Turrittet Bergen – Voss kalles Vestlandsklassikeren av arrangørene og ble i år arrangert for 45. gang, så nærmere en klassiker kommer man ikke. Rittet måtte avlyses i fjor på grunn av koronapandemien, og det ble utsatt i år av den samme grunn, men arrangørene har vist stor utholdenhet og fikk gjennomført rittet til glede for over 700 syklister.

Nå er ikke dette så mange deltakere når man sammenlikner med rittets storhetstid for 8 – 9 år siden da det deltok over 5000 i denne klassikeren, men det har vært en generell nedgang i deltakelsen for turritt og koronapandemien har jo ikke gjort det lettere å bringe folk sammen for vennskapelig konkurranse.

Årets Bergen – Voss ga i hvert fall syklistene en reise gjennom fin vestlandsnatur med stort sett brukbare forhold, noen regnbyger, men ikke det styrtregnet som først var meldt. Og langs Hardangerfjorden var det faktisk noe medvind.

Litt færre deltakere ga litt mindre felt og dermed kanskje litt vanskeligere å finne noen som holdt samme tempo, og som man kunne henge på.

De aller raskeste syklet fra Bergen til Voss på en tid ned mot 4 timer, som er en sterk tid selv om løyperekorden er så vidt under 4 timer. Det var de fire ungguttene Andreas Hjørnevik, Håvard Mauland, Tord Wikander og Øyvind Fjeldstad som kjørte sammen fra start til mål på tiden 4:07.

Beste kvinne ble Emma Julie Dyrhovden, som også vant i 2019, men denne gangen var det ingen andre kvinner som var i nærheten av tiden hennes. I 2019 var vinnertiden hennes 4:47, men denne gangen gikk hun i mål på 4:23. I 2019 var det dårligere forhold med kraftig regnvær.

Iris Marie Stølan ble nest beste kvinne på 5:01, men her må vi spesielt fremheve tredjeplassen som ble inntatt av veteranen Elise Orten som sykler i klasse K55-59. Tiden 5:13 vil de fleste unge menn ha problemer med å kopiere!

Det var kun ni syklister som benyttet anledningen til å sykle den halve distansen ved å starte fra Norheimsund.

10 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 836 Andreas Hjørnevik Fana IL - Sykkel M16-19 04:07:14 1 638 Håvard Mauland Bergen Cykleklubb M20-24 04:07:14 1 714 Tord Wikander Bergen Cykleklubb M16-19 04:07:14 1 822 Øyvind Fjeldstad CK Sotra M16-19 04:07:14 5 707 Sverre Sævik Litlere Bergen Cykleklubb M16-19 04:10:40 6 961 Jone Hustveit Tasta & omegn sykkelklubb M25-29 04:12:11 6 1022 Fredrik Olsen Åsane CK M40-44 04:12:11 6 858 Mikael Johansen Flora CK M45-49 04:12:11 6 841 Andreas Hosøy - M45-49 04:12:11 6 850 Jonas Alexandersson Fana IL - Sykkel M35-39 04:12:11

10 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1015 Emma Julie Dyrhovden Åsane CK K25-29 04:23:26 2 915 Iris Marie Stølan Nordhordland SK K40-44 05:01:53 3 1014 Elise Orten Åsane CK K55-59 05:13:27 4 942 Laila Våge Sandnes Sykleklubb K40-44 05:19:52 5 1286 Ingri Aas Vossevangen Cykleklubb K16-19 05:33:10 6 522 Tove Sell Dyngeland - K50-54 05:52:56 7 857 Johanne Jacobsen Standal Flora CK K25-29 05:53:12 8 1035 Marit Iden Åsane CK K55-59 06:02:11 9 984 Gjertrud Karevoll Voss SK K50-54 06:02:36 10 275 Ingrid Simensen - K30-34 06:03:38

Se alle bildene som Kondis har tatt fra årets Bergen - Voss:

(og vi kommer til å publisere flere bilder fra rittet, følg med på Kondis.no)

(klikk på bildet for å få det i fullskjerm)



God stemning før start på Pål Lacroise Byremo og Philip Vang.

Starten gikk fra Edvard Griegsplass utenfor Grieghallen. Her er tre ryttere fra Nordhordland Sykkelklubb klare til å sykle til Voss: Atle Vaage, Morten Jakobsen og Kristoffer Nielsen Myrjord. Alle kommer inn på gode tider langt ned mot fire timer.

Laget fra Kvinnherad Sykkelklubb er klar, de skal bare sende melding hjem først.

Alle motorsyklistene som skal ledsage startpuljene ut av byen er klare. Det er et omfattende arrangement å stelle i stand til sykkelritt.



Emma Julie Dyrhovden ble beste kvinne på Bergen - Voss. Her er hun konsentrert før start.

Oppstilling av startpuljene i Nygårdsgaten.

Humøret på topp! Galgenhumor kanskje?



Roald Hansen er klar til start.

Første pulje setter av gårde klokken 07:00. Nils Lauvås er først ute.



Denne gjengen er seedet for å kjøre fort, og de fire beste står da også her.



Etter rundt 3 mil krysser rytterne hovedveien over en bro på Takvam, og det trøkkes på i den seedete puljen innover mot den første stigningen ved Trengereid. Osterøybrua i bakgrunnen.



Her kommer gruppen med dem som sykler aller raskest, Håvard Mauland og Emil Moe ligger i front.



Her kommer rytterne opp til rundkjøringen på Trengereid.



Rytterne passerer Ådland kyrkje i Samnanger.



Rytterne passerer Mørkhølsfossen opp mot Kvamskogen.



Sigurd Linde er en av de mange frivillige som bidrar til at sykkelrittet kan arrangeres. Her passer han på i utforkjøringene i Tokagjel.



Politiet passet godt på i de krevende svingene som rytterne må gjennom ned fra Tokagjel. Trafikken var stanset over Kvamskogen i den retningen rittet gikk.



Nede fra Kvamskogen, disse rytterne fra CK Sotra er straks i Norheimsund.



I timeout-sonen i Norheimsund kunne man få både mat og få gjort nødvendig reparasjon av sykkelen.



Elisabeth Aarekol i Kvam IL serverer kaffe til sykkelrytterne.



Denne gruppen er på vei inn i den fryktede Øystesebakken.



På vei opp Øystesebakken.

Her kommer den store gruppen til Equinor BIL



Over Fyksesundbroen.



Løypen går nå på vestsiden av Granvinvatnet, der det er lite trafikk. Tidligere fulgte rittet hovedveien på østsiden, men etter en midlertidig omkjøring for noen år siden har man holdt seg på vestsiden.



Den siste og fryktede delen av rittet går opp svingene ved Skjervet. Her gjelder det å ha spart noen krefter som kan brukes til å komme seg opp.



En som har masse krefter og fullt trykk i pedalene opp Skjervet er Elise Orten. Den 57 år gamle kvinnen er sprekere enn de fleste andre, og tar andreplassen i rittet totalt.



Geir Slora ser ut til å takle bakken greit.



Skjervsfossen er altså attraksjonen som syklistene sikkert ikke bryr seg så mye om mens de tråkler seg oppover.



Trond Haaland er her sikkert glad for at han er oppe ved Skjervet, og det går nå stort sett nedover til målgang på Voss.



Røde Kors-mannskapene hadde det så rolig at de kunne konsentrere seg om å lese til eksamen.



Endelig i mål og bagasjen kan hentes ut.



Haakon Lauritz Monsen syklet med laget sitt Valkyrien fra Sjøforsvaret, de holdt sammen hele veien:

– Det gikk bra, det var hardt!

– Vi har jo hatt ordentlig vestlandsvær med fire årstider, over Kvamskogen var det sprutregn. Det var alt mulig!



Anaïs Bretones kommer opprinnelig fra Frankrike, men bor nå i Norge. Hun var i early-bird-gruppen som startet klokken halv seks om morgenen:

– Vi måtte holde sammen og holde en fart rundt rundt 20 kilometer i timen, men etter tre timer satte vi opp farten.



Det eneste som irriterte henne litt var at de andre i gruppen hev fra seg brukte gel-pakker langs veien:

– De sa de kun gjorde det på ritt, men det er vel ikke greit?





Erik Hanøy var den rutinerte speaker som kommenterte omtrent alle som gikk i mål.



Dette er Banana Riders! Bak navnet skjuler det seg en treningsgjeng fra Åsane.



Stein Bergflødt Iversen har nettopp gått i mål på sitt 40. Bergen - Voss!



Robert Gunnlaugsson og Jon Bjarthe Vethe har gått i mål, og de kan fortelle at "Park"-navnet i drakten markerer Parkinson sykdom.



Vangsgata på Voss er det samme for sykkelrittet Bergen - Voss som Champs-Élysées er for Tour de France: et sted der rittet avsluttes med stil. Her plukkes tidtakerbrikken av syklistene.



Rittleder Hans Jørgen Morvik