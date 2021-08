Det var fire kvinner og en mann som deltok i helgens kappgangøvelse under junior-NM på Askøy, så det var strengt tatt fire kvinner som kjempet om NM-tittelen. Magnus Græsli var eneste mann da det ble gjort opp om titlene i U-20-klassen, så NM-tittelen hans var grei nok. Men han var en av tre utøvere som hadde teten under hele løpet, og sammen med Siri Gamst Glittenberg og Maren Karlsen Bekkestad ble dette det mest spennende oppgjøret i denne øvelsen. Alle tre hadde perser i nærheten av 13:40, så det var tre jevngode kappgjengere.

Magnus Græsli var den som dro de to andre med gjennom størstedelen av løpet, og han holdt en jevn fart inn mot en sluttid rundt 13:30. De første tusen meterne ble passert akkurat på skjema, med tiden 4:30.

Inn mot den siste runden var det Siri Gamst Glittenberg som hadde gått i front og prøvd å komme fra, men Magnus Græsli tok henne igjen i spurten og kom først i mål på tiden 13:29.

Siri Gamst Glittenberg ble beste kvinne og tok dermed NM-tittelen på distansen, akkurat slik som hun gjorde i fjor. Tiden hennes på 13:41 var 5 sekunder bak hennes egen mesterskapsrekord fra fjorårets mesterskap. Maren Karlsen Bekkestad tok sølvmedaljen på en ny personlig bestetid, 13:48. Også Malin Opdahl og Amanda Totland Osa på de neste plassene fikk en forbedring av sine egne perser.

Både Siri Gamst Glittenberg og Maren Karlsen Bekkestad deltok i U-20 EM i Tallin i sommer. Da var distansen 10 km.

Resultat 3000 meter kappgang U20 Kvinner:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 347 Siri Gamst Glittenberg Laksevåg TIL 14,10,1 13,36,72 13,41,76 New SB 2 515 Maren Karlsen Bekkestad Sturla IF 13,49,05 13,48,52 New PB 3 135 Malin Opdahl Beitstad IL 15,41,53 15,32,89 15,28,44 New PB 4 342 Amanda Totland Osa Laksevåg TIL 16,27,2 16,27,2 15,58,45 New PB

Resultat 3000 meter kappgang U20 Menn:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 356 Magnus Græsli Leinstrand IL 13.29,24 13.29,24 13,38,78 280 Andreas Døske Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 12,24,63 12,24,63 DNS

Det var denne trioen som ledet an og skapte spenning på 3000 meter kappgang i et felles heat for menn og kvinner: Magnus Græsli, Maren Karlsen Bekkestad og Siri Gamst Glittenberg.



Magnus Græsli i front, Siri Gamst Glittenberg og Maren Karlsen Bekkestad henger på.



Malin Opdahl holdt et litt lavere tempo enn de tre i front.

Amanda Totland Osa, Laksevåg TIL.

