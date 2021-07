U20-EM i Tallinn: Ny varm dag i nytt varmt mesterskap





29 hete grader: Allerede ved starten på første øvelse, 3000 m hinder kl. 10.00, viste gradestokken +29. Etter fire knallvarme dager med U23-EM i slutten av forrige uke er det åpningsdag for U20-EM, og det meldes samme været for alle de fire stevnedagene: steikende sol og knallvarmt. (Foto: Kjell Vigestad)





Etter 600 m: Sigrid Alvik har løpt klokt så langt - helt innerst ved lista - og har allerede avansert til sjetteplass. (Foto: Kjell Vigestad)





Etter fire og en halv runde: Sigrid passer godt på femteplassen som sikrer en direkte plass i finalen. (Foto: Kjell Vigestad)





En runde igjen: Stadig femteplass for Sigrid, men hun må gi ei lita luke til løperen på fjerdeplass, - og en løper nærmer seg bakfra. (Foto: Kjell Vigestad)



Så begynner dramatikken. Sigrid blir tatt igjen av en løper inn i siste sving. Og så faller hun i vanngrava, men kommer seg opp igjen mens par løpere passerer.



Mot mål: Spanske Marta Serrano nærmer seg målstreken som heatvinner mens Sigrid er på vei over siste hinder. Men hva er i ferd med å skje? (Foto: Kjell Vigestad)





Blir liggende på ryggen: Sigrid snubler skikkelig i siste hinder og blir liggende lenge - det føles slik - før hun kommer seg opp og kjemper seg mot mål. (Foto: Kjell Vigestad)



Inn til 9. plass: To fall på de siste 150 meterne og fire løpere har passert henne. Finaleplassen er tapt, tenker hun! (Foto: Kjell Vigestad)



Mens de norske lederne stormer til med drikke og isbiter til nedkjøling er Sigrid på gråten. Men det var helt og fullt min feil. Jeg var så sliten på slutten, sier hun.



Hun får forklart at det gikk fort i heatet hennes. Kanskje 9. plassen hennes holder likevel? Neste heatet blir spennende å følge med på. Farten er noe mindre, men bare seks løpere kan løpe fortere enn Sigrid. Så er det nettopp det som skjer. Sigrid Alvik er i finalen likevel.



3000 m hinder jenter heat 1 - fem beste i hvert heat til finale pluss fem tider

3000 m hinder jenter heat 2 - fem beste i hvert heat til finale pluss fem tider