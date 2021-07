I typisk trøndersk vær, som betyr en god miks av vind, sol, regn og rundt 10 til 15 grader, stilte 45 ivrige løpere opp til 6-timersløp ved Kølmoen i Meldal lørdag 17. juli.

Det ble løpt i en rundløype hvor hver runde var to kilometer. Som mange sikkert kjenner til, så er det altså om å gjøre og løpe lengst (flest runder) i løpet av de seks timene løpet varer. Det var god stemning underveis, både i løypa og rundt - og også etterpå. Flere av løperne ytrer at de allerede gleder seg til neste års versjon. Og all denne gode stemningen er tilstede til tross for at arrangøren opplevde tekniske problemer underveis.



Rekord var ikke rekord allikevel

På grunn av store problemer med det elektroniske utstyret, endte man opp med å telle runder manuelt, noe som skulle vise seg å være litt for utfordrende. Etter målgang ble Jo Inge Norum fra Hell Ultraløperklubb utropt som vinner, noe han også var - men han hadde fått registrert 89 runder. Dette ville vært ny norgesrekord. Det korrekte antall runder viste seg derimot å være 88, og dermed ble det allikevel ingen bokført rekord på Norum, som til slutt kun misset den med 200 meter.





Jo Ingen Norum hadde god flyt! (Foto: Arrangør)



Feilen bør ikke overskygge resultatene

At denne feilen ble gjort, har dessverre kommet noe i veien for det som faktisk ble utført av prestasjoner i Meldal på lørdag. Jo Ingen Norum løp et strålende løp uansett. Han endte opp med 88,4 kilometer på de seks timene, og den første maratonen passerte han på svært sterke 2:48,20! Nest raskeste nordmann noen gang!



Beste dame løp også svært raskt og langt. Mona Grindberg fra Verdal Friidrettsklubb tilbakela 73 kilometer, og passerte maraton på 3:24:43. Dette var ny personlig rekord for henne.



Mona Grindberg fra Verdal Friidrettsklubb innfridde favorittstempelet og satte ny pers. (Foto: Arrangør)



Kristin Solbakken fra Nidelv IL. En løper ultranorge kommer til å høre mye fra i årene som kommer. Det ble hele 70,8 km og andreplass i helgen. (Foto: Arrangør)



Roald Lilletvedt fra NTNU Bil var godt fornøyd med løpet, og at det var autovern der han "gikk i mål". (Foto: Arrangør)



Stort aldersspenn

Mange tenker nok at interessen for å løpe ultraløp kommer litt med alderen. Dette gjelder dog ikke for Even Jordet Ratøien fra Meldal IL. Kun 15 år gammel stilte han opp i sekstimersløpet, og løp totalt 44.195 meter. 22 runder med andre ord.



I den andre enden av aldersspennet finner vi Kristian Waalen, som var feltets eldste deltaker. Han løper for Spiridon Langløperlag, og noterte 46,3 kilometer. Det holdt til 21. plass blant herrene på lørdag. Plassen foran unge Ratølen.





Feltets yngste løper. Even Jordet Ratøien fra Meldal IL er kun 15 år. (Foto: Arrangør)



Feltets eldste, Kristian Waalen fra Spiridon Langløperlag. (Foto: Arrangør)



Liv Jegteberg Lystad er glad og fornøyd underveis. (Foto: Arrangør)



