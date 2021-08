Forlagets beskrivelse av boka:

Olaf Tufte er den nordmannen som har deltatt i flest olympiske leker. Sommeren 2021 satte han punktum for ro-karrieren med sitt sjuende OL. 27. september kommer han med boka Skjerpings! Du kan alltid bli bedre.



I boka deler Olaf Tufte både hemmeligheter og livsvisdom han har tilegnet seg som en av tidenes største norske idrettsutøvere. Gjennom glimt fra trening og konkurranser, og historier fra barndom og oppvekst, viser han hvordan man kan nå målene sine ved å dyrke lidenskapen og holde disiplinen. Samtidig er det helt avgjørende å lytte til andre og vise ydmykhet.



Vi kan alle grave oss ned mentalt og få dårlige vaner. Men hvis du innarbeider gode rutiner i hverdagen – og skjerper deg litt hver dag – blir livet enklere å både mestre og nyte.



Uansett hvor god du er, kan du alltid bli bedre. Og i denne boka hjelper Tufte deg til å bli bedre, uansett hva.



Sterke meninger: Olaf Tufte har alltid vært frittalende og hatt sterke og klare meninger. En god del av dem får man sannsynligvis stifte nærmere bekjentskap med når han 27. september lanserer boka Skjerpings! Du kan alltid bli bedre. (Foto: forlaget)



Olaf Tufte

Født: 27. april 1976

Bosted: Horten

Familie: Gift, to barn

Idrett: Roing

Klubb: Horten Roklubb

Perser:

1.15,8 på 500 m på C2-romaskin

5.44,0 på 2000 m C2

15.09 på 5000 m C2

32.06 på 10 000 m C2

1.10.49 på halvmaraton C2

Utvalgte meritter:

OL-gull singelsculler 2004 og 2008

OL-sølv dobbeltsculler 2000

OL-bronse dobbeltsculler 2016

VM-gull singelsculler 2001 og 2003

VM-sølv singelsculler 2005

VM-bronse singelsculler 2002 og 2007

VM-bronse dobbeltsculler 1999

Deltatt i OL hele 7 ganger

