De var heldige med været de som satte kursen vestover fra Gullbotn med målsetning om å komme seg over Gullfjellet, Austefjellet, Sletteggen, Livarden, Ulriken, Løvstakken, Damsgårdsfjellet og Lyderhorn. Det var varmt og fint vær, nesten vindstille, tørt og fint i terrenget. Men fjelltoppene er altså av de høyeste i området rundt Bergen, så enkelt og greit var det nok ikke.

De aller raskeste gjennom denne berg-og-dalbanen av en fjelltur var Filip Eidsheim og Sara Rebekka Færø. Filip er tidligere syklist på høyt nivå, men har de siste årene vært å finne på motbakke- og fjelløp, mens Sara Rebekka er et etablert fjelløper som alltid må regnes med blant favorittene når underlaget er ujevnt og krevende. På andreplass blant kvinnene fulgte Renate Galleberg, som vi helst har sett på gateløp på flatt underlag. Bare minuttet bak henne fulgte Målfrid Hermansen.

Christian Brurås og Jon Ivar Djønne tok de neste pallplassene blant herrene.

Målgang var på Kjøkkelvik skole, som vel er så langt vest man kommer på Bergenshalvøen før man går på sjøen.

Over 8 fjell, 15 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 642 Sara Rebekka Færø Varegg 05:48:05 2 560 Renate Galleberg Fana IL 06:18:59 3 510 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb 06:20:11 4 660 Helene Reimers Helene Reimers 07:11:40 5 610 Sophie Dedekam Kryvi Fana Birkebeinerne 07:28:16 6 733 Ingrid Mjelde Birkeland Osterøy IL 07:34:38 7 595 Birte Haugland SKULESTADMO 07:45:09 8 741 Trine Hysing-Dahl BERGEN 07:59:09 9 511 Therese Raa FYLLINGSDALEN 08:03:15 10 618 Tone Raaen Bergen Tingrett 08:03:25 11 594 Mariann Schei FLAKTVEIT 08:04:56 12 550 Ingeborg Førdestrøm VATNE 08:31:43 13 646 Lene Kleiven Voss 08:33:53 14 638 Lill Karin Bugge SUNNDALSØRA 08:36:14 15 631 Janne Skare FYLLINGSDALEN 08:39:21

Over 8 fjell, 15 beste menn:

Plass Startnumber Navn Klubb Tid 1 772 Filip Eidsheim Dragefjellet Løpeklubb 05:17:12 2 581 Christian Brurås ØRSTA 05:37:35 3 624 Jon Ivar Djønne Constructa Entrepenør AS 06:14:23 4 636 Eivind Hagen IL Ravn 06:15:51 5 720 Gjermund Berget Galleberg Fana IL 06:22:12 6 637 Tim Peter Edstrøm Tim Peter Edstrøm 06:29:35 7 788 Bård Fyhn BFG Bergen Løpeklubb 06:30:04 8 504 Sander Simpson-Larsen Sport Norge 06:30:27 9 630 Steffen Mjøs BRATTHOLMEN 06:32:36 10 554 Helge Skoglund BERGEN 06:40:34 11 754 Thomas Riis Sunnmørsalpanefjelløparlag 06:43:06 12 586 Torkel Ristebråten Team A-Macg 06:56:44 13 709 Anders Runningen BERGEN 07:00:44 14 529 Fredrik Taule Mathopen Tur og Tindelag 07:02:18 15 622 Stian Remme RÅDAL 07:08:35



Over 4 fjell, kvinner:

Plass Startnumber Navn Klubb Tid 1 831 Marianne Davanger Opptur Motbakkeklubb 04:41:51 2 843 Ingeborg Ressem Sunnmørsalpanefjelløparlag 05:05:35 3 820 Rita Kjeseth BERGEN 05:40:47 4 835 Marie Thorstensen KNARREVIK 05:43:38 5 827 Janne Kjeseth BERGEN 05:44:35 6 829 Patricia Viviana A. Flataker Melkesyre/ Opptur 05:59:04 7 842 Katrine Skage OSLO 06:19:39 8 824 Julia Matyszczak OS 06:51:23 9 845 Johanne Kalsaas 07:43:02 10 828 Linda Boge Team Bratland 11:38:06

Over 4 fjell, menn:

Plass Startnumber Navn Klubb Tid 1 839 Espen Haugen TSI Langrenn 03:21:56 2 840 Vetle Nordang BERGEN 05:40:46 3 838 Eirik Rostrup PARADIS 05:45:33

(Foto er tatt av Arne Dag Myking hvis ikke annet er oppgitt.)



Kjetil Kårbø og Therese Raa på vei ned fra Løvstakken.





Frode Nergård.



Fredrik Bang.



Vegard Lauritsen på vei opp til Løvstakken.



Mariann Schei forlater toppen av Løvstakken.



Birte Haugland og Aslak Rockwell Djupedal.



Jon Brunvoll.





Therese Raa og Tone Raaen.



Adam Custer.



Lene Kleiven med god utsikt mot Bergen by.



Tøger Trettsveen ser ut til å være ved godt mot selv om han har flere fjelltopper igjen.



Paal Hystad-Haaland.



Øyvind Tengesdal på vei ned fra Løvstakken.



Tom Georg Bu.



Jan-Tore Gjervik og Patricia Viviana A. Flataker.



Steve Princet



Espen Boge.





Erik Werner slår av en prat med to av deltagerne fra vinnerlaget fra "Oslo - Bergen Trail", "Team Rett Vest Endurance": Eivind Svellingen og Fredrik Berentsen. Kondis kommer med en større reportasje om dette hardføre laget i neste nummer av Kondis.



Ingrid Mjelde Birkeland på vei opp til Løvstakken: – Dette går overraskende bra faktisk!



Trine Hysing-Dahl er dugnadsleder for Styrkeprøven Rett Vest, og hun vant løpet i 2018. Her vil hun vil ikke svare på om det går bra, men det ser jo slik ut!



Kåre Jonny Nygård



Stian Remme gir seg i kast med Løvstakken: – Jeg møtte veggen, men nå går det bedre.



Patricia Viviana A. Flataker på vei ned fra Løvstakken, som er det fjellet som hun arrangerer Fakkeltog på hver høst.



Gulfjellet er første fjelltoppen som deltagerne må bestige. I dag var det ideelle forhold for fjelløp, med stille og varmt vær. (Foto: Jan-Tore Gjervik)



(Foto: Jan-Tore Gjervik)

Trine Hysing-Dahl på vei opp til Løvstakken. (Foto: Jan-Tore Gjervik)



Redningshytten. (Foto: Jan-Tore Gjervik)



Ned fra Løvstakken. Nå gjenstår kun Damsgårdsfjellet og Lyderhorn.

Fra starten på Gullbotn. (Foto: Tom Roger Johansen)



Torkel Ristebråten kan fryde seg over god mottakelse i mål, og selvsagt også glede seg over at han er i mål. (Foto: Tom Roger Johansen)



Sverre Ottesen kan puste ut etter en fjelltur på over åtte timer. (Foto: Tom Roger Johansen)



Vetle Nordang og Rita Kjeseth har her gjennomført Styrkeprøven Rett Vest, i fire-toppers løypen. (Foto: Tom Roger Johansen)