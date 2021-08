Hovedløpet ("NM" for 14-16 åringer) og O-landsleiren er i år lagt til Levanger i Trøndelag og ble onsdag innledet med sprint i Levanger sentrum. Her ble løperne møt med løyper lagt i gater, park og rundt sykehuset i Levanger sentrum, noen som bød på flere utfordrende veivalgsstrekk. Her skulle det vise seg at selv små feil skulle bli utslagsgivende.

H14 løp 2,860 km og her var det Simen Sommerstad Røste, Kongsberg som var raskest og vant på tiden 12,52 min. Han var da 9 sek foran neste gutt, som var Magnus Sigurdsson, Stokke. Bronsen gikk her til Peter Sæbbø, Sandnes IL.

- Målet mitt var å gjøre et godt løp i dag, og det lyktes jeg med. Da er jeg fornøyd, sa vinneren etter målgang.

Yngste jenteklasse, D14 ble vunnet av Ingrid Wollan Benum, Byåsen, som brukte 11,51 .min på den 2,640 km lange løypen. Her fulgte Minna Sofie Wingstedt, Halden på 2. plass, 1,34 min bak, mens Mari Richter, Sandnes IL sikret seg bronsen.

- Jeg har løpt bra, uten bom. Og etter hvert kom jeg også fint inn i orienteringen. I utgangspunktet hadde jeg ambisjoner om å bli topp 10, kanskje topp 5, men nå ser det veldig bra ut og det blir veldig spennende å se hva det kan holde til, sa hun kort tid etter at hun stemplet i mål, kunne Ingrid Wollan Benum fortelle til orientering.no etter målgang.

I D15 forsvarte Eira Skaarer Wiklund, Nydalen seieren fra i fjor og vant den 2,940 km lange løypen med tiden 13,51 min. Da var hun 1,11 min foran nr 2, som var Ine Bohnhorst Tegdan, Freidig. Bronsen gikk her til Sigrid Schmitt Gran, Halden.

- Jeg gjorde et par småfeil, i tillegg var jeg litt usikker på et par veivalg. Men jeg er godt fornøyd, sa Eira Skaarer Wiklund.

H15 ble vunnet av Jone Valdal, Sandnes IL, som brukte 14,16 min på sine 3,270 km. Kun 1 sek bak fulgte Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad på 2. plass, mens 3. plassen gikk til Alf Petter Lynum, Freidig.

- Jeg fikk god flyt etter hvert, men på slutten tapte jeg cirka 10 sekunder da jeg ikke så en passasje i et gjerde, sa karen fra Sandnes til orientering.no.

I D16 vant Synne Sandven, Notodden, sprintdistansen for 3. året på rad. Hun brukte denne gangen 13,32 min på den 3,050 km lange løypen og vant med 13 sek margin til Ingeborg Roll Mosland, Oppsal. Her ble det bronse til Maja Mo Hjelseth, Nydalen. Dermed ble de tre samme jentene på pallen i år som i fjor, bortsett fra at Ingeborg og Maja bytte plasser.

- Jeg hadde egentlig ikke noen god følelse i kroppen i dag. I tillegg er jeg usikker på om jeg gjorde de rette veivalgene. Men jeg har ikke bommet noe, sa Synne Sandven etter målgang.

Det ble også i H16 samme vinner som i fjor, Nils Anders Niklasson, Nydalen, vant her på tiden 14,08 min på 3,5 km. Han var 35 sek foran nærmeste konkurrent Tristan Halvorsen, Freidig, mens 3. plassen gikk til Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg.

- Det var et bra løp, hvor jeg bare gjorde et par småfeil. Men jeg håper det holder, fortalte Nils.

Hovedløpet fortsetter med langdistanse i morgen, torsdag.

Hovedløpet hjemmeside

Resultater

H14, 2 860 m:

1) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 12.52,

2) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 13.01,

3) Peter Sæbbø, Sandnes IL (Rogaland), 13.46,

4) Henrik Gundersen, Porsgrunn OL, 13.58,

5) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 14.12,

6) Ole Solli Kvikstad, OL Toten-Troll, 14.36.

H15, 3 270 m:

1) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 14.16,

2) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 14.17,

3) Alf Petter Lynum, Freidig, 14.29,

4) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 14.30,

5) Even Lien, Gjø-Vard OL, 14.33,

6) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 14.39.

H16, 3 500 m:

1) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 14.08,

2) Tristan Halvorsen, Freidig, 14.43,

3) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 15.26,

4) Jonathan Woodhouse, Lillomarka OL, 15.28,

5) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 15.38,

6) Vegard Lereim Storli, Freidig, 15.47.

D14, 2 640 m:

1) Ingrid Wollan Benum, Byåsen IL, 11.51,

2) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 13.25,

3) Mari Richter, Sandnes IL (Rogaland), 13.29,

4) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 13.39,

5) Julie Mydland Helland, Egersund OK, 13.45,

6) Selma White, Søgne og Songdalen OK, 14.07.

D15, 2 940 m:

1) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 13.51,

2) Ine Bohnhorst Tegdan, Freidig, 15.02,

3) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 15.22,

4) Marie Wollan Benum, Byåsen IL, 15.29,

5) Juni Hagelid Norheim, Freidig, 15.59,

6) Ingrid Pedersen Holmskau, Fredrikstad SK, 16.09.

D16, 3 050 m:

1) Synne Sandven, Notodden OL, 13.32,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 13.45,

3) Maja Mo Hjelseth, Nydalens SK, 14.13,

4) Marie Scheele, Nydalens SK, 14.36,

5) Anna Taksdal, Ganddal IL, 14.37,

6) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 15.17.