Nå kan alle delta, uansett hvilke kommune man kommer fra, og påmeldingen er åpen. Påmelding kan man gjøre her

Men fremdeles må man ta visse hensyn ut fra 1 meters-regelen. Det blir derfor enkeltstart med 30 sekund mellom hver løper. Det blir ikke seedet startrekkefølge, så da kan det fort skje at man tar igjen eller blir tatt igjen av en annen løper. Da er det viktig å holde god avstand når man passerer, melder arrangøren som er Skigruppa i Emblem IL i samarbeid med Ålesundløpene.

Løpet starter heilt nede ved sjøen i Eikenosvågen som ligger 15 km øst for Ålesund sentrum. Løypa følger bakkene helt opp til Røssevollvatnet, og har målgang ved demningen. Eikenosa Opp er et relativt kort, men et bratt motbakkeløp. Den totale lengden på løpet er 4,470 km og høydeforskjellen fra start til mål er i underkant av 300 meter.



