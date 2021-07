Hele 28 jenter stilte til start på 10000 m for damer, men ikke en eneste jente fra de nordiske landene. Det har vært løpt fort på 10000 m med sterke tider av Karoline Bjerkeli Grøvdal og Therese Johaug på Bislett, men med få løpere under 23 år. Med det litt snille kvalifiseringskravet (36.00 minutter) burde det vært flere norske på startstreken. Adele Henriksen har løpt to 10000-metere i år, på 34.08 og 34.09, men hun er for ung (født 2002) for U23-mesterskapet.



Starten gikk i ruslefart, i følge vinneren Jasmijn Lau fra Nederland, som etter et par runder tok ansvar og satte opp farten. (De to første rundene gikk begge på 1.24.)





Ensomme i tet: Etter få runder hadde Jasmijn Lau og Anna Arnaudo satt opp farten så mye at de to raskt var alene i tet, og var det gjennom det meste av løpet. (Foto: Kjell Vigestad)





God stemning på premiepallen: Fra venstre nr. 3 tyske Lisa Oed, nr. 1 Jasmijn Lau, Nederland og nr. 2 italienske Anna Arnaudo.







Blid vinner: Nederlandske Jasmijn Lau har fått med seg to 10000 m-medaljer fra U23-EM. For to år siden i Gãvle i Sverige ble det bronse på 33.35 og nå ble det gull på 32.30. (Foto: Kjell Vigestad)



På spørsmålet: "Hva nå" svarte Jasmijn: Først en liten pause og så blir det full fart med gateløp. "Hvilke distanser?" Ja, det blir både 5 km, 10 km og halvmaraton, og trolig også en maraton.



Persene hennes er: 1500 m: 4.14, 5000 m: 16.02, 10000 m: 32.20, 5 km: 15.52, 10 km: 33.31 og halvmaraton: 1.12.08.



Norsk sølv til Henrik Flåtnes i dramatisk lengdefinale

Det hele startet normalt med rimelig gode forhold med unntak av litt motvind. Henrik startet med 7,57 og -0,3 m/s uten at det var klaff på noen vis, men det holdt til en svært så snau ledelse med to etter han på 7,56 og en på 7,55, mens favoritten Simon Ehammer hoppet dødt,



I andre hoppet til Henrik begynt det å blåse og med -2,6 m/s ble det 7,54 og så kom regnet. Ikke noe skybrudd som dagen før gjorde at stevnet ble stoppet i en time, men en skikkelig regnbyge som gjorde alt vanskelig for hopperne. For Henrik ble det 7,25 og dødt i de to neste hoppene. Simon Ehammer rakk å hoppe 7,92 med bare -0,5 m/s før regnet kom.



Etter fire omganger lettet regnværet og sola dukket etter hvert opp. Henrik var da såvidt skjøvet ned til 4. plass. Femtehoppet han var bedre, men med 7,69 lå Henrik fortsatt på den sure fjerdeplassen. Men med sola på plass ble det 7,95 i siste hopp, og det på tross av at det fortsatt var litt motvind (-0,4). Det ga sølv og tangering av persen. En flott avslutning som med litt mer langvarig regnvær trolig hadde betydd fjerdeplass for Henrik.



Blid til slutt: Henrik Flåtnes har fått sølvmedaljen. (Foto: Kjell Vigestad)



Tilbake til hovedartikkel for U23-EM