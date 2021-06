Årets O-Festival ble søndag avsluttet med langdistanse fra Heistadmoen, nok en strålende varm dag i skogen. Synd at ikke flere fikk oppleve det flotte terrenget og løypene i skogene utenfor Kongsberg.

I damenes seniorklasse ble det storeslem til Nydalen med Anne M Hausken Nordberg, som vinner 4,09 min foran Tone Bergerud Lye. Anna Ulvensøen fulgte 2,08 min etter på 3. plass, mens VM vinner på 1500 meter skøyter Ragne Wiklund, fulgte på 4. plass.

I herreklassen ble det seier til Magne Dæhli, Halden 2,39 min foran Rasmus Rørholt Theisen, NTNUI, Her ble Jon Aukrust Osmoen, Nydalen nr 3. 3,12 min bak Dæhli.

- De fire første postene var dårlig, men resten var bra, sa Magne Dæhli til orientering.no etter målgang.

Juniorklassene ble vunnet av Marin Vehus Skjerve, Verdal OK (H17-18E), Pia Young Vik, Nydalen (D17-18E), Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalen (H19-20E) og Åsne Haavengen, Kongsberg (D19-20E)..

Resultater

H 21-E, 12 810 m:

1) Magne Dæhli, Halden SK, 1.17.16,

2) Rasmus Rørholt Theisen, NTNUI, 1.19.54,

3) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 1.20.28,

4) Jørgen Baklid, NTNUI, 1.22.16,

5) Audun Heimdal, NTNUI, 1.23.03,

6) Vegard Gulbrandsen, NTNUI, 1.23.06.

D 21-E, 8 710 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 59.47,

2) Tone Bergerud Lye, Nydalens SK, 1.03.56,

3) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.06.04,

4) Ragne Wiklund, Nydalens SK, 1.06.18,

5) Ingeborg Eide, Byåsen IL, 1.06.23,

6) Synnøve Bråten, Vegårshei IL, 1.08.13.

D 17-18 E, 6 690 m: 1

) Pia Young Vik, Nydalens SK, 48.29,

2) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 52.22,

3) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 53.53,

4) Mari Eidsmo, Freidig, 56.35,

5) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 58.28,

6) Ingeborg Rygg Eikeland, Bergens TF, 1.00.19.

D 19-20 E, 6 690 m:

1) Åsne Haavengen, Kongsberg OL, 49.57,

2) Oda Scheele, Nydalens SK, 52.58,

3) Jenny Baklid, NTNUI, 55.45,

4) Janne Tjørhom Aasheim, Nydalens SK, 56.12,

5) Karen Hoel Jomaas, Fossum IF, 57.19,

6) Kristine Kravdal, Gjø-Vard OL, 57.30.



H 17-18E, 10 010 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Verdal OK, 1.06.03,

2) Brage Takle, Kristiansand OK, 1.09.01,

3) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 1.10.46,

4) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 1.12.47,

5) Eirik Frost, Alta OL, 1.17.16,

6) Iver Dalsaune Thun, Freidig, 1.18.15.

H 19-20E, 10 010 m:

1) Kornelius Kriszfat-Løvfald, Nydalens SK, 1.06.03,

2) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 1.06.19,

3) Nils Tveite, Ås-NMBU Orientering, 1.06.46,

4) Isak Jonsson, Nydalens SK, 1.07.53,

5) Anders Vestøl, NTNUI, 1.08.26,

6) Tobias Alstad, Frol IL, 1.08.27.