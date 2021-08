Springkarusellen fortsetter nå med sesongens 7. løp. Her er noe for enhver smak. Mosjonistene kan velge mellom en eller to runder rundt vannet, de aller sprekeste kan prøve seg i den kontrollmålte 5 eller 10 km i samme trase. Hver runde er drøye 1800 meter så det blir litt over 5 runder for dem som vil løpe den lengste distansen.



Merk at det er forskjellige startsteder for 5 og 10 km. 1 eller 2 runder starter ved mål der det også deles ut startnummer før løpet.



Starttidspunkter:

10 km 18.30 (fellesstart)

1 eller 2 runder 18.30-18.45 (fleksistart)

5 km 19.00 (fellesstart)

Du kan velge om du vil gå, jogge eller løpe. Her kan alle være med, uansett form.

Alle som fullfører minst 5 løp får den nye flotte deltagermedaljer. Barn som deltar, får deltagermedalje etter hvert løp, ved deltagelse minst 5 løp får de også løpets nye medalje.

Årets løpsdatoer er:

23. mars

06. april (avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner)

27. april

11. mai

8. juni

22. juni

17. august

07. september

21. september

12. oktober

Løypetrase:



Løypekart Springkarusellen. Vær obs på at KM-merking teller ned (antall KM igjen) Løypekart Springkarusellen. Vær obs på at KM-merking teller ned (antall KM igjen)



Fra løpet som gikk i pent sommervær den 11. mai. (Foto: Arne Dag Myking) Fra løpet som gikk i pent sommervær den 11. mai. (Foto: Arne Dag Myking)

Historiske Kondis-reportasjer fra Springkarusellen:

Kondisreportasjer 2021

Kondisreportasjer 2016

19/04: Springkarusellen i Bergen i gang igjen

10/05: Spingkarusellen i Bergensk sommervarme

31/05: Johan Løve Gjersvik raskest i Springkarusellen

14/06: Espen Joensen og Kristin Huseby var raskest rundt Liavatnet

06/09: Springkarusellen i gang igjen med løp rund Liavatnet

20/09: Christina Ellefsen Hopland suveren i Springkarusellen

04/10: 46 løp Springkarusellen rundt Tennebekktjørna i Kanadaskogen