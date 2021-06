Det er løpsleder Carl Eilert Macody Lund som kan bekrefte til BT at årets Stoltzekleiven Opp vil gå som planlagt den 24. og 25. september:

– Jeg tror folk er sultne nå, både på å være med på mosjonsarrangementer, men også andre sosiale ting. Vi har tro på at dette blir et skikkelig høydepunkt.

Stoltzekleiven Opp pleier vanligvis å mobilisere over 5000 deltakere som sendes opp til Sandvikspilen med korte intervaller gjennom både lørdag og søndag. I Bergen er dette selve målestokken på kondisjon og treningsvilje, og det pleier å være en stor snakkis på arbeidsplasser og i sosiale sammenhenger.

I et intervju med BT forteller Stoltzesjefen at han håper det vil fortsette å være like populært å slite seg opp trappene i Stoltzekleiven:

– Vi håper å skape et arrangement som er like bra som de vi har hatt tidligere, og håper inderlig ikke at vi har mistet entusiastiske deltakere.

Påmeldingen starter i august.



Les om den fantastiske løyperekorden som ble satt i 2019:

Stian Øvergaard Aarvik satte ny løyperekord i Stoltzekleiven Opp



