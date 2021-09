Det var Frank Løke som ønsket å få med Rebekka Birkeland på det siste løpet i helgens Knarvikmila, nemlig halvmaraton. Frank Løke var invitert til å delta som FjordViking, som vil si å gjennomføre både Knarvik Extreme, Knarvikmila og Halvmaraton i løpet av helgen. Og den tidligere håndballspilleren og realitystjernen Frank Løke får mye oppmerksomhet på løpene han deltar i, så når han ønsket konkurranse fra den gode gateløperen Rebekka Birkeland så fikk hun sponset startkontingenten.

Og det gikk også så bra med løpingen til Rebekka at hun vant klart med 5 minutters margin til neste kvinne, Kristin Fonnes Romarheim.

Rebekka Birkeland hadde den fordelen at hun kjente løypen svært godt, hun er faktisk oppvokst midt i den, nemlig på Flatøy:

– Jeg kjenner jo alle krinkelkroker og veier siden jeg har løpt mye der. Så jeg kjenner bakkene, jeg visste når de kom, forteller Rebekka.

I utgangspunktet var Rebekka Birkeland på Knarvik for å heie på kjæresten Marius Sørli, som vant 5 km på lørdag.

Men helt uten problemer var ikke løpet for den lokalkjente Rebekka:

– Jeg synes det var en skikkelig utfordring rent psykisk. Jeg fikk sting etter 10 km, da kjente jeg det i magen. Da det var 9 km igjen måtte jeg bare tvinge med selv til å tenke at det ikke er langt igjen.

Heldigvis løp Marius ved siden av henne og motiverte gjennom hele løpet.

Halvmaratonløypen i Knarvikmila gjør først en runde rundt Knarvik og Kvassnesstemma før løperne drar over Hagelsundsbrua og over Flatøy, før de fortsetter over Krossnesbrua til Frekhaug senter. Der foretar de en runde rundt Dalevatnet før de returnerer til Knarvik.

Det var denne gangen veldig bra løpsvær, mildt og overskyet og nesten ikke vind.

Heller ikke herrevinner Ken-Tony Johansen hadde planlagt å løpe halvmaraton denne dagen. Han tok en andreplass på 10 km dagen før, men det gikk greit med et nytt løp om søndagen:

– Beina føltes ok i dag tidlig, så da meldte jeg meg på rett før start. Det endte over all forventning med førsteplass og ny pers, forteller Ken-Tony.

Den første delen av løpet var det en duell mellom Ken-Tony og Sondre Øvre-Helland, som forrige helg tok en tredjeplass på Bergen City Marathon. Men det løpet satt nok fremdeles i for Viking-løperen, for halvveis begynte han å få det, og måtte slippe fra seg Ken-Tony.

Sondre Øvre-Helland tok andreplassen, og Christopher Bergsagel Wiggen fulgte på tredjeplass.

131 løpere fullførte Knarvik Halvmaraton.

(Der foto ikke er angitt er fotograf Arne Dag Myking)



Det holdt til en klar seier på Knarvikmila Halvmaraton for Rebekka Birkeland. Med seg i svevet fra premiepallen har hun Kristin Fonnes Romarheim og Louise Skak. (Foto: Elisabeth Berthelsen)

15 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 612 Rebekka Birkeland FREKHAUG K23-34 1:27:15 2 56 Kristin Fonnes Romarheim HJELMÅS K40-44 1:32:06 3 501 Louise Skak Idrett Utan Alkohol K45-49 1:32:22 4 568 Ingvild Engesæter BERGEN K35-39 1:38:47 5 578 Linn Dyveke Wilberg MJØMNA K40-44 1:41:03 6 541 Kathrine Tvedt Lavik Bergen Triathlon Club K23-34 1:41:04 7 503 Sara Ekern BERGEN K20-22 1:41:28 8 590 Silje Tonning Søgnen FREKHAUG K40-44 1:41:30 9 30 Eva Nordnes FREKHAUG K35-39 1:41:42 10 55 Marianne Landro BERGEN K40-44 1:42:01 11 596 Linda Uglenes Maristuen Lærdal IL K45-49 1:43:35 12 588 Iris Marie Stølan Alvidra K40-44 1:44:30 13 603 Gøta Elise Natås Austevoll Idrettsklubb K40-44 1:51:56 14 533 Maria Hosøy TAU K23-34 1:52:03 15 5 Sandra Opdahl Asko K23-34 1:52:04



Premiepallen for menn: Sondre Øvre-Helland, Ken-Tony Johansen og Christopher Bergsagel Wiggen.(Foto: Elisabeth Berthelsen)

15 beste menn halvmaraton:

Pl. Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 611 Ken-Tony Johansen Gular M23-34 1:13:01 2 545 Sondre Øvre-Helland Viking / Btsi Studentidrett M23-34 1:14:20 3 556 Christopher Bergsagel Wiggen Team Northmanocr M20-22 1:16:18 4 2 Karlis Eiduks SSE Riga M20-22 1:21:16 5 573 Fredrik Madsen Bergen Triathlon/T. Trivest M45-49 1:21:58 6 604 Stig Atle Eide Varegg Fleridrett / Aks-77 M50-54 1:22:43 7 36 Sverre Johansen ALVERSUND M45-49 1:25:02 8 10 Frank Løke Runar M40-44 1:25:38 9 3 Ove Wolff Hyllestad IL M50-54 1:26:32 10 45 Clayton Alves SANDSLI M35-39 1:27:31 11 51 Jarand Blom Asko M23-34 1:27:39 12 592 Kristoffer Hasund FYLLINGSDALEN M23-34 1:28:35 13 609 Ole Holgersen Ask / LØP Sammen Askøy M23-34 1:32:39 14 13 Stig Kongsvik Hyllestad IL M35-39 1:33:01 15 600 Ola Helgaas Btsi M23-34 1:34:09



I første del av løypen var det Sondre Øvre-Helland som bestemte farten i tet, men han måtte etter hvert slippe Ken-Tony Johansen forbi seg.



På lørdag tok Ken-Tony Johansen andreplassen på Knarvikmila 10 km, på søndag vant han halvmaraton.



Louise Skak holdt andreplassen i løpet helt til siste bakken før målgang på Knarvik stadion. Da løp Kristin Fonnes Romarheim forbi henne.



Kristin Fonnes Romarheim tok ikke bare en andreplass på halvmaraton, hun vant også FjordViking for kvinnene, altså best sammenlagtresultat for å både KnarvikExtreme, 10 km og Halvmaraton.



Flere steder i løypen var det musikere som underholdt løpere og publikum.



Fjerdeplass for Ingvild Engesæter.



Løpere passerer Krossnesbrua.



Disse tre hjalp hverandre inn til en plassering rett utenfor premiepallen. Stig Atle Eide (604), Karlis Eiduks (2) og Fredrik Madsen (573). Karlis Eiduks vant også FjordViking for menn.



Jan Vidar Hagajulibakka og Kathrine Tvedt Lavik på vei over Hagelsundsbrua.



Linn Dyveke Wilberg inn til femteplassen.



Marianne Landro.



Litt kjipt å ikke få barnevakt når du skal løpe halvmaraton? Trond Spurkeland gjør likevel et godt løp.



Twan Van Gool har utsikten fra Hagelsundsbrua.