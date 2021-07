Klokken 23:30 søndag kveld (norsk tid), stupte våre tre norske håp i vannet i Tokyo. Gustav Iden, Casper Stornes og Kristian Blummenfelt. Sistnevnte har frem til nå hatt en strålende sesong, og startet med å vinne de to første VM-rundene, i Yokohama og Lisboa.

OL-konkurransen de nå skulle gjennom, var først 1500 meter svømming, 40 kilometer på sykkel (åtte runder i en 5 kilometers runde) og til slutt, 10 kilometer løping (i en 2,5 kilometers runde).



OL-gull til Kristian Blummenfelt

Med en helt utrolig kraftprestasjon på slutten av løpeetappen, tok Kristian Blummenfelt seieren og gullmedaljen i herrenes triatlonkonkurranse i Tokyo.



Blummenfelt lå beskjedent plassert etter svømmingen, og gikk opp av vannet på en 24. plass. Casper Stornes var her to plasser foran, og Gustav Iden var nummer 44 ut av vannet. Ut på sykkelen virket det som om mange var hete på grøten, mens våre menn beholdt is i magen og tok små steg i riktig retning. Halvveis ut på etappen var plutselig Stornes på fjerdeplass og Blummenfelt på femte.



Så skulle det løpes. Blummenfelt har imponert med pangavslutninger tidligere i år. Kunne han klare det igjen? Her skulle han opp mot svært gode løpere, som fortsatt hang med i teten. Alex Yee fra Storbritannia har en personlig rekord på sterke 27:51 på 10000 meter. Men holdt det for å slå vår Kristian Blummenfelt? Nei.



Med halvannen kilometer igjen, satte han inn en fantastisk spurt og fikk 4-5 meter. Da fikk vi trua. Og trua ble ytterligere forsterket med kilometeren igjen, da Blummenfelt satte inn enda et gir. Verken Wilde eller 27:51-mannen Yee hadde noe å stille opp med, og Blummenfelt kunne løpe inn til OL-gull. Norges første på triatlon noensinne. Helt uoffisielt så ser det ut som om Blummenfelt løp 10 kilometer på 29:34!



Gustav Iden fulgte på 8. plass og Casper Stornes ble nummer 11. Glimrende norsk innsats! OL-gull til Blummenfelt! Gratulerer til alle!



Dette sa OL-vinneren om seieren

- Det var ekstremt deilig, og et løp vi har tenkt på i ti år. Dette kommer nok til å synke inn etter hvert. Det var sykt å krysse målstreken først og se ned på OL-ringene på bakken der. Jeg var fullstendig tom etter målgang. Jeg visste jo at jeg måtte gå "all out" og skvise ut alt jeg hadde fra jeg satte inn støtet. Det hadde selvfølgelig vært gøy med fulle tribuner, men jeg vet at det er mange som ser på hjemme.



Men noen voldsom feiring ser ikke gullvinneren for seg.

- Det blir ikke noe særlig tid til feiring. Nå må fokuset flyttes til de neste løpene i World Cup og sammenlagtseieren der, fortalte den olympiske mesteren etter premieutdelingen.



En rørt og sliten Casper Stornes ble intervjuet etter sin 11. plass.

- Jeg vet ikke om det er på sin plass å gratulere meg, for jeg er veldig skuffet. Jeg fant ikke noe særlig flyt. Jeg forsøkte å ta det kontrollert, men merket at jeg fikk et litt uryddig løp. Etter hvert gikk det bare saktere og saktere, og til slutt følte jeg at jeg måtte krype i mål. Men det var kjekt at Kristian tok det. Det så ut som om han hadde bra kontroll underveis. Jeg og Gustav hadde nok lyst på bedre plassering, men det Blummenfelt gjorde var rått. Han er en maskin, sa Stornes.





Casper Stornes ble nummer 11 (Arkivfoto. Foto: Janos Schmidt/Norges Triatlonforbund



Gustav Iden sa følgende etter løpet

- Det var utrolig at Kristian klarte seieren. Jeg er veldig glad for ham og for laget. Det var vanvittig. Egen prestasjon var bra, men ikke fantastisk. Alle håper jo å vinne, men det er det jo kun én som kan gjøre så klart. Jeg er fornøyd med deler av løpet. Jeg fikk ekstreme kramper ut på løpingen i dag, og så derfor litt svart på det, men klarte å re-mobilisere underveis. På sisterunden knep jeg mange plasser, og er veldig fornøyd med det, fortalte Gustav.





Gustav Iden ble nummer 8 i Tokyo. (Arkivfoto). Foto: Norges Triatlonforbund



Topp 15 resultater

Plass Navn Nasjon Tid bak 1 BLUMMENFELT Kristian Norge 2 YEE A. Storbritannia +0:11 3 WILDE H. New Zealand +0:20 4 van RIEL M. Belgia +0:48 5 BROWNLEE J. Storbritannia +0:49 6 McDOWEEL K. USA +0:50 7 BICSAK B. Ungarn +0:52 8 IDEN Gustav Norge +0:56 9 STUDER M. Sveits +1:02 10 MOLA M. Spania +1:09 11 STORNES Casper Norge +1:15 12 ALARZA F. Spania +1:18 13 LUIS V. Frankrike +1:20 14 NENER K. Japan +1:20 15 MISLAWCHUK T. Canada +1:24

Dette skjedde underveis

Svømming (1500 meter)

Det ble en dårlig start for alle våre norske, med mange flere. Omlag halve feltet var med på en feilstart, og blåste ut noe krefter i løpet av 100-150 meter svømming, frem til de ble stoppet og fikk svømme tilbake. Ingen optimal start altså, men det behøvde ikke å ha altfor mye å si, til tross for at man hadde tatt ut noe krefter for å få til en god start.

I forsøk nummer to gikk det bedre, og alle kom avgårde som de skulle. Samtidig som utøverne svømte utover, kunne lagets trener Arild Tveiten fortelle at nervene har vært tydelige hos alle. Det er dette løpet de har trent for i mange år. Tveiten og gutta har følt seg trygge på at de har gjort det beste de kunne på forhånd, og hadde troen på medalje.

Etter 950 meter av svømmingen skulle utøverne opp av vannet, for deretter å stupe uti igjen. Da fikk vi orientert oss noe, og kunne se at Stornes var den best plasserte nordmannen på en 21. plass. Cirka 20 sekunder bak teten. Blummenfelt var på 32. plass og Iden på plassen bak ham igjen, 33. plass. Franske Vincent Luis ledet da del to av svømmingen var godt i gang.

Opp av vannet var franske Luis fortsatt i tet, foran Polyanskiy (ROC) og Schomburg fra Tyskland. Første nordmann var Stornes på 20. plass, 22 sekunder bak. Blummenfelt var på en uoffisiell 24. plass og Iden var nummer 44.



Sykkel (40 kilometer)

Etter én av åtte runder, var Blummenfelt vår beste nordmann. Han hadde kommet seg opp på 16. plass. Stornes var nede på 23. plass på dette tidspunktet, mens Iden var på 39. plass. Ut på runde 3 begynte amerikanske Pearson å slippe tetgruppa. Han hadde også fått et gult kort og 15 sekunder i tillegg. Pearson var en av favorittene.

Utviklingen på dette stadiet så bra ut for Norge. Det virket som om mange var litt hete på grøten, mens nordmennene hadde litt is i magen. Etter 3 runder var Stornes og Blummenfelt helt oppe på henholdsvis 12. og 13. plass. Bra! Iden lå her på 33. plass.

Halvveis ut på sykkeletappen hadde vi Stornes på fjerde, Blummenfelt på femte og Iden på trettitredje. Vi var med i tet! Zachaus fra Luxemburg forsøkte her å stikke fra, og fikk opp mot 10 sekunder. Men, etter 6 av 8 runder var vår mann Blummenfelt oppe i tet. En runde senere stakk Andrea Salvisberg fra Sveits, og fikk 20 sekunder som han holdt helt til løpingen startet.



Løping (10 kilometer)

Etter 6-7 minutter ut på løpeetappen satte britiske Alex Yee (med pers på 27:51 på 10000 meter) opp et voldsomt tempo. Sveitsiske Salvisberg ble raskt tatt igjen. Samtidig så det ut som om Iden og Stornes hang noe i tauene, som man sier. Blummenfelt var med helt der framme.

Ved en skarp sving satte Yee opp tempoet enda et hakk. Blummenfelt og resten av feltet hang allikevel med i et godt strukket felt. Stornes så ut til å ha kontroll på halen av tetgruppa. Halvveis på siste del av konkurransen, og med kun 5 kilometer til mål, hadde vi to menn med i tetgruppa!

Litt ut på den tredje runden, etter 5,5 kilometer, så det ut som om Stornes begynte å få det litt. Han måtte gi noen meter til fem løpere foran seg. Blummenfelt var fortsatt flott med på tredjeplass. Fronten på dette stadiet: Yee fortsatte å dra. Wilde lå rett bak på andreplass og Blummenfelt lå på tredje. Tre løpere til var med i den gruppa, med noen meter ned til Stornes. Wilde ble nevnt som det sterkeste kortet sett ut fra stillingen.

Så gikk Blummenfelt opp i tet, med cirka tre kilometer til mål, og en enda mindre tetgruppe skilte seg ut. Norge ledet konkurransen her nå. Yee ville forøvrig ikke ligge bak, og løp opp i front igjen. Det ble enda flere meter ned til fjerdemann igjen, og vi lå an til medalje!

En runde igjen. 2,5 kilometer. Kristian Blummenfelt fra Norge lå an til å gi Norge medalje i triatlon. Stornes var nummer åtte og Iden nummer fjorten. Med to kilometer igjen så Blummenfelt inspirert ut. Når skulle langspurten komme?

Så stakk Blummenfelt! Skulle han spurte med halvannen kilometer igjen? Yee hang seg på, mens Wilde så ut til å ha fått nok. Blummenfelt fikk 4-5 meter. Fantastisk forsøk av Blummenfelt. Én kilometer igjen, og han fikk enda flere meter. For en mann! Og jammen hadde han ikke enda et gir inne. Han økte farten ytterligere, og det var ikke tvil!

Inn på det blå feltet! 250 meter gjenstod. Her skjønte han hva som var i ferd med å skje. Han tok seg til hodet og kunne knapt tro det! Kristian Blummenfelt og Norge er olympisk mester i triatlon! Alex Yee kom inn på andreplass, og bare ristet på hodet av Blummenfelts enorme prestasjon. Wilde fra New Zealand ble nummer tre.