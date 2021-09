Dette er et opplegg som passer godt enten du har som mål å forbedre tida di på en distanse fra fem kilometer til maraton eller du skal delta i et løp for aller første gang. Sammen med oss kan du forberede deg til den store dagen i fellesskap med mange andre løpeinteresserte i alle aldre som er opptatt av akkurat det samme som deg.

Vi lover deg lærerike dager og en mulighet til målrettet arbeid mot et konkret treningsmål.



Intervaller med Sol: Vi starter treningshelga på Oppdal med en intervalltrening med Sol Hagen som er initiativtaker og fast trener i Kondistreninga Trondheim. Hun er til daglig ansatt hos Löplabbet i Trondheim hvor hun også kjører løpekurs. I tillegg er hun ambassadør for både Kondis og Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton. (Foto: Kjell Thore Leinhardt)

Dette skjer i treningshelga på Oppdal 19.-21. august 2022

Fredag:

Intervalltrening med Sol Hagen, leder for Kondistreninga Trondheim og ansatt på Löplabbet i Trondheim. Sol vil også komme med tips på gode økter du kan ta med deg i den videre treningen.

Foredrag med Anders Tøsse som har løpt Trekanten i Trollheimen på en dag to ganger!! Han vil fortelle fra turene sine og vise mange flotte bilder.

Treretters middag og sosialt samvær på kvelden.



​Lørdag:

En god hotellfrokost fra buffeten til Quality Hotel Skifer.

Mens frokosten synker vil Andreas Grøgaard holde foredrag om formtopping de siste 14 dagene mot et løp. For de av dere som satser mot Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton, vil dette være ekstra nyttig. Her vil han også tipse om noen gode nøkkeløkter det kan være lurt å få med seg før selve løpsdagen.

Deretter tar vi med oss matpakke og drar ut på langtur i fjellheimen. Her vil det bli flere løypevalg å velge mellom – alt fra 12-25 kilometer. Turene er nivåtilpasset, og vi har med flere løpeledere for å ivareta både erfarne løpere og de som ikke klarer å løpe så langt sammenhengende ennå.

Før middagen vil klinisk ernæringsfysiolog og Kondis-skribent Ane Korsvold ha et foredrag om ernæring med fokus på trening og konkurranse. Her vil hun fortelle hva kroppen har behov for, og samtidig gi gode tips til et optimalt kosthold både før, under og etter trening og konkurranser.

Treretters middag med sosialt samvær.



​Søndag:

Nok en deilig frokost fra Skiferhotellets rikholdige frokostbuffet.

Mens frokosten får synke denne dagen, vil Sol Hagen fortelle om hva en bør tenke på ved valg av løpesko og hva konsekvensene kan bli ved feil valg.

Vi satser på en god kvalitetsøkt og løper 3, 5 eller 10 kilometer etter eget ønske i Kondisløpet med felles start og målgang.

Avslutningsvis blir det en toretters lunsj på hotellet før hjemreise.



​Pris for helgen ved overnatting i enkeltrom: 5900 kroner

Pris for helgen ved overnatting i dobbeltrom: 4900 kroner

Dette inkluderer:

Hotellovernatting med alle måltider (matpakkelunsj på lørdag)

Transport tur-retur start og mål for langturen på lørdag

Startplass på valgfri distanse i Trondheim Maraton (gitt oss i gave fra Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton)

Startplass på en av distansene 3, 5 eller 10 kilometer etter eget ønske i Kondisløpet



Lettløpt: Fjellområdene rundt Oppdal byr på lettløpt terreng og mye fin natur. (Foto: Anders Tøsse)

EKSTRA!

Du kan kjøpe treningsprogram til halv pris

Andreas Grøgaard tilbyr 50 % rabatt på treningsprogram for deltakerne på treningssamlingen på Oppdal. Dersom du sikter deg mot en distanse i Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton og ønsker å arbeide målbevisst mot konkurransen, kan det være mye å hente på å kjøpe et personlig treningsprogram. Du står fritt til å bruke programmet mot et annet mål enn Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton om du ønsker det. Prisen avhenger av lengden på programmet og når du melder deg på opplegget:

3500 kr for november-februar til september. Kondis-pris: 1750 kr.

3000 kr mars-april til september. Kondis-pris: 1500 kr.

2800 kr mai-juni til september. Kondis-pris: 1400 kr.

2500 kr juli-september. Kondis-pris: 1250 kr.

2200 kr august-september. Kondis-pris: 1100 kr.



Vil du vite mer om dette eller bestille et treningsprogram, tar du kontakt med Andreas Grøgaard på e-post: andreas-grogaard@hotmail.com



Maratonløperen: Andreas Grøgaard er en dyktig løper med 2.28.42 på maraton. Til hverdags setter han blant annet opp treningsprogram for løpere og gir personlig oppfølging fram mot de målene de setter seg. (Foto: Runar Gilberg)



Bli med Kondis til Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton

14 dager etter treningssamlingen på Oppdal drar vi til Trondheim for å løpe en valgfri distanse i Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton.



Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton arrangeres lørdag 3. september.



Fredag vil vi hente startnummer på torget, og klokken 16.00 møtes vi på Thon Hotell Prinsen for en gjennomgang av løypa og en rolig guidet løpetur gjennom deler av løypa. Dette innebærer rundt fem kilometer rolig jogg med en del stopp underveis hvor guiden forteller fra områdene vi løper gjennom.



Deretter blir det foredrag av Andreas Grøgaard som forteller om hvordan en bør trene mot lange løp. Han vil også gi noen siste tips til gjennomføringen av et løp kvelden før den store dagen.



Til slutt blir det tapasbuffet på hotellet.



Det vil også bli sosialt samvær med festmiddag fra kl. 19 på løpsdagen. Da skal vi restituere, glede oss over det vi har opplevd, og utveksle erfaringer med nye og gamle løpevenner.



Pris for Kondisarrangementet under Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton: 2550 kroner



Prisen inkluderer:

Gratis start på valgfri distanse i Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton

Guidet løpetur i løypa fredag ettermiddag

Foredrag og tapasbuffet fredag kveld (du betaler for drikke selv)

Festmiddag lørdag kveld (du betaler drikken selv)



Løpeglede: Det å fullføre et løp gir stor mestringsfølelse uansett distanse. Her er det Theresa Lyng-Jørgensen som løper inn til seier i Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton for tredje gang i 2021. (Foto: Trondheim Maraton)



Gratis startplass i Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton

Vi har vært så heldige å få et utvalg gratis startplasser av Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton, og kan tilby dere som melder på løpehelga på Oppdal eller Kondisarrangementet under Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton gratis start på valgfri distanse til neste år.



Stor opplevelse: Det å være med i Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton er en stor opplevelse og en unik mulighet til å bli kjent med alle de flotte stedene Trondheim har å by på. Her fra blomsterbrua ved Solsiden. (Foto: Bård Tilseth)



Overnatting i Trondheim

Dersom du har behov for overnatting i Trondheim, må du ordne dette selv. Vi kan anbefale vårt arrangementshotell Thon Hotell Prinsen hvor vi har en avtalt pris på 1395 kroner per natt for enkeltrom og 1595 kroner per natt for to personer i dobbeltrom.



For reservering av rom: Send en e-post til prinsen.booking@olavthon.no innen 14. juli 2022 og oppgi «ref.nr: 29729549 Kondis/Trondheim Maraton». Du må selv gjøre opp for rommet ved avreise.



Meld på begge arrangementene og få rabatt

Dersom du melder på treningssamlingen på Oppdal, og i tillegg ønsker å være med på Kondisarrangementet i Trondheim under Sparebank 1 SMN Trondheim Maraton, kan vi gi deg 700 kroner i rabatt på Kondisarrangementet i Trondheim.



Pris for Trondheimsarrangementet for deltakerne på samlingen på Oppdal er: 1850 kroner



Prisen inkluderer:

Guidet løpetur i løypa fredag ettermiddag

Foredrag og middag fredag kveld (du betaler for drikke selv)

Festmiddag lørdag kveld (du betaler drikken selv)

Her kan du melde deg på treningssamlingen på Oppdal, Kondisarrangementet i Trondheim eller begge deler. Trykk på linkene og send oss en e-post til kondis@kondis.no. Ved påmelding vil du bli krevd et bekreftelsesgebyr på 1000 kroner. Dette vil komme til fratrekk på sluttfakturaen som sendes ut i april 2022. Dersom du avlyser påmeldingen vil ikke bekreftelsesgebyret refunderes.

Litt om lederne

Andreas Grøgaard



Andreas Grøgaard (f. 1992) har en bachelorgrad i psykologi og en mastergrad i ledelse- og organisasjonspsykologi. Andreas er fotballspilleren som gikk fra korte spurter til langdistanseløping. Han er svært interessert i både fotball, langrenn og friidrett, men har siden 2012 stort sett drevet med langdistanseløping. Hans personlige rekord på maraton er 2.28.42. Andreas er styreleder for Breaking Marathon Limits AS og praktiserer som treningsveileder for bedrifter og privatpersoner. Han sitter i redaksjonskomiteen til Kondis og har vært med oss som trener på flere treningssamlinger.



Ane Korsvold



Ane Korsvold (f. 1991) arbeider som klinisk ernæringsfysiolog hos Frisk Spesialist i Trondheim. Hun er glad i alt som byr på frisk luft og økt puls, men på øverste hylle står løping i terrenget og skiturer i fjellet. Hun forsøker å inspirere til et sunt kosthold og en aktiv herdag på Instagram, med kontoen @drivstofftanker. I 2019 løp hun Trekanten i Trollheimen på én dag og brukte 9,5 timer på de 57 kilometrene.



Anders Tøsse



Anders Tøsse (f. 1959) er snekkeren som ble journalist og har bidratt både i lokalaviser, riksaviser og for Kondis. Han drev aldri aktiv idrett som ung, men var likevel med på alt fra ski, skøyter, løping, fjellturer og sykling. I 30-årsalderen ble det mer satsing på løping, først på kortere løp, så maraton, og deretter ultraløp med 11. plass av over 200 deltakere i klasse 50-59 år under CCC-løpet i UTMB. Etter 80 maraton og over 30 ultraløp har 62-åringen nå mer fokuset rettet mot opplevelser, særlig på lange fjellturer. Anders har løpt Trekanten i Trollheimen på én dag hele to ganger, og han vil dele sine opplevelser med deltakerne i et foredrag fredag kveld.



Sol Hagen



Sol Hagen har vært styremedlem i Kondis siden mars 2017. Til daglig arbeider hun i Löplabbet Trondheim hvor hun også holder løpekurs. Sol er initiativtaker og primus motor for Kondistreninga Trondheim, som har blitt landets desidert største Kondistrening. Hun er lidenskapelig opptatt av løping og har løpt flere maratonløp i inn- og utland med en pers fra Berlin i 2019 på 3.28. Hun jobber stadig mot nye mål, og ifølge Sol: «There’s more to come ..!». Du kan følge Sol på Instagram: @solspringer

(Foto: Foto: Kjell Thore Leinhardt)



Marianne Røhme



Marianne Røhme (f. 1964) har siden januar 2013 vært daglig leder og ansvarlig redaktør i Kondis. Hun har vært medlem i organisasjonen siden 90-tallet, og er spesielt glad i løping og langrenn. Marianne har vært på mange turer i fjellene i Oppdal og gleder seg til å ta dere med ut denne løpehelga. Hun løper ikke fort, men er opptatt av å kose seg på tur. Et år løp hun Trollheimen Fjellmaraton med start på Gjevilvasshytta og målgang i Oppdal sentrum. Etter 42 kilometer og 2200 høydemeter i fjellterrenget kom hun i mål på tida 9.12 som siste kvinne. Da var det hyggelig å kunne ringe og intervjue vinneren av kvinneklassen, Malene Blikken Haukøy, for å høre hvordan hennes tur hadde vært. Det viste seg at de to, i hver sin ende av resultatlista, hadde mange av de samme opplevelsene.



Tim Bennett



Tim Bennett (f. 1965) har vært president i Kondis siden 2009 og styremedlem fra 2003. Han er en ivrig løper og triatlet som har fullført Norseman hele ni ganger og syv av dem på Gaustatoppen. Han løper gjerne både kort og langt. Det siste året har han trent mot 1500 m-distansen for å se hva som er mulig for en ivrig mosjonist i hans alder. Det gjorde han samtidig som han også fortsatte med de harde langturene han hadde på programmet før 1500 m-treningen. «Ja, takk begge deler», sier Tim, men har nå innsett at i all trening er det viktig å sette av tid til restitusjon også.

(Foto: Bjørn Johannessen)