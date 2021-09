Det var kvalitetsstevnet Knarvik Games, som ble arrangert for første gang i 1981 i Knarvik utenfor Bergen, som siden ble til Knarvikmila, og det har etter hvert har vokst til en arrangementspakke som gjør navnet Knarvikmila til et understatement. Årets arrangement inneholder både KnarvikXtrem med to distanser i terrenget, Volvatstafetten for bedriftslag, 5 km, 10 km og halvmaraton, knøttemil og minimil. I tillegg til dette kommer en rekke med ulike kulturarrangement. Og feiringen tjuvstartet i sommer med Bergen Fjell og Fjordtur, som gikk i en trasé fra Fløyen til Knarvik.

Men det er nå til helgen det virkelige 40-årslaget finner sted, og den første kraftprøven blir KnarvikXtrem på fredag 3. september. Dette er et terrengløp som har både kort og lang løype, 5 og 11 km. Og på lørdag fortsetter det med 5 km, 10 km, den klassiske Knarvikmila altså, og stafett. På søndag blir det halvmaraton.

Kondis kommer til å følge Knarvikmila og vil være til stede med en egen stand i Nordhordlandshallen på lørdag og søndag.

Pr. 1. september er det 1210 påmeldte fordelt over alle distansene.

På KnarvikXtrem på fredag så ser vi at både Anita Iversen Lilleskare og Målfrid Hermansen er påmeldt den lengste distansen på 11 km, vi regner disse til favorittene. Blant herrene ser vi at terrengspesialisten Espen Roll Karlsen er på plass. Anders Kjærevik er også på startlisten, men han er reist til Finland etter at han kvalifiserte seg til Nuuksio Classic Trail Marathon.

Les om Knarvikmila 2021 på Knarvikmila hjemmeside.

Her er programmet for jubileumshelgen:

Program - Knarvikmila 2021

Onsdag 1. - søndag 5. september

Naturmila/Stolpejakten

Fredag 3. september

Messe i Norhordlandshallen: 1600 - 2000

KnarvikXtrem - Start: 1800 Kort løype (5 km) - 1820: Lang løype(11km)

Lørdag 4. september

Messe i Norhordlandshallen: 1000 - 1600

1100 - VolvatStafetten

1200 : 5 km

1300 : 10 km

Søndag 5. september

Messe i Norhordlandshallen: 0930 - 1600

1100 : Halvmarathon

1400 : KnøtteMila

1415 : Minimila

1500 PREMITREKNING

Kondis har fulgt Knarvikmila tett i alle år, se de historiske reportasjene på vår Samleside for Knarvikmila.

Magnus Gjerstad og Ine Bakken vant i 2020 Knarvikmila 5 km på nye løyperekorder. (foto: Arne Dag Myking)

Knarvikmila er for løpere i alle aldre. Fra Knarvikmila 2019. (Foto: Arne Dag Myking)