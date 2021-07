Norges Friidrettsforbund offentliggjorde i dag følgende tropp til mesterskapet.



Kvinner:

Maren Bakke Amundsen, Moelven IL, 100 meter, 200 meter og 4x400 meter stafett

Astri Ayo Lakeri Ertzgaard, IK Tjalve, 400 meter og 4x400 meter stafett

Nora Haugen, Sandnes IL, 400 meter og 4x400 meter stafett

Sigrid Kongssund Amlie, Moelven IL, 400 meter og 4x400 meter stafett

Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg, Ranheim IL, 800 meter

Pernille Karlsen Antonsen, SK Vidar, 800 meter

Malin Hoelsveen, Raufoss IL, 1500 meter

Sara Busic, IL Skjalg, 1500 meter

Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng, 1500 meter

Ina Halle Haugen, IL Runar, 3000 meter

Maren Halle Haugen, IL Runar, 3000 meter

Mari Roligheten Ruud, IL Runar, 3000 meter

Andrea Rooth, Lambertseter IF, 100 meter hekk, 400 meter hekk, 7-kamp og 4x400 meter stafett.

Vilde Marstein, Sportsklubben Vidar, 100 meter hekk

Elea Jørstad Bock, IL i BUL, 100 meter hekk

Josefina Maria Biernacki, IL i BUL, 100 meter hekk

Marin Stray Gautadottir, IL Skjalg, 400 meter hekk og 4x400 meter stafett

Sigrid Alvik, IL Tyrving, 3000 meter hinder

Siri Gamst Glittenberg, Laksevåg TIL, 10000 meter kappgang

Maren Karlsen Bekkestad, IF Sturla, 10000 meter kappgang

Hedda Kronstrand Kvalvåg, IK Tjalve, tresteg

Madelen Haaheim Sveinungsen, Sørild FIK, høyde

Elisabeth Thon Rosvold, Asker Friidrett, diskos

Lotta Flatum, Brandbu IF, diskos

Sarah-Christine Kouame Mikkelsen, Brevik IL, slegge

Lisa Wilker, Tingvoll FIK, 7-kamp

Menn:

Håvard Bentdal Ingvaldsen, Moelven IL, 400 meter og 4x400 meter stafett

Andreas Grimerud, Moelven IL, 400 meter og 4x400 meter stafett

Thomas Strønstad-Løseth, IL Gneist, 4x400 meter stafett

Herman Sandor Baranyi-Berge, FIL Borg, 4x400 meter stafett

Ole Jacob Høsteland Solbu, Ås IL, 800 meter og 4x400 meter stafett

Benjamin Olsen, Sarpsborg IL, 1500 meter

Andreas Fjeld Halvorsen, SK Vidar, 1500 meter

Kristoffer Sagli, Aure IL, 3000 meter

Vebjørn Hovdejord, Snøgg friidrett, 5000 meter

Tord Frank Ulset, Selsbakk IF, 5000 meter

Philip Anders Anthelme Massacand, IL Gneist, 5000 meter

Herman Ellingsen, IL Gneist, 110 meter hekk, 400 meter hekk og 4x400 meter stafett

Steffen Melheim, Olden IL, diskos

Sander Aae Skotheim, IK Tjalve, 10-kamp

Abraham Sandvin Vogelsang, IK Tjalve, 10-kamp



Seks utøvere er tatt ut til 4x400 meter for kvinner og seks utøvere til 4x400 meter for menn. Endelig sammensetning av lagene vil bli vurdert fortløpende under mesterskapet og endringer vil kunne skje.

Det er tatt ut fire kvinner på 100 meter hekk, der tre kan stille. Hvem som løper, blir avgjort i løpet av uken.