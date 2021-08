Hovedløpet i Ultra-trail du Mont Blanc er UTMB. Løpet går rundt hele Mont Blanc-massivet, gjennom Italia og Sveits med start og mål i Chamonix i Frankrike. Løpet starter fredag kveld, og det er litt av en helgetur løperne legger ut på. 170 km og over 10 000 høydemeter skal forseres opp og ned.

François d'Haene brukte 20 timer og 46 minutter på turen, og avstanden ned til andremann, Aurélien Dunand-Pallaz, ble til slutt på drøye 12 minutter.

– Etter en vanskelig start på sesongen, klarte jeg å motivere meg for denne utfordringen. Jeg er glad for å ha klart å dra i land seieren som jeg virkelig måtte jobbe for. Jeg ble stiv i beina temmelig tidlig, og det var et virkelig intenst løp, fortalte den 35 år gamle vinbonden i målområdet.



François d'Haene karakteriserte det hele som en jobbeseier, men litt jobbing er nok noe en må budsjettere med når en gir seg i kast med Ultra-trail du Mont Blanc. (Foto: UTMB, Pascal Tournaire)



Seks norske menn fullførte løpet, og raskest var Jan Olav Løvdokken som ble nummer 90 med 29.30.11.

Imponerende var også seieren til amerikanske Courtney Dauwalter som kom i mål på 22.30.54. Det var andre gangen hun vant dette løpet, og avstanden bak til kvinne nummer to, Camille Bryas fra Sveits, var på hele 1 time og 39 minutter. Svenske Mimmi Kotka løp inn til tredjeplass ytterligere en time bak.

Norge-bosatte Molly Bazilchuk ble nummer 16 med 30.55.44. Det er nok en minst like sterk prestasjon som da hun for to år siden ble nummer 14 i en av de kortere løypene i samme arrangement, det 101 km lange CCC.

Rakel Enoksen Hagen som løper for Lofoten Ultraløperklubb, ble nummer 94 av de 111 kvinnene som fullførte. På herresida var det 1409 fullførende, noe som gir 1503 fullførende til sammen.





Courtney Dauwalter hadde fra før seire i både Western States og UTMB, men nå løp 36-åringen nesten 2 timer fortere enn da hun vant samme løp i 2019. (Foto: UTMB, Franck Oddoux)



Etter drøye 30 timers løping var Molly Bazichuk ferdig med en av de større løpsoppgavene en kan gi seg i kast med. (Foto: privat)



Kvinner 1 Courtney DAUWALTER SALOMON SEF 22:30:54 USA (United States) 2 Camille BRUYAS SALOMON FRANCE SEF 24:09:42 FRA (France) 3 Mimmi KOTKA LA SPORTIVA V1F 25:08:29 SWE (Sweden) 4 Marion DELESPIERRE TOR ON RUNNING SEF 25:54:33 FRA (France) 5 Luzia BUEHLER TEAM BIBERLI SEF 26:06:17 SUI (Switzerland) 6 Maryline NAKACHE WAA ULTRA SEF 26:40:48 FRA (France) 7 Lucie JAMSIN MAC SPORT SEF 26:44:41 FRA (France) 8 Katie SCHIDE ON SEF 27:39:45 USA (United States) 9 Claudia TREMPS ASICS SEF 27:55:36 ESP (Spain) 10 Emily HAWGOOD ADIDASTERREX SEF 28:36:48 ZIM (Zimbabwe) 11 Linda BOLDANE INOV-8 SEF 29:11:59 LAT (Latvia) … 16 Molly BAZILCHUK SEF 30:35:44 USA (United States) 94 Rakel ENOKSEN HAGEN LOFOTEN ULTRALOPERKLUBB V1F 46:11:21 NOR (Norway) Menn 1 François D'HAENE SALOMON SEH 20:45:59 FRA (France) 2 Aurélien DUNAND-PALLAZ TEAM COMPRESSPORT SEH 20:58:31 FRA (France) 3 Mathieu BLANCHARD SALOMON SEH 21:12:43 FRA (France) 4 Ludovic POMMERET HOKA ONE ONE V1H 21:38:44 FRA (France) 5 Germain GRANGIER ON SEH 21:52:47 FRA (France) 6 Hannes NAMBERGER DYNAFIT SEH 22:22:06 GER (Germany) 7 Gregoire CURMER COMPRESSPORT INTERNATIONAL SEH 23:00:10 FRA (France) 7 Diego PAZOS COMPRESSPORT INTERNATIONAL SEH 23:00:10 SUI (Switzerland) 9 Mathieu CLÉMENT TEAM ASICS TRAIL SEH 23:08:05 SUI (Switzerland) 10 Ho Chung WONG NORTH FACE ADVENTURE TEAM SEH 23:17:40 HKG (Hong Kong) 90 Jan Olav LØVDOKKEN SEH 05:30:11 NOR (Norway) 381 Tom JOHANNESSEN ROMERIKE ULTRALOPERKLUBB V2H 37:08:07 NOR (Norway) 414 Ketil AUGUSTSON V1H 37:36:52 NOR (Norway) 498 Sigurd ERIKSSON TRONDHEIM OG OMEGN SK V2H 38:38:40 NOR (Norway) 585 Odd EDØY V3H 39:37:43 NOR (Norway) 1176 Asgeir HJORTHAUG ALTRA RED TEAM V1H 44:48:08 NOR (Norway)



Svenske Mimmi Kotka åpna hardere enn hun hadde planlagt, men kom seg til mål på en flott tredjeplass. (Foto: UTMB, Franck Oddoux)