3500 høydemeter på 35 km

Jotunheimen Ultimate Challenge er fjelløpet som tar deg over de to høyeste toppene i Nord-Europa. En unik tur i hjertet av Jotunheimen fra Glitterheim til Juvasshytta over Glittertind og Galdhøpiggen. Utfordringen byr på 35 km og 3500 m stigning.





Løypa er ikke merket utover DNT's T-merking. Deltakerne slapp dårlig vær og tåke i premieren, men det er en forutsetning at deltakerne kan navigere i høyfjellet på egen hånd. Løypa følger T-merket sti fra Glitterheim over Glittertind ned til Spiterstulen og tur/retur Galdhøpiggen. Deretter langs Visdalsvegen fra Spiterstulen ned til Heimresætre før den avsluttende stien opp til Juvasshytta.

Deltakerne må bære sekk med spesifisert krav til innhold og må veie min. 2,0 kg eksklusiv drikke under hele løpet. Langing av mat og drikke er kun tillatt ved drikkestasjonen på Spiterstulen. Det er ikke lov å bruke staver under noen del av løpet. Sko med metallpigger er heller ikke tillatt.

Avgjorde nedover

Løpet var fulltegnet med 200 startplasser flere måneder i forveien, og vel 150 kom til start på Glitterheim denne flotte lørdagen i juli. Løtens skyrunner Vegard Øie var i teten på de tre første passeringene på Glittertind, Spiterstulen og Galdhøgpiggen, men ble senere passert av Kjartan Helland fra Moi ned igjen til Spiterstulen for andre gang.



I mål var rogalendingens vinnermargin på nesten kvarteret da han klokket inn på 5:37. Sindre Rønning. Nydalens Skiklubb avsluttet meget sterkt og sikret seg 3. plassen drøye 40 minutter bak Helland.



Vegard Øie i tet ved passering Spiterstulen på veg opp til Galdhøgpiggen. (Foto fra løpets facebookside)





Sol fra skyfri hiimmel for Kjetil Hagtvedt Dammen som her passerer Spiterstulen. (Foto fra løpets facebookside)

Sylvia Nordskar fra OSI ledet kvinneklassen fra start til mål og hadde med 6:41 bare seks mann foran seg i mål. Sigrid Nordgaarden kom i mål rett i overkant av 7 timer, mens Marion Huber kopierte broren, Sindre, sin plassering da hun løp inn til til sin 3. plass en drøy halvtime bak Nordskar.





Mari Arnøygaard Wedum smører tjukt på ved Spiterstulen. (Foto fra løpets facebookside)



Sylvia Nordskar på Glittertind en drøy time ut i det spektakulære løpet. (Foto fra løpets facebookside)

Over 40 % DNF

Til tross for det fine været og de flotte forholdene var det 64 (41 %) av de 156 startende som valgte å gi deg undervegs - men så er det heller ikke et helt vanlig løp det er snakk om...



De beste i Jotunheimen Ultimate Challenge 03.07.2021: 10 beste kvinner (33 startet, 20 fullførte): Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Sylvia Nordskar OSI K20-29 06:41:43 +0:00 2 Sigrid NORDGAARDEN LILLEHAMMER K20-29 07:02:26 +20:43 3 Marion Huber Nydalens Skiklubb K30-39 07:14:10 +32:27 4 Mari Arnøygard Wedum Visit Jotunheimen K30-39 07:24:27 +42:44 5 Hanna Breivold Bøler IF Friidrett K30-39 07:34:17 +52:34 6 Hanne Marthe Lie Oslostudentenes IK K30-39 07:36:03 +54:20 7 Karoline Rud OSLO K30-39 07:39:45 +58:02 8 Anne Bjerke Årrestad Oslostudentenes IK K30-39 08:14:20 +1:32:37 9 Julie Hanset BARDU K20-29 08:38:15 +1:56:32 10 Isabel Schultz Karlsen OSLO K30-39 08:54:56 +2:13:13 25 beste menn (123 startet, 72 fullførte): 1 Kjartan Helland Moi IL M30-39 05:37:00 +0:00 2 Vegard Øie LØTEN M20-29 05:51:39 +14:39 3 Sindre Rønning Nydalen Skiklubb M20-29 06:18:45 +41:45 4 Håkon Ishoel Trollheimen Fjellsportklubb M40-49 06:24:56 +47:56 5 Hans Sørum Brumund IF - Ultra M20-29 06:25:50 +48:50 6 Erik Johannes Husom Folldal IF M20-29 06:27:30 +50:30 7 Alexander Waaler HASLUM M30-39 06:33:50 +56:50 8 Hans Petter Rolke NTNUI M20-29 06:42:27 +1:05:27 9 Vegard Rødseth Brede Lillehammer Skiklub M30-39 06:45:45 +1:08:45 10 Tobias Lømo Tjalve M20-29 06:52:14 +1:15:14 11 Andreas Svingheim Magerøy Lillehammer OK M30-39 06:59:38 +1:22:38 12 Espen BERGET Team Northman OCR M20-29 07:00:46 +1:23:46 13 Damian Gielty HAFRSFJORD M30-39 07:03:52 +1:26:52 14 Vegard Ølstad Dalberg Ren-Eng, FIK - Friidrett M20-29 07:12:25 +1:35:25 15 Jo Hoff Nordskar Norrøna Sport BIL M30-39 07:22:22 +1:45:22 16 Ivar Aukrust Osmoen Os IL M20-29 07:23:30 +1:46:30 17 Morten Lund Team Lundmoen M40-49 07:26:24 +1:49:24 18 Eirik Svergja Rustad Bdo/Gjerdrum IL M30-39 07:27:51 +1:50:51 19 Hallvard Helland Lom IL / Helland Skogdrift M40-49 07:27:59 +1:50:59 20 Tim Peter Edstrøm BFG Bergen Løpeklubb M40-49 07:29:11 +1:52:11 21 Kjetil Hagtvedt DAMMEN Lillehammer OK M30-39 07:36:21 +1:59:21 22 Vegard Engesli Haugesund Idrettslag M40-49 07:40:05 +2:03:05 23 Glenn Hornset TYLLDALEN M30-39 07:41:23 +2:04:23 24 Terje Skrede Volda Himmelspringarlag M30-39 07:42:08 +2:05:08 25 Kristoffer Hansen Sogndal Klatreklubb M30-39 07:43:36 +2:06:36



