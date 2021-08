Norsk Vegmuseum ved Hunderfossen er en ypperlig løpsarena med flotte skogstier og grusveier. Det 3,5 km lange Vegmuseumsløpet er det 8. løpet i årets Sørdalskausell og ble arrangert i tiden 25. – 29. august under tørre og fine løpsforhold.

Vegmuseumsløpet ble arrangert av Litrim der glamiTEC var løpssponsor. Den forrige deltakerrekorden fra i fjor var på 245. Olympiaparkløpet er det niende og neste løpet i årets Sørdalskarusell i tiden 15. – 19 september.

Resultatene finner dere her.

Igjen ble det Elmer Mulleri Skalle, LIF som ble raskeste herreløper på tiden 11:06, 49 sekunder foran Henning Offigstad, som representerer Bratsberg. Henning syklet lørdag Birkebeinerrittet på tiden 2:44 til en andreplass i M 35-39 år, og søndag løp han Vegmuseumsløpet på nest beste tid og ble vinner av M 30-39 år. Arkivbilde av Elmer Mulleri Skalle fra Vegmuseumsløpet i 2019.

Torger Haukåen fra Sør-Vekkom Lauparlag vant klasse m 20-29 år og ble tredje raskeste herreløper. Arkivbilde fra Vegmuseumsløpet 2019.

Kari-Anne Veen i klasse K 50 – 59 år løp offensivt onsdag kveld, der en større gruppe løpere som representerer Lillehammer Skiklub hadde fellesstart. Hun vant klassen og ble raskeste kvinne i løpet.

Emilie Flugsrud, også Lillehammer Skiklub vant klasse K 16 – 19 år, og ble nest raskeste kvinneløper, bare 19 sekunder bak Kari-Anne Veen. Arkivbilde fra Hovemoenløpet 2021.

Birkebeinergeneralen Erik Torbjørnsen hadde en travel helg. Onsdag løp han Vegmuseumsløpet på den sterke tiden 15:04 og ble nr. 5 i klasse 50 – 59 år. Lørdag var han arrangementsansvarlig for Birkebeinerrittet på sykkel mellom Rena og Lillehammer, der over 4000 syklister deltok. Her ser vi Torbjørnsen i løpsduell med Vidar Åsly under Vegmuseumsløpet, som vant klasse M 60-69 år på tiden 15:31

En gruppe godt voksne trimere, som alle representerer Lillehammer Skiklub har lang fartstid i Sørdalskarusellen. De trener ofte sammen og her startet de samtidig i Vegmuseumsløpet onsdag kveld. Foran ser vi Arnt Steinar Olasveen i klasse M 50-59 år foran Frode Finne (M 60 – 69), Petter Marum (M70-79) og Helge Leonhardsen (M 70-79).