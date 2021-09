Det var lite vind og gode forhold da Forusløpet gikk 21. september. Alf Ante Idland Tornensis var raskest av mennene med 15.34 i den 2,5 km lange rundløypa som løpes to ganger. Også Ole Martin Vedøy så 15-tallet - med minste mulige margin. I alt løp 12 mann under 17 minutter så det var god bredde i toppen.



To av sub 16-løperne stilte i klasse 14-15 år. Magnus Hope ble nummer fem totalt med 16.15, mens Dennis Ravndal ble nummer ni med 16.36.



Også på kvinnesida ble det løpt fort, og først i mål var Kristin Vabø som brukte 17.14. Hun hadde 5 sekunders luke til Silje Torsvik som ble nummer to med 17.19. Bare seks kvinner var med, men til gjengjeld løp fem av dem under 19 minutter.





Kristin Vabø passerte halvveis på 8.40 og løp 6 sekunder fortere på andrerunden slik at vinnertida ble 17.14. (Foto: Rune Eie)



Den som kanskje imponerte aller mest var Othelie Stave-Wigene som bare 10 år gammel løp på 18.38. Det er 11 sekunder under den norske klasserekorden i 11-årsklassen, og Othelie klarte også å slå sin mor, Susanne Wigene, med seks sekunder. Etter løpet skrev Susanne, som sjøl har 30.32,12 som pers på 10000 m, følgende på Facebook:



"Hardt, men kjekt 5 km kveldsløp på Forus med Othelie 😀 18.38 og 18.44. Ble spurtet i senk denne gang også 😂"



Forrige gang det skjedde var under Mosvannsløpet der Othelie løp den 3 km lange løypa på 11.00 og også da slo sin mor med 6 sekunder.



Fort løp også Melodie Holgersen som i likhet med Othelie er bare 10 år. Hun kom i mål på 20.03.





Ti år gamle Othelie Stave-Wigene spurter inn til 18.38, mens vi ser hennes mor, Susanne Wigene, ca. 6 sekunder bak. (Foto: Håkon Aslaksen)





Alle resultat



Magnus Hope vant klasse 14-15 år på gode 16.15. (Foto: Håkon Aslaksen)