Bare det faktum at mannen som kom på andreplass i løpet – slått av Narve Gilje Nordås med et lite halvsekund – satte svensk rekord, forteller litt om nivået på jærbuens prestasjon. Andreas Almgren løp på 7.41,72 og forbedret svenske Dan Glans 42 år gamle med 52 hundredeler.

Med andre ord: Hadde Narve Gilje Nordås vært svensk, ville han virkelig vært dagens mann – den beste gjennom alle tider. Men i Norge kommer han altså litt i skyggen av tre mann i teamet pluss han som hadde norgesrekorden på 3000 m helt fram til Henrik Ingebrigtsen sletta den under Bislett Games 2019. Nå var Narve bare 64 hundredeler bak rekorden Henrik Ingebrigtsen sletta.

På Facebook skrev Narve følgende etter løpet:

"For kvar nedtur i Tokyo fins det ein opptur i Lahti. 14 gode sekund bak klubbrekord, så endå ein jobb å gjere."

Narve Gilje Nordås dro store deler av løpet sjøl og de tre 1000 meterne gikk på 2.38, 2.36 og 2.28. Altså en meget sterk avslutning, som indikerer at det trolig er enda mer å gå på. Etter å ha hatt en tung dag under OL i Tokyo, fikk 22-åringen vist at det ikke er noe i vegen med formen.



800 m-pers på Tobias Grønstad

Tobias Grønstad hadde også en meget bra kveld i den finske skimetropolen. Han løp på 1.47,70 og satte pers med 3 hundredeler. Det holdt til sjuendeplass i det sterke feltet som ble vunnet av britiske Thomas Randolph på 1.44,98. Etter en god innendørssesong og start på utendørssesongen har Grønstad slitt med skade, men er nå tydeligvis tilbake i god form igjen.

Tobias Grønstad er bare 19 år gammel og har hatt en fin utvikling de fire årene han har konkurrert på 800 m:



År Bestetid 2018 1:57.41 2019 1:51.39 2020 1:50.53 2021 1:47.70



19 år gamle Tobias Grønstad løp på 1.47,70, noe som var pers med 3 hundredeler. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)



3000 m menn

1 Narve Gilje Nordås

Norway

NOR 7.41,31 PB 2 Andreas Almgren

Sweden

SWE 7.41,72 3 Simon Debognies

Belgium

BEL 7.46,24 PB 4 Alex George

Great Britain & NI

GBR 7.51,06 PB 5 Suldan Hassan

Sweden

SWE 7.59,71 6 Eemil Helander

Jyväskylän Kenttäurheilijat

FIN 8.00,94 PB 7 Otto Kaario

Jyväskylän Kenttäurheilijat

FIN 8.13,77 PB 8 Hannu Granberg

Lahden Ahkera

FIN 8.14,41 SB 9 Eero Saleva

Helsingin Kisa-Veikot

FIN 8.15,56 SB 10 Ossi Kekki

Lahden Ahkera

FIN 8.16,89 11 Konsta Hämäläinen

Joensuun Kataja

FIN 8.19,50 PB 12 Antti Ihamäki

Alajärven Ankkurit

FIN 8.21,31 13 Miika Tenhunen

Nivalan Urheilijat

FIN 8.24,38 14 Aki Nummela

Helsingin Kisa-Veikot

FIN 8.41,63 15 Luukas Kontro

Jyväskylän Kenttäurheilijat

FIN 8.44,21 PB 16 Niko Putkinen

Karhulan Katajaiset

FIN 8.51,61 PB 17 Sami Saku

JomIK/IF Åland

FIN 8.53,12 PB 18 Karlos Kemppaala

Viipurin Urheilijat

FIN 8.57,62 PB 19 Jussi Eskola

Jyväskylän Kenttäurheilijat

FIN 9.01,14 PB 20 Walte Hautala

Lahden Ahkera

FIN 9.14,03 Mounir Akbache

France

FRA DNF Topi Raitanen

Helsingin Kisa-Veikot

FIN DNF



800 m menn

1 Thomas Randolph

Great Britain & NI

GBR 1.44,98 PB 2 Joonas Rinne

Saarijärven Pullistus

FIN 1.45,96 PB 3 Konstantin Kholmogorov

ANA

ANA 1.46,09 4 Nabil Oussama

Morocco

MAR 1.46,32 5 Alexander Lundskog

Sweden

SWE 1.46,33 PB 6 Ville Lampinen

Kenttäurheilijat -58

FIN 1.47,45 PB 7 Tobias Grønstad

Norway

NOR 1.47,70 PB 8 Alex Rauhala

Vasa IS

FIN 1.50,90 PB 9 Niko Viljola

Helsingin Kisa-Veikot

FIN 1.51,28 10 Joni Virkkala

Gamlakarleby IF

FIN 1.52,00 PB 11 Daniel Lundmark

HIFK-friidrott

FIN 1.52,72 PB Ben Greenwood

Great Britain & NI

GBR DNF



Alle resultat