Damelaget 'She-Unit' passerer Norefjell med mye energii på lager. (Foto fra løpets facebookside



Ved passering CP1 i Noresund ved Krøderen etter 105 km hadde "Team Norconsult" med duoen Harald Bjerke og Vegard Tristh en ledelse på 50 minutter på "Nattoget (til Bergen)" bemannet av Gro Siljan Hjukse og Thomas Øderud. "Team Bjørn og antilope" alias Bjørn André Bolsøy og Fredrik Askeland fulgte hakk i hæl som 3. laget gjennom sjekkpunktet. 28 av de 32 lagene som startet fra Soria Moria i Oslo fredag morgen kl 8 var med i løpet et døgn senere.

3/4 av lagene er med

Når det i skrivende stund nærmer seg midnatt natt til søndag, etter snart 40 timers ferd, er antall lag redusert til 24. Alle lag har passert "toppen av løypa" etter 124 av de i alt 515 km som skal tilbakelegges. Med litt ulike oppdateringsintervaller på gps-ene er det høyst uoffislelt, men "Team Rett Vest Endurance" med trioen Eivind Svellingen, Fredrik Berentsen og Fred Andersen ser ut til å være så vidti føringen når teten nærmer seg Langedrag etter 168 km. Nevnte "Team Norconsult" følger hakk i hæl.



Disse to teamene ser ut til å ha opparbeidet seg en luke ned til "Seigmennene" Gunnar Næss, Samuel Frediksson og Jesper Fagrsten. Mksduoen "Potayto, potahto" med Frode Lein og Therese Falk ligger like bak på 4. plass. Team Salomon med Sidsel Mohn og Kirsti Johnsen Skåtøy er først i løypa av de rene kvinnelagene på 6. plass.

Det er vel unødvendig å si at det er langt igjen, og at absolutt alt kan skje?





OBT-trio på topp! (Foto fra løpets facebookside



Kondis.no vil komme med oppdateringer fram til maksiamaltiden er ute for etter 200 timer, dvs. lørdag 10. juli kl 16. Du kan også følge løpet på RaceTracker og løpets facebookside.

Oslo Bergen Trails nettsider

Løpets Instagramkonto

