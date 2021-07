Menn elite klar til start med Martin Røste Omdal, Raufoss & Gjøvik SK, Marius Fjeld, Asker CK, Vidar Mehl, Raufoss & Gjøvik SK og Fredrik Stephansen, Drøbak Frogn IL Sykkel i første rekke. Sistnevnte måtte bryte rittet



Ole Hem var alene i front det meste av løpet og hadde på det meste over et minutt på de tre forfølgerne. Forspranget ble imidlertid spist opp da han svingte feil 4 km før mål. Gruppen bak gjorde også det samme siden noen hadde endret løypemerkinga. Da fjorårets NC-vinner oppdaget feilen, møtte han forfølgerne og de fant riktig vei tilbake sammen. I spurten var imidlertid Vidar Mehl skarpest og vant med to sekunder på Marius Fjeld. Ole Hem kom inn fire sekunder bak og Lars Granberg ble fjerdemann i tetkvartetten slått med sju sekunder.

Sunniva Dring ble klar vinner av kvinnenes eliteklasse foran Vilma Halstenstad Stovner. Forhåndsfavoritten Hilde Hovdenak måtte bryte rittet.



Sunniva Dring, Sagene IF Sykkel med premisjekk og blomster og kunne også ikle seg den gule ledertrøya i Norgescupen etter årets føste ritt.



Rittet som som gkk på en varm dag i Birkenes hadde 60 deltakere hvorav 17 menn og 3 kvinner stilte i eliteklassene og 23 menn i masterklassen på 68 km i kamp om norgescup-poeng. 17 mannlige ryttere stilte i turklasen som syklet 45 km.





Øyvind Klemetsen Bøthun, Nordlysbyen Sykkel var raskes rytter i Masterklassen som vinner i yngste klasse, M35-39 år. (Foto fra rittets facebookside)



Kenneth Halvorsen fra Grimstad var først i mål på 45 km. (Foto fra rittets facebookside)



Rittets facebookside

Arrangørens nettsider

De beste i Å i Heiane 24.07.2021: Elite kvinner (3 deltakere): Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Sunniva Dring Sagene IF Sykkel K Senior 03:09:53 00:00 2 Vilma Halstenstad Stovner Røa IL Sykkel K17-19 03:39:45 29:52:00 Elite menn (17 deltakere): 1 Vidar Mehl Raufoss & Gjøvik SK M Senior 02:35:02 00:00 2 Marius Fjeld Asker CK M Senior 02:35:04 00:02 3 Ole Hem Romeriksåsen SK M Senior 02:35:06 00:04 4 Lars Granberg CK Haugaland M Senior 02:35:09 00:07 5 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK M Senior 02:40:51 05:49 6 Jonas Nermoen IF Frøy / Team Skørn M Senior 02:44:18 09:16 7 Helge Nesse Fana IL Sykkel M Senior 02:50:12 15:10 8 Fredrik Nordlien Nes Sp.Kl. Sykkel M Senior 02:52:07 17:05 9 Per Kristian Kirkhus Sandefjord SK M Senior 02:52:07 17:05 10 Håvard Gjeldnes Trollheimen SK M Senior 02:52:31 17:29 Master menn (23 deltakere): 1 Øyvind Klemetsen Bøthun Nordlysbyen Sykkel M35-39 02:52:00 00:00 2 Martin Johansson OSLO M40-44 02:52:12 00:12 3 Truls Veslum Asker CK M45-49 02:52:19 00:19 4 Thomas Nærland Bryne CK M40-44 02:52:24 00:24 5 Terje Løitegård Asker CK M40-44 03:00:28 08:28 6 Stig Laland Klepp Cykle Club M45-49 03:05:43 13:43 7 Olav N Birkeland Birkenes IL Sykkel M50-54 03:09:54 17:54 8 Trond Aarstad Tvedestrand & Omegn SK M50-54 03:14:32 22:32 9 Richard Risbruna Blindleia CK M45-49 03:15:52 23:52 10 Christian Stabell Eriksen IL Heming - sykkelgruppe M55-59 03:15:57 23:57 Tur menn (17 deltakere): 1 Kenneth Halvorsen GRIMSTAD M40-49 02:15:12 00:00 2 Daniel Hetland Grimstad SK M20-29 02:17:34 02:22 3 Erland Berntsen Blindleia CK M40-49 02:18:06 02:54 4 Joakim Aanensen Tubakken Sykkelklubb M17-19 02:18:17 03:05 5 Inge Jenssen Hammerfest SK M50-59 02:18:19 03:07 6 Bjørn Kjetil Aanensen Tubakken Sykkelklubb M40-49 02:18:31 03:19 7 Tor Olsen Trauma, IF M50-59 02:18:58 03:46 8 Thomas Thorsen Arendal CC M17-19 02:19:17 04:05 9 Dag Vidar Haslund ARENDAL M40-49 02:26:14 11:02 10 Dag Kåre Breimoen Blindleia CK M50-59 02:28:27 13:15



