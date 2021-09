Schjongs5er'n er en variert og nokså lettløpt kontrollmålt 5 km på Hønefoss. Ca. halvparten av traseen går på sti/kjerrevei og halvparten på asfalt. Bortsett fra en lengre, men slak motbakke litt før halvveis og en tilsvarende nedoverbakke etterpå, er løypa temmelig flat. Under dagens løp var det også flotte løpsforhold med 12-13 grader og bare en svak bris.

Kristine Eikrem Engeset var en av dem som utnytta de fine forholdene og sin egen gode form til å få til ei god tid. 16.25 var en klar forbedring av Ida Bergsløkkens tre år gamle løyperekord, og tida bringer også Kristine inn på andreplass på den norske årsstatistikken. Løpet var også gateløpspers for Kristine som har løpt så fort som 16.06,28 på bane.

God treningsøkt

Etter løpet fortalte hun Kondis følgende om løpopplevelsen på Hønefoss:

– Jeg er veldig godt fornøyd med dagens løp. Jeg hadde ikke ladet særlig opp og ville ta løpet som en god treningsøkt. Men kroppen responderte bedre enn på lenge, så jeg synes dette ble en skikkelig opptur. Jeg hadde håpet å slå rekorden på 16.59, men var usikker på om jeg kunne klare det, beretter Kristine.

Underveis hadde hun litt drahjelp av et par gutter, og til slutt ble avstanden bakover til langrennsløperen Margrethe Bergane på akkurat 1 minutt. Om planene for resten av sesongen, forteller Kristine:

– Sesongen er vel nesten over, men jeg tenker at jeg har lyst til å løpe et 10 km gateløp først. Det blir nok Norgesløpet om to helger og så NM terrengløp og Hytteplanmila etter det.



En halv kilometer etter start drar Robert Hansen et felt der både Kristine Eikrem Engeset og Margrethe Bergane befinner seg. (Foto: Camilla Walderstøen)



Kjekt å konkurrere

På tredjeplass kom den tidligere skiskytteren, Jori Mørkve, som løp sin første 5 km noensinne. Med 19.39 klarte målet om sub 20 med god margin, og nå legger hun lista litt høyere og har som mål å løpe under 40 minutter på Hytteplanmila i oktober.

– Det var kjekt å konkurrere litt igjen, og alltid gøy å være på pallen. Og klarer jeg å åpne litt kontrollert, så tror jeg at jeg skal klare under 40 i Hytteplanmila, fortalte hun etter løpet.





Jori Mørkved debuterte på 5 km med å ta tredjeplassen. (Foto: Elin Bergan)



Margrethe Bergane er juniorverdensmester i langrenn, men behersker også løpingens kunst og ble nummer to med 17.25. (Foto: Emil Sørgård)



Klar vinner ble imidlertid Kristine Eikrem Engeset som i mål hadde bare fem menn foran seg. (Foto: Emil Sørgård)



Kvinner

POS NAME TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Kristine Eikrem Engeseth Tjalve K 23 - 34 år 00:16:25 00:16:23 2 Margrethe Bergane Konnerud IL K 20 - 22 år 00:17:25 00:17:24 3 Jori Mørkve Voss IL K 40 - 44 år 00:19:39 00:19:39 4 Maren Dalby Bårnås Ringerike FIK K 18 - 19 år 00:20:18 00:20:18 5 Guro Bråten Luke the drifters running team K 20 - 22 år 00:20:41 00:20:41 6 Selma Størmer-Antonsen Koll K 14 - 15 år 00:21:15 00:21:15 7 Emma Skogstad K 20 - 22 år 00:21:26 00:21:25 8 Ingeborg Solberg RSK triatlon K 35 - 39 år 00:21:58 00:21:56 9 Kristine Grønlund Ringerike O-lag K 23 - 34 år 00:22:16 00:22:16 10 Mia Mørch K 14 - 15 år 00:23:10 00:23:08



Sprek ungdom

I herreklassen overlevde Magnus Tuv Myhres ett år gamle rekord på 14.29. Årets løp ble vunnet av Mads Orø Olsen som løp på 15.37. Mads er bare 19 år og ble allerede som 17-åring norsk U23-mester på halvmaraton med 1.17.53. Nå har han helt klart i enda bedre form, og på 5000 m på bane har han 15.14,74 som pers. I Schjongs5er'n løp han fra en så sterk løper som Ronny Losoa med 6 sekunder. Andreas Ullern Tonning ble nummer tre med 16.06 og tok samtidig seieren i klasse 16-17 år.



Ellers merker vi oss et sterkt comeback av Petter Antonsen som vant 60-årsklassen på pene 18.05. Imponerende også av Mathias Bergene og Sander Orø Olsen som ble nummer én og to i klasse 10-11 år på henholdsvis 19.45 og 19.50.



Mads Orø Olsen løp etter hvert fra Ronny Losoa. Her har han bare drøye 100 meter igjen til mål, på stien som som går langs Storelva. (Foto: Camilla Walderstøen)



Starten foregikk puljevis med 1 minutts mellomrom mellom puljene. Dermed ble det usedvanlig god plass i løypene. Til sammen fullførte 26 kvinner og 78 menn. (Foto: Emil Sørgård)



Menn

POS NAME TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Mads Orø Olsen Ringerike Friidrettsklubb M 18 - 19 år 00:15:37 00:15:37 2 Ronny Losoa Sigdal FIK M 40 - 44 år 00:15:43 00:15:43 3 Andreas Ullern Tonning Ringerike Friidrettsklubb M 16 - 17 år 00:16:06 00:16:06 4 Håkon Bratvold Luke The Drifters Running Team M 18 - 19 år 00:16:19 00:16:19 5 Vetle Stangstuen Ringkollen Skiklubb M 20 - 22 år 00:16:21 00:16:19 6 Robert Hansen Storgaten Bil M 45 - 49 år 00:16:43 00:16:42 7 Jørgen Sørgård Bilia Hønefoss BMW M 18 - 19 år 00:16:51 00:16:51 8 Daniel Olsen Hønefoss vgs M 35 - 39 år 00:17:09 00:17:08 9 Gard Laeskogen Ringkollen ski M 18 - 19 år 00:17:13 00:17:12

Alle resultat



Ronny Losoa (102) og Mads Orø Olsen fikk ganske fort ei luke til resten av feltet. (Foto: Emil Sørgård)



Men til slutt var det Mads Orø Olsen som var først – til god applaus fra publikum. (Foto: Emil Sørgård)



Andreas Ullern Tonning vant 16-18-årsklassen og ble nummer tre totalt med 16.06. (Foto: Emil Sørgård)





Ca. halvparten av løypa går på god sti langd den idylliske Storelva. Midtpartiet går gatelangs inkludert en runde gjennom Søndre Park før en får elvestien på nytt inn mot mål. (Foto: Camilla Walderstøen)