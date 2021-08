De beste kvinnene løp sammen med de nest beste mennene i et miksheat på 3000 m, noe som burde være en fordel på en kveld da det blåste meget friskt i hovedstaden. Heldigvis skjermer Bislett-tribunene ganske godt, så tross alt var nok Bislett stadion et av de bedre stedene å løpe denne kvelden.



Sigrid Jervell Våg var første kvinne i mål, og skrev følgende i sin Strava-rapport etter løpet:

"3000 m med gutta. 9.12 og dermed litt bak pers i et litt rotete og ujevnt løp. Følelsen var av de bedre jeg har hatt så langt i år, så kan bli gøy i høst likevel!"

Persen til Sigrid er på 9.06,75, så her mangla det mindre enn 1 sekund per runde. Ida Bakken var den andre kvinna som løp i dette heatet, og hun snek seg under 9.30. Anne Bjerke Årrestad vant det reine kvinneheatet på 9.56,07, mens Esten Hansen Møllerud-Hauen var klart raskest i det beste herreheatet med 8.27,56.



3000 m kvinner 1 Anne Bjerke Årrestad Oslostudentenes IK 9,56,07 2 Kristin Vabø Spirit Friidrettsklubb 9,58,43 3 Sofie Kjos Bergum BUL, IL i 10,29,35 4 Lone Karin Brochmann BUL, IL i 11,15,71 140 Christine Colling Westerbø BUL, IL i DNF 3000 m miksheat 1 Tobias Holdø Skog Sortland Friidrettsklubb 9,09,41 2 Adrian Stene Olsen BUL, IL i 9,09,69 3 Erlend Berger Oslostudentenes IK 9,12,29 4 Sigrid Jervell Våg Tjalve, IK 9,12,52 5 Bendik Lillemoen Skaalerud Tjalve, IK 9,15,88 6 Knut Borkholm Sturla IF 9,17,20 7 Ottar Andreas Grønvold Moss IL 9,20,67 8 Axel Henrik Johan Wollan Oslostudentenes IK 9,22,76 9 Ine Bakken Gular, IL 9,29,35 10 Ole Petter Kursetgjerde Oslostudentenes IK 9,29,98 3000 m menn 1 Esten Hansen-Møllerud Hauen Friidrettsklubben Ren-Eng 8,27,56 2 Mads Kristoffer Waaler Strindheim il 8,34,74 3 Mathias Moen Oslostudentenes IK 8,37,18 4 Henrik Ferdinand Hanssen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 8,40,14 5 Rune Solli Oslostudentenes IK 8,41,87 6 Iver Matias Linge Glomnes Tjalve, IK 8,41,93 7 Karl Jørgen Giercksky Russnes BUL, IL i 8,43,34 8 Emil Martin Ahlbäck Tjalve, IK 8,46,55 9 Mathias Høgenes Oppegaard Oslostudentenes IK 8,47,27 10 Knut Olav Øygard Jølster IL 8,49,09 11 Nahom Tesfalem Tewelde Sturla IF 8,51,89 12 Jonas Riseth Tjalve, IK 9,03,31 13 Henrik Velle Tjalve, IK 9,07,77 14 Lars Maukon Muren Heming, IL 9,16,85 15 Anders Jerpstad Oslostudentenes IK 9,19,97 16 David Stefan Rieger Friidrettsklubben Ren-Eng 9,26,60



Både Ine Bakken (42) og Sigrid Jervell Våg (113) lå sentralt plassert i miksheatet ut fra start. (Foto: Samuel Hafsahl)



Fredrik Sandvik og Mari Roligheten Ruud vant 1500 meteren

Også på 1500 meteren var det fyldige felt på både herre- og kvinnesida. Her løp de separat med ett kvinneheat og hele tre herreheat. Fredrik Sandvik var dagens mann og vant på 3.48,62, et lite sekund foran Bjørnar Sandnes Lillefosse med klubbkamerat i Ull/Kisa Sigurd Ruud Skjeseth, på tredjeplass. 13 løpere klart ei tid under 4 minutter.



To av jentene løp under 4.30, og Mari Roligheten Ruud vant på 4.26,74 og var halvannet sekund foran Selma Løchen Engdahl.



1500 m kvinner 1 Mari Roligheten Ruud Runar, IL 4,26,74 2 Selma Løchen Engdahl Tjalve, IK 4,28,10 3 Josefin Victoria Heier Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4,36,77 4 Margrete Jørgensen Baustad Haugesund Idrettslag Friidrett 4,37,91 5 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL 4,39,23 6 Astrid Bakkevik Finnestad Sarpsborg IL 4,56,23 7 Maya Jones Arnesen Vidar, Sportsklubben 5,02,36 8 India Ruby Swift Tyrving IL 5,34,04 1500 m menn, heat 1 1 Filip Aleksander Meo BUL, IL i 4,06,88 2 Filip Skari Nittedal IL 4,17,23 3 Matias Tinsai Sunde Skarphedin, Idrettslaget 4,18,52 4 Odin Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 4,18,63 5 Samuel Hafsahl BUL, IL i 4,20,08 6 Jørgen Moen Friidrettsklubben Ren-Eng 4,24,37 7 Andreas Rivenes Sem IF 4,24,74 8 Jens Kristian Aas Vidar, Sportsklubben 4,29,59 9 Tobias Finstad Mandt Nittedal IL 4,33,46 10 Ottman el Bouhali Romerike Friidrett 5,35,71 11 Kenneth Jenssen Heggdal Vidar, Sportsklubben 6,02,43 12 Sander Andreas Hegni Vidar, Sportsklubben 6,18,21 1500 m menn, heat 2 1 Theodor Berre Jacobsen Vidar, Sportsklubben 4,00,72 2 Martin Mæle BUL, IL i 4,02,86 3 Mikkel Blikstad Thomassen Lillehammer IF 4,03,62 4 Trym Fjøsne-Hexeberg Nittedal IL 4,04,45 5 Tom Skjæråsen Varegg Fleridrett 4,05,26 6 Tobias Holdø Skog Sortland Friidrettsklubb 4,05,78 7 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett 4,10,35 8 Kristian Bråthen Børve Gui Sportsklubb 4,12,16 9 Emil Kullerud Sarpsborg IL 4,18,73 1500 m menn, heat 3 1 Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,48,62 2 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular, IL 3,49,43 3 Sigurd Ruud Skjeseth Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,50,09 4 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i 3,50,24 5 Marius Øyre Vedvik Gular, IL 3,50,27 6 Benjamin Olsen Sarpsborg IL 3,50,48 7 Eivind Trym Wikshåland Gular, IL 3,50,54 8 Ånung Viken Vollan I.K. 3,51,39 9 Senay Amlesom Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,51,44 10 Jonatan Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 3,53,00 11 Andreas Fjeld Halvorsen Vidar, Sportsklubben 3,53,48 12 Matias Andersen Førde Gular, IL 3,56,36 13 Sander Dybwad Mathiesen Vidar, Sportsklubben 3,59,51 14 Simen Gløgård Stensrud Nittedal IL 4,08,95 Ibrahim Buras Tjalve, IK DNF Oliver Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb DNF

Fredrik Sandvik leder an med klubbkamerat Sigurd Ruud Skjeseth på hjul. (Foto: Samuel Hafsahl)



Haren vant 10 000 meteren

Petter Rypdal sørga for jevne runder til ei tid under NM-kravet på 32 blank. Tre mann benytta seg av tilbudet, og Kristian Ulriksen skrev det slik på Strava etterpå:



"Job done✅ Perfect pacing from Petter Rydal. 24 laps of 110% even pace. Felt really good. 18 months since I ran 68.26 at the Barcelona Half. 16 days until 5000m at the Nationals."



Kristian Ulriksen kom i mål på tredjeplass med 31.51,71. Petter Rypdal dro noe ifra mot slutten og vant på 31.37,77 mens Endre Wigaard ble nummer to med 31.41,29. Fjerdemann som løp under NM-kravet, var Ola Sakshaug som noterte 31.56,64. Ti løpere fullførte milløpet, mens fem stod av underveis.



10 000 m menn 1 Petter Mekvik Rypdal Tjalve, IK 31,37,77 2 Endre Wigaard BUL, IL i 31,41,29 3 Kristian Ulriksen Idrettslaget Ros 31,51,71 4 Ola Sakshaug Kristiansand Løpeklubb 31,56,64 5 Magnus Halvorsrud Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag 32,16,18 6 Knut Jonny Hjertvik Oslostudentenes IK 32,20,11 7 Michael Ande Tesfamichael BUL, IL i 32,31,89 8 Martin Schei Stord IL (Allianseidrettslag) 32,53,61 9 Simen Næss Berge Lillehammer IF 33,06,02 10 Magnus Cato Andersen Sarpsborg IL 33,21,18 Kristoffer Fuglerud Ask Kristiansand Løpeklubb DNF Andreas Torsvik Bjarg IL DNF Magnus Grøttum Erstad Kamp/Vestheim IF DNF Gabriel Ingebretsen Kristiansand Løpeklubb DNF Andreas Grøgaard Kragerø IF Friidrett DNF





Petter Rypdal gjorde en glimrende harejobb i vinden på Bislett. Dette bildet er fra en 10 000 meter i Trondheim der han hadde Didrik Tønseth i hælene. (Foto: KM Sør-Trøndelag)



