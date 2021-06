Golden Trail World Series er elitedivisjonen blant fjelløp og tiltrekker seg verdens beste fjelløpere. Serien består av noen av de mest anerkjente fjelløpene i verden: Aiskorri Zegama Marathon, Marathon du Mont Blanc, Dolomyths run, Sierre Zinal, Pikes Peak Marathon.

I år består den av seks løp på forskjellige steder og avsluttes med et stort finaleløp i Argentina i november, K42 Marathon Patagonia. Løperne må kvalifisere seg til å komme med i finalen, etter bestemte regler for poengberegning.

Det første løpet i årets serie er L’Olla de Núria i Pyreneene i Spania, det går søndag 13. juni. Her er Stian Angermund-Vik og Anders Kjærevik de norske håpene. Løpet er på 21,5 km med 1940 høydemeter uten noen asfaltpartier. Store deler av løpet går over 2700 meters høyde.

Historien bak Golden Trail World Series

Vi har noen norske løpere som har gjort gode prestasjoner i denne serien. I det første året den ble arrangert, i 2018, var det Stian Angermund-Vik som vant sammenlagt.

I 2019 kom Stian Angermund-Vik på tredjeplass totalt mens Eli Anne Dvergsdal tok en meget sterk fjerdeplass, blant annet med en seier i det prestisjetunge fjelløpet Zegama-Aizkorri.

I 2020 ble det ikke arrangert en vanlig verdensserie på grunn av at koronapandemien medførte at de fleste løp ble avlyst. Det ble i stedet arrangert et nytt alternativ, Golden Trail Championship som foregikk på Azorene fra 29. oktober til 1. november i fjor. Her tok den norske debutanten Anders Kjærevik seieren i det innlagte «Downhill»-segmentet, altså han var beste utforløper. Stian Angermund gjorde også en svært god prestasjon ved å ta en 5. plass sammenlagt på tid av alle etappene.

Kilian Jornet er en av de store profilene og regnes som en av verdens beste fjelløpere, og han bor i Norge.

I år er det også laget en egen nordisk variant av denne verdensserien, "Nordics Golden Trail Series" som vil inkludere fire løp i 2021, blant annet Stranda Fjord Trail Race.



Stian Angermund-Vik har lagt ut dette bildet på sin Instagram-profil som viser at han er på plass i Spania, sammen med noen konkurrenter.



Anders Kjærevik etter å ha vunnet "Askøy på langs" i forrige måned. I Spania blir det en løype med langt flere høydemeter enn Askøy.