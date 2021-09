- Jeg er kjempefornøyd med løpet, sa Anne Margrethe Hausken Nordberg etter å ha løpt inn til NM-gull på langdistanse i Kilebygda utenfor Porsgrunn i dag.

- På slutten merket jeg at jeg måtte jobbe for å holde teknikken, men jeg klarte meg uten særlig tidstap – og da er jeg godt fornøyd. Og det med god grunn. Etter snaue 70 minutter ute i krevende terreng var hun 20 sekunder bedre enn en annen veteran - Marianne Andersen: Andrine Benjaminsen – på 3. plass - var 40-tallet sekunder bak Hausken Nordberg. 45-åringen som med gullet i dag løp inn til sitt 21. individuelle NM-gull – og 3 på en uke:

- Jeg trener utrolig mye. Det blir 12 – 13 økter i uken, så det er ingen skam å bli slått av meg, bedyrer hun selv.

Mye god trening til tross hvilket av de 3 NM-gullene den siste uken som smakte best, klarer hun ikke svare på:

- Jeg klarer ikke rangere dem. Jeg er veldig fornøyd med alle. Knockout sprinten (på lørdag) var utrolig intens og artig. Den individuelle sprinten – hvor det også handlet om Kongepokal og i dag hvor det er en skikkelig teknisk utfordring, er alle veldig moro.7

Moro var det også for Magne Dæhli i dag:

- Ingenting er bedre enn gull. Det var derfor jeg kom, smilte han etter at konkurransen var avgjort.

Halden-løperen løp seg – sedvanlig – oppover i feltet etter en mindre bra åpning. Dermed ble det hans andre NM-gull på denne distansen, hvor han vant sitt første på Kongsberg i 2013. Den nybakte faren, som i dag altså var bedre enn verdensmester Kasper Fosser – på andreplass – vil likevel ikke snakke om «pappa-effekt»:



- Jeg har fått sove godt om natten, men det har blitt noe mindre tid på sofa’en i løpet av dagen. Den siste uken har jeg imidlertid vært litt kynisk, for å sikre overskuddet.

Det ga betalt i NM-gull på langdistanse foran – nevnte – Kasper Fosser, med Jon Aukrust Osmoen på 3. plass.

I morgen er det kvalifisering på mellomdistanse fra samme arena, før det er mellomdistanse finaler på lørdag og NM-stafetter på søndag.

KIlde: Norsk orientering

NM uka

Resultater

D21, 9 140 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.09.54,

2) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 1.10.14,

3) Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL, 1.10.37,

4) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 1.14.43,

5) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 1.20.47,

6) Ida Lindkvist, NTNUI, 1.22.14

H21, 14 750 m:

1) Magne Dæhli, Halden SK, 1.38.06,

2) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 1.39.53,

3) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 1.41.59,

4) Dag Blandkjenn, Kristiansand OK, 1.46.56,

5) Audun Heimdal, NTNUI, 1.50.05,

6) Rasmus Rørholt Theisen, Nydalens SK, 1.50.08.