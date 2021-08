– Det er utrolig kult å vinne enda et løp. Det er det jeg har drømt om. Det er ekstremt kult å gjøre det gang etter gang, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK etter at sesongens fjerde Diamond League-seier var sikra.

Samtidig var han åpen på at han måtte grave djupt for å vinne. Underveis hadde han hatt lyst til å gi seg.

– Jeg er som alle andre, så når jeg får vondt så vil jeg gjerne bare legge meg ned eller stoppe. Men igjen så vil jeg gjerne vinne, og stopper jeg, så taper jeg jo enkelt og greit. Så det blir en og en runde, og når jeg vinner, så får jeg jo belønning for strevet.

3000 meteren i Lausanne ligna ganske mye på mile-løpet i Eugene for fem dager siden. Australske Stewart McSweyn var den eneste som fulgte harene ut fra start, og Jakob brukte litt på gradvis å jobbe seg opp til utbryteren. Det merkelige var at ingen av de antatt sterke etiopiske løperne, som Selemon Barega og Muktar Edris, fulgte Jakob da han la ut på reisa fra hovedfeltet til tetfeltet.

Etter hvert fikk McSweyn og Ingebrigtsen ei luke til resten på over 30 meter. Etter at harene gav seg klarte ikke McSweyn å holde tempoet helt oppe og med en runde igjen var etiopiske Berihu Aregawi på tur opp til tetduoen. Han passerte de to med 200 m igjen, men Jakob klarte å svare og hang seg på. På oppløpet viste Jakob seg som den sterkeste, og han vant til slutt på 7.33,06 og var 33 hundredeler foran Aregawi og 2 sekunder foran McScweyn.

Den olympiske mesteren på 10 000 m, Selemon Barega, var en stor skuffelse og ble bare nummer fem med 7.37,62. Sølvvinneren på 5000 meteren i OL, Mohammed Ahmed fra Canada, var enda mer en skygge av seg sjøl. Han ble nummer ni med 7.42,53.

En som heller ikke fikk det til, var Filip Ingebrigtsen som tidlig måtte slippe hovedfeltet og som etter hvert brøt. Far og trener Gjert Ingebrigtsen mente at reisa tur-retur vestkysten av USA så kort tid før løpet hadde vært tøff for både Filip og Jakob, og at den var hovedforklaringen på hvorfor Filip fikk det så tungt. Filip sjøl var ikke direkte uenig:

– Det var tungt rett og slett. Når kroppen ikke spiller på lag er jeg veldig dårlig, og når den spiller på lag har jeg ganske bra nivå inne. Det funket bare ikke. Jeg tåler ett løp og så er jeg på felgen igjen, så vi får se hva vi gjør resten av sesongen, sa Filip Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Det tøffe programmet satt nok også i kroppen på Jakob, men med den grunnformen og vinnerinstinktet han har, så var det nok til at han var ustoppelig nok en gang.

Forholdene i Lausanne var langt fra optimale med en frisk vind som kom imot på bortre langside. Stort sett var det moderate vinnertider i stevnet, bortsett fra på kortsprinten som foregikk i medvind.



3000 m menn

1 16 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 7:33.06 SB 3 16 7:27.05 2 5 ETH AREGAWI Berihu 7:33.39 PB 7 11 7:42.12 3 15 AUS McSWEYN Stewart 7:35.06 4 13 7:28.94 7:28.02 4 4 BRN BALEW Birhanu 7:36.94 6 12 7:33.05 7:33.05 5 14 ETH BAREGA Selemon 7:37.62 SB 8 11 7:32.17 6 13 ETH EDRIS Muktar 7:40.30 24 3 7:30.96 7:30.96 7 11 KEN KROP Jacob 7:41.50 2 16 7:30.07 7:30.07 8 6 KEN KIPSANG Abel 7:42.21 PB 30 1 7:50.02 7:50.02 9 12 CAN AHMED Mohammed 7:42.53 SB 14 6 7:40.49 10 1 USA FISHER Grant 7:42.77 25 3 7:37.21 7:37.21 11 8 KEN KIMELI Nicholas Kipkorir 7:43.71 5 13 7:31.33 7:31.33 12 7 KEN BIRGEN Bethwell 7:54.27 7:46.84 7:32.48 13 2 SUI RAESS Jonas 7:56.07 PB 20 4 7:59.82 DNF 3 GBR BUTCHART Andrew 10 9 7:35.18 7:35.18 DNF 10 NOR INGEBRIGTSEN Filip 18 4 7:34.00 7:34.00 DNF 17 KEN KIBET Vincent 7:50.54 DNF 18 USA SOWINSKI Erik DNF 9 ETH WALE Getnet



Tredjeplass til Hedda Hynne

800 m for kvinner var ikke Diamond League-øvelse, men feltet viste seg å være ganske passe utfordrende for Hedda Hynne som endte på tredjeplass med 2.01,17.

Hedda løp taktisk klokt og lå godt skjerma i feltet underveis. På oppløpet var hun litt sterkere enn det hun som oftest har vært denne gangen, men hun måtte se seg slått av britiske Ellie Baker og heimefavoritten Lore Hoffmann. Svenske Lovisa Lindh kom på femteplass, 35 hundredeler bak Hedda.



800 m kvinner

1 4 GBR BAKER Ellie 2:00.45 1:59.54 1:59.54 2 3 SUI HOFFMANN Lore 2:01.06 1:59.06 1:58.50 3 6 NOR HYNNE Hedda 2:01.17 1:59.82 1:58.10 4 7 KEN NALYANYA Eglay Nafuna 2:01.26 2:00.50 2:00.28 5 5 SWE LINDH Lovisa 2:01.52 1:59.76 1:58.77 6 8 SVK GAJANOVÁ Gabriela 2:01.70 2:01.41 2:00.58 7 2 SUI SCLABAS Delia 2:02.18 2:01.79 2:01.29 8 7 BEN YARIGO Noélie 2:02.24 2:00.11 1:59.12 9 2 SUI ROSAMILIA Valentina 2:05.81 2:02.38 2:02.38 10 1 SUI WERRO Audrey 2:06.79 2:02.32 2:02.32 11 6 SUI NÄGELI Lilly 2:06.88 PB 2:06.93 2:06.93 12 5 SUI AMMANN Lea 2:07.33 PB 2:07.51 2:07.51 DNF 8 POL LEMIESZ Aneta 2:06.97 1:59.93



Hedda Hynne ser ut til å komme i gradvis bedre form utgjennom sesongen. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)