På den lengste løypen ble det klare vinnere. Det var ingen som kunne hamle opp med Espen Roll Karlsen og Anita Iversen Lilleskare. Og for Anitas del så var det ikke så mange menn som hamlet opp med henne heller, hun hadde kun fire menn foran seg i mål. Målfrid Hermansen og Kristin Fonnes Romarheim supplerte her Anita på premiepallen, med henholdsvis andre- og tredjeplass. Disse tre var egentlig i en klasse for seg, det var over 10 minutter ned til Franciene Ramakers på fjerdeplassen.

Espen Roll Karlsen var også en klar vinner her, han ledet hele veien og var i mål nesten fem minutter foran klubbkompis fra Gneist - Jørgen Møklebust Austvik. På tredjeplass kom Jo-Harald Færø som også tok i en liten seier i duellen med sin yngre bror Magnus Johan Ferø, som kom inn på plassen bak ham.

På 5 km var det unge Jonas Iversen Lilleskare som vant, han var over minuttet foran Vebjørn Haugsdal og Aamli Öystein. Blant kvinnene ble det mye jevnere, her var det tett mellom de tre beste Veronika Stuksrud, Hilde Langeland Johansen og Hildegunn Baravelli.

Knarvikmila fortsetter for fullt med arrangement utover helgen, på lørdag blir det 5 og 10 km gateløp.



Anita Iversen Lilleskare er spesialist i terreng- og motbakkeløp og vant klart Knarvik Xtrem 11 km.

Resultater kvinner Knarvik Xtrem 11 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 201 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-44 00:54:49 2 221 Målfrid Hermansen BFG Bergen Løpeklubb K45-49 00:57:26 3 56 Kristin Fonnes Romarheim HJELMÅS K40-44 01:01:44 4 203 Franciene Ramakers K55-59 01:12:01 5 30 Eva Nordnes FREKHAUG K35-39 01:12:37 6 55 Marianne Landro BERGEN K40-44 01:13:15 7 233 Marit Husa BERGEN K50-54 01:18:38 8 225 Kamilla Øvretveit Nordhordland Skiklubb K18-19 01:19:07 9 228 Kristin Skråmestø ISDALSTØ K40-44 01:21:21 10 214 Renate Tellevik HORDVIK K45-49 01:21:31 11 5 Sandra Opdahl Asko K23-34 01:25:08 12 9 Jeanett Knappskog Flatøy Framo Flatøy K23-34 01:30:09 13 223 Iren Sætre NYBORG K50-54 01:32:24 14 43 Judith Vangool K45-49 01:58:29 15 219 Astrid Rijken K55-59 01:58:29





Espen Roll Karlsen vant den lengste distansen.

15 beste menn Knarvik Xtrem 11 km

Pl. St. nr. Navn Klubb Klasse Tid 1 227 Espen Roll Karlsen Gneist M23-34 00:47:59 2 230 Jørgen Møklebust Austvik Gneist M23-34 00:52:42 3 229 Jo-Harald Færø Nordhord Ski/Eikanger M35-39 00:53:21 4 232 Magnus Johan Ferø OSTEREIDET M23-34 00:53:48 5 36 Sverre Johansen ALVERSUND M45-49 00:57:15 6 208 Andrew Dunn Bergen Triathlon Club M23-34 00:57:20 7 10 Frank Løke Runar M40-44 00:58:36 54 35 Haroldinio Abauna ISDALSTØ M55-59 00:58:55 8 3 Ove Wolff Hyllestad IL M50-54 00:59:59 9 2 Karlis Eiduks SSE Riga M20-22 01:01:16 10 31 Lars-Fredrik Sæthre ALVERSUND M45-49 01:01:20 11 45 Clayton Alves SANDSLI M35-39 01:01:33 12 205 Christoffer Nistad Skala Skade & Lakk M23-34 01:01:49 13 54 Espen Aakre ALVERSUND M40-44 01:02:12 14 213 Roald Saltnes Lindås IL M23-34 01:02:51 15 51 Jarand Blom Asko M23-34 01:04:36



Målfrid Hermansen tok en klar andreplass.



Kristin Fonnes Romarheim - tredjeplass.



Jørgen Møklebust Austvik, andreplass.



Jo-Harald Færø - tredjeplass.



Magnus Johan Ferø.



Frank Løke inn til 7. plass.



Jonas Iversen Lilleskare vinner den korteste løypen.

Resultater menn Knarvik Xtrem 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 124 Jonas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 G13 00:27:25 2 220 Vebjørn Haugsdal MASFJORDNES M23-34 00:29:01 3 136 Aamli Öystein FREKHAUG M35-39 00:29:09 4 133 Jim Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb M45-49 00:32:36 5 135 Styrk Brattabø Stanghelle Il G14 00:33:49 6 134 Yngve Høvig ALVERSUND M40-44 00:36:51 7 115 Harald Månum ALVERSUND M55-59 00:37:11 8 114 Nikolai Færø Eikanger IL M35-39 00:39:20 9 125 Eirik Paulino-Olsen ISDALSTØ G14 00:39:32 9 126 Bernt Rydland Olsen ALVERSUND M45-49 00:39:32 11 128 Rune Osmundsen Flopp M50-54 00:40:25 12 104 Ove Danielsen HJELMÅS M45-49 00:41:13 13 129 Geir Instanes Smørås M50-54 00:41:28 14 113 Edvin Borge Hindenes ISDALSTØ G12 00:41:35 15 131 Ole Feste ALVERSUND M45-49 00:43:45 16 107 Ørjan Eirik Valestrand Risnes IL M65-69 00:45:46 17 103 Roger Førde Team Bjøllhaugen M40-44 00:50:01



Premiepallen kvinner 5 km: Hilde Langeland Johansen, Veronika Stuksrud og Hildegunn Baravelli.

Resultater kvinner Knarvik Xtrem 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 101 Veronika Stuksrud Idrett Utan Alkohol K23-34 00:35:21 2 122 Hilde Langeland Johansen ALVERSUND K45-49 00:35:27 3 110 Hildegunn Baravelli ULSET K40-44 00:35:36 4 105 Kari-Anne Simonsen ISDALSTØ K40-44 00:35:38 5 102 Anne Glesnes Jenssen BFG Bergen Løpeklubb K35-39 00:36:18 6 112 June Henriksen SKOGSVÅG K40-44 00:38:51 7 117 Sunniva Faugstad Stanghelle il K16-17 00:39:34 8 111 Anette Bakke ALVERSUND K35-39 00:42:27 9 121 Rigmor Marie Farestveit ISDALSTØ K40-44 00:44:24 10 116 Ingvild Lunderød Øverbø BERGEN K23-34 00:46:19 11 130 Nerija Cymermoniene Vaskebjørn Team K40-44 00:52:11



Kamp om den siste pallplassen mellom Kari-Anne Simonsen og Hildegunn Baravelli. Den går til Hildegunn.



Vebjørn Haugsdal, 2. plass kort løype.



Aamli Öystein, tredjeplass kort løype.



