Østremsetra Opp i Ålesund blei tidligere arrangert i oktober måned. Arrangøren opplevde år på år at oktober ikke har det beste været her på Nordvestlandet. Så blei løpet flyttet til august for å utnytte siste rest av sommerværet. Det skjedde heller ikke. Fjorårets arrangement blei det våteste i løpets historie. Men i år slo det til med nydelig sommertemperatur og sol heile dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen







37 deltakere startet ved bommen på Emblemssanden og alle kom i mål på Østremsetra etter 5,5 km og 350 høydemeter. Dessuten blei det avviklet turmarsj og barneløp med god deltaking. Alle innkomne midler fra arrangementet gikk til organsisasjonen Åpne Dører. Kristian Nedregård, Ålesund vant motbakkeløpet på tiden 24.54. Løyperekorden fra 2014 er på 23.12. Seieren var aldri truet da Kristian ledet heile vegen. På andreplass kom Hans Jakob Hunnes, Ludvikdalen og Omegn Lauparlag på tiden 25.20. Hans Jakob deltok også på Ålesund Sommerkarusell sist onsdag der han vant 10 km. Nummer tre blei Mattias Dahlberg med 26.00. Trettenåringen Emil Stokkan Hamnøy kom på 5.plass på 28.54. Kvinneklassen blei vunnet av Miriam Sivertsen, Ålesund på tiden 32.20, foran Julie Drønnesund på 33.28. På tredjeplass kom Linn Hamnøy med 34.03. Østremsetra Opp hadde felles målområdet med fjelløpet Over Kubbane og løperne kom til mål i samme tidsrom. Etterpå var det premieutdeling og kafé på Emblem Bedehus. Se flere bilder her Kristian Nedregård vinner løpet. På onsdag vant han også 5 km i Ålesund Sommerkarusell. Foto: Helge Fuglseth Hans Jakob Hunnes går i mål som andremann. Foto: Helge Fuglseth Mattias Dahlberg tar tredjeplassen. Foto: Helge Fuglseth Miriam Sivertsen blei beste jente. Foto: Hans Jakob Hunnes

Peder Stokkan Hamnøy (218) vinner spurten mot nest beste jente, Julie Drønnesund. Foto: Hans Jakob Hunnes

Men kanskje den største prestasjonen på søndagens løp gjorde Kristoffer Fylling. Kristoffer har amputert foten over kneet og sprang løpet med protese på tiden 38.54. Foto: Helge Fuglseth RESULTATER Navn Tid Startnummer 1 Kristian Nedregård 24.54 233 2 Hans Jakob Hunnes 25.20 225 3 Mattias Dahlberg 26.00 214 4 Per Inge Bjørnestad 27.16 215 5 Emil Stokkan Hamnøy 28.54 217 6 Victor Johannes Slørdahl 29.51 234 7 Ove Fremsæter 30,03 221 8 Simon Myklebust 31.04 209 9 Jostein Sandøy 31.42 200 10 Sindre Stølsdokken 31.49 210 11 Arne Aaslid 32.01 231 12 John Walderhaug 32.08 204 13 Miriam Sivertsen 32.20 211 14 Kenneth Skoglund 32.32 219 15 Eirik Henriksen 32.54 236 16 Magnus Hagen 33.21 205 17 Peder Stokkan Hamnøy 33.26 218 18 Julie Drønnesund 33.28 208 19 Geir Midtbø Langva 33.34 229 20 Odd Arne Skjong 33.45 213 21 Linn Hamnøy 34.03 216 22 Marit Torvanger 34.44 201 23 Per Gunnar Vasset 34.58 202 24 Johnny Nergård 35.11 235 25 Marius Rødal 35.47 207 25 Fredrik Skorpen Aspehaug 35.47 232 27 Ove Johan Kopperstad 35.48 222 28 Emil Solbakke 36.42 224 29 Marianne Waagan 36.48 212 30 Eline Mathea Myren 37.15 206 31 Jone Schmidt Breivik 38.54 220 32 Kristoffer Fylling 38.54 203 33 Anders Knotten 39.16 230 34 Iver Foss-Dahlberg 39.18 223 35 Johanna Olea Kopperstad 41.25 228 36 Olav Kopperstad 41.26 227 37 Tiril Margrit Myren 59.58 237