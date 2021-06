Det blei de samme vinnerne i år som det blei i 2019, da det var arrangert NM i motbakkeløp. Johanna Åström, Arc´Teryx vant kvinneklassen foran Ida Nilsson, Högby IF. De kommer begge fra Sverige, selv om de bor i Norge. På tredjeplass kom Henriette Albon, Isfjorden IL som har bosett seg på Åndalsnes og Isfjorden.

Herreklassen blei vunnet av storfavoritten Kilian Jornet, Måndalen IL opprinnelig fra Spania, men bor i Måndalen og representerer idrettslaget der. For Kilian var det bare en kort biltur over Trollstigen for å stille til start i motbakkeløpet. Lokale arrangører liker godt at løpere med navn som Kilian Jornet deltar på deres løp. Det blir det god forhåndsreklame av, og Kilian stiller villig opp. På andreplass i herreklassen kom Iver Matias Linge Glomnes, en lokal mann fra Valldal. Nummer tre blei Jan Roger Hagen, Straumsnes IL.

Vinnertidene var 4-5 minutt dårligere enn løyperekordene som både Kilian og Johanna satt i 2019, selv om forholdene i dag var gode. En av grunnene til det er at det ikke blei noe mann mot mann/kvinne mot kvinne dueller. Løperne startet med 15 sekunds mellomrom der startrekkefølgen var seedet. Ingen av vinnerne så noe som helst til konkurrentene, da de startet først i sine klasser. 66 deltakere fullførte løpet.

I dag var det toppen av Mefjellet som var målet for deltakerne. Ellers er det nok av turmuligheter i et fantastisk fjellområde



RESULTATER KVINNER

1 8 Johanna Åström Arc’Teryx K23-34 54:15:00 2 9 Ida Nilsson Högby IF K40-44 55:22:00 3 10 Henriette Albon Isfjorden IL K23-34 59:42:00 4 35 Vilde Høgelid Valldal IL K23-34 01:07:36 5 65 Eirin Aasen Kvalheim Almenning Idrettslag K23-34 01:07:39 6 63 Lene Hollund Bømlo K23-34 01:08:38 7 43 May Nesheim Noteam K45-49 01:09:02 8 52 Linn Stokkan Hamnøy Noteam K40-44 01:12:27 9 57 Elida Fuglem Valldal IL / Valldal K16-17 01:13:14 10 68 Ragnhild Bjørstad Vikene Valldal IL K40-44 01:13:56 11 60 Maria Drøpping Sæther Valder IL K12-15 01:14:46 12 61 Mona Løkkemo Walderhaug Team Mani K50-54 01:15:12 13 64 Vilja Fuglem Valldal IL / Valldal K12-15 01:15:43 14 62 Cornelia Fylkesnes Vigra K18-19 01:17:45 15 59 Ragnhild Nautnes Noteam K23-34 01:19:04 16 67 Eline Mathea Myren Valldal IL K16-17 01:27:49 17 69 Evelina Heggen Johansen Valldal IL K12-15 01:27:50

Johanna Åström er på dette tidspunkt ca. halveis i sitt løp



Like bak kommer Ida Nilsson

På tredjeplass kommer Henriette Albon

RESULTATER MENN

1 1 Kilian Jornet Måndalen IL M23-34 45:46:00 2 4 Iver Matias L Glomnes Tjalve M23-34 49:53:00 3 6 Jan Roger Hagen Straumsnes IL M23-34 50:19:00 4 2 Lars Åkernes Rimereit Eidsdal IL M23-34 50:35:00 5 7 Trym Dalset Lødøen Haugen IL M18-19 50:54:00 6 3 Erling Hisdal Tjalve M35-39 51:23:00 7 11 Iver S Hole Åndalsnes il M18-19 52:06:00 8 14 Sturle Starheim Gossen IL M45-49 52:07:00 9 26 David André Aa Arnevåg Oslo Politis IL M23-34 52:13:00 10 15 Håkon Eliassen Øvrebø Gaular IL M23-34 52:28:00 11 29 Erlend Bakken Noteam M23-34 54:04:00 12 17 Torbjørn Sande Ørsta M35-39 54:38:00 13 19 Vegard Røyrhus Hovdebygda IL M23-34 55:11:00 14 23 Olav Gjedrem Lund Vinne IL M18-19 56:11:00 15 18 Elias Birkeland Romsdal Randonee Klubb M23-34 56:13:00 16 20 Heine Fuglem Valldal IL / Valldal M12-15 56:35:00 17 13 Christer Opsann Lillehammer IF M45-49 58:38:00 18 5 Erlend DRIVENES Tørvikbygd IL M23-34 59:41:00 19 45 Sondre Rodahl NTNUI / Team Currence M23-34 59:45:00 20 39 Ola Løfald NTNUI / Hevsdalen Tuslarlag M23-34 59:52:00 21 47 Kristian Søvikes Norborg IL M40-44 01:00:52 22 12 Iver Gjedrem Lund Vinne IL M18-19 01:01:22 23 38 Sigmund Aasen Kvalheim Almenning Idrettslag M23-34 01:01:26 24 28 David André Molnes Steikje Gale M23-34 01:01:33 25 51 Emil Stokkan Hamnøy Noteam M12-15 01:01:35 26 22 Lars Petter Hauge Valldal IL M23-34 01:02:11 27 37 Ole Martin Korsnes Sykkylven IL - Fotball M23-34 01:02:15 28 27 Emil Aslaksen Røed Molde og Omegn IF M12-15 01:02:16 29 46 Stian Skretting Noteam M45-49 01:02:53 30 16 Are Uran Havørn Allianseidrettslag M45-49 01:03:00 31 30 Frode Mauren Velledalen il M45-49 01:04:17 32 33 Matti Bernitz Åndalsnes IF M45-49 01:04:28 33 21 Lars Anders HOEL Valldal IL M23-34 01:04:49 34 49 John Walderhaug Ferda Norge M50-54 01:05:27 35 50 Raymond Welle Hovdebygda IL M23-34 01:05:53 36 54 Alf Petter Bøe Velledalen IL - Friidrett M50-54 01:06:34 37 24 Torstein G Lund Vinne IL M16-17 01:07:38 38 32 Jakob Højlund Noteam M35-39 01:07:40 39 31 Torgeir Rusten Geiranger IL M23-34 01:07:41 40 40 Sjur Merlid Isfjorden IL / Noteam M18-19 01:07:54 41 36 Sverre Kjerpeset Åndalsnes IF M35-39 01:08:39 42 25 Kornelius L Glomnes Valldal IL M23-34 01:09:25 43 42 Stian Mork Noteam M40-44 01:09:36 44 44 Svein Arne Nakken Velledalen IL M55-59 01:10:20 45 53 Team :?e?tokas ?e?tokas Noteam M23-34 01:11:06 46 58 Slawomir Lesniak Noteam M40-44 01:12:10 47 34 Geir Magne Fylkesnes Strava Vigra M45-49 01:14:51 48 41 Steffen Mork Noteam M12-15 01:18:08 49 55 Muzikababa Bhubesi Valdal Myeza Noteam M23-34 01:23:51 50 66 Jørn Marius Myren Valldal IL M12-15 00:00

Kilian Jornet kom i mål over fire minutt foran andremann



Andremann blei Iver Matias Linge Glomnes



Nummer tre blei Jan Roger Hagen



Så kom Lars Åkernes Rimereit



Trym Dalset Lødøen



Erling Hisdal

Iver Synstnes Hole

Sturle Starheim

David André Aasen

Håkon Eliassen Øvrebø

På Hauge går løypa over fra asfaltveg til gruslagt traktorvei som igjen går over til natursti fra Nysetra. Her ser vi innover Tafjorden til et enda vakrere fjellområde, Tafjordfjella