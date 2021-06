Det var et sterkt startfelt som la ut fra Squaw Valley på lørdag. I spissen stod Jim Walmsley, som måte betraktes som den store favoritten. Han vant løpet både i 2018 og 2019, og en tredje seier i år ga lave odds. I tillegg startet løpere som Hayden Hawks, Tim Tollefson, Jared Hazen, Stephen kersh, Jeff Browning, Eric Senseman og Patrick Reagen.



På kvinnesiden lå alt til rette for en ny duell mellom Clare Gallagher (som vant i 2019) og Brittany Peterson. I tillegg ville Magda Boulet, Nicole Bitter Beth Pascall med flere sørge for konkurranse.



Historien bak Western States Endurance Run

I begynnelsen var dette kjent som "Tevis Cup Ride", og det var hester som gjorde den tyngste jobben, ettersom det var en ridekonkurranse. Målet var å gjennomføre 100 miles langs Western States Trail på én dag. Dette ble arrangert allerede i 1955, men 20 år senere, bestemte Gordy Ainsleigh seg for å prøve å komme seg gjennom distansen uten hest. Han la i vei, og løp hele løypa på 23 timer og 42 minutter.



Den første utgaven av det som da var blitt løpet Western States Endurance Run, var i juli i 1977. 14 deltakere stod på startstreken, hvorav 3 kom helt til mål. Løpet er blitt arrangert hvert år siden, med unntak av 2008, da branner herjet i området, og i 2020, da coronaen herjet.



Løypa

Western States Trail starter i Squaw Valley (Salt Lake City), og går helt til Sacramento i California. Fra bunnen av dalen i Squaw Valley, skal løperne opp nesten 800 høydemetere, i løpet av de første kilometrene. Totalt skal 7000 høydemetere forseres på veien til mål. Langs løypa finnes 21 hjelpestasjoner, hvor løperne kan fylle opp væskelagrene, og ikke minst kroppen.





Løypa i Western States Trail 100 Mile Endurance Run







Høydeprofil



Resultater 2021

På en spesielt varm dag i California, klarte favoritten Jim Walmsley og ta sin tredje strake seier. Han gjorde unna distansen (som altså tilsvarer 161 kilometer), på 14 timer og 46 minutter. Forrige gang han vant, i 2019, løp han på vanvittige 14:09:28, som er en soleklar løyperekord. Oppkjøringen i år har visstnok ikke vært helt optimal, og det var spekulasjoner rundt om han ville møte opp til start i det hele tatt.



For kvinnenes del, var det britiske Beth Pascall som vant. Hun ledet hele løpet, og krysset målstreken på tidenes nest beste tid - 17:10:42 (rekorden fra 2012 er 16:47:19).



Totalt startet 315 løpere ut fra Squaw Valley. 208 kom i mål, noe som betyr at 107 måtte gi seg underveis.



Plass Navn Tid 1 Jim Walmsley 14:46:01 2 Tyler Green 16:11:02 3 Drew Holmen 16:23:09 4 Cody Lind 16:49:40 5 Tim Tollefson 16:55:49 6 Kyle Pietari 17:00:34 7 Stephen Kersh 17:29:24 8 Hayden Hawks 17:48:47 9 Kyle Curtin 18:18:31 10 Alex Nicholls 18:33:14

Plass Navn Tid 1 Beth Pascall 17:10:42 (7) 2 Ruth Croft 17:33:48 (9) 3 Ragna Debats 17:41:13 (10) 4 Brittany Peterson 18:07:42 5 Katie Asmuth 18:23:24 6 Audrey Tanguy 18:37:45 7 Emily Hawgood 19:13:55 8 Camelia Mayfield 19:17:20

PS! Plassering totalt (herrer og kvinner) i parentes