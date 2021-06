- Det kom ikke som noen stor overraskelse, men er likevel kjedelig, sier leder av ultraløpsutvalget, John Henry Strupstad om avlysningen av to av årets ultraløpes-VM.



26. juni sendte IAU ut en pressemelding der de forteller at ultraløpmesterskapene på 24-timers og 50 km er avlyst. Det er snart to år siden forrige mesterskap på en av ultradistansene, og nå er enste håp for 2021 at terrengmesterskapet i Chiang Mai i Thailand fra 11. til 14. november kan gå etter planen. Avgjørelsen om VM ultra trail kommer man til å ta så tidlig som mulig over sommerferien.

De uttatte norske løperne til VM 24-timers er informert om avgjørelsen, og er selvsagt skuffet. For dem er det nå NM på Bislett i slutten av november som blir neste mesterskapsmulighet.

I kunngjøringen fra IAU skriver generalsekretær Hilaty Walker blant annet:



"Vi er veldig lei oss for å måtte kunngjøre kanselleringen av både 2021 IAU 24-timers verdensmesterskap som var planlagt til 2-3 oktober i Romania, og IAU 50K verdensmesterskap som skulle blitt holdt i kinesiske Taipei 31. oktober.



Beslutningen om å avlyse arrangementene ble tatt i fellesskap med de lokale organisasjonskomitéene i Romania og Kina.



I begge tilfeller ble beslutningene tatt etter å ha vurdert alle de aktuelle risikoene og fordelene ved å holde internasjonale mesterskap i de respektive vertslandene. De lokale situasjonene i hvert vertsland var forskjellige, men enda viktigere, vi måtte også vurdere den globale variasjonen i risiko. Sikkerheten til utøverne og tilskuerne var en prioritering, samt å sørge for at deltakerne fra alle regioner hadde en god sjanse til å delta i verdensmesterskapet", skriver Hilary Walker.