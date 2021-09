Mye blir det samme når det skal skapes folkefest i Leirvik sentrum 25. september 2021.

For å få med enda flere trimmere er tilbudet nå utvidet med en 5 km også. Denne distansen bør være overkommelig for de fleste. I tillegg skal løypene legges litt om slik at alle kommer mot mål i samme retning.





Med ildsjelene Asle Skulstad, Runar Øvrebø, Reidar Nesse, Nils Hetleflåt og Mats Tonning i spissen blir det garantert et nytt kvalitetsarrangement lørdag 4. mai i Leirviks gater.





John Tonnesen og Andreas Westerheim spurter mot mål i 2019 godt heiet fram av et rikholdig publikum.





Det er på Stord det kommer skje igjen 25. september. Her er Marlene Nyborg Veivåg (med pokal for 3. plass halvmaraton) samlet på Bakeriet Frugård etter løpet. Liv Nyborg, Sven Løkken Rolfsen og Per Fredrik Wangen løp alle halvmaraton og sitter tilbords med løpets flotte t-skjorte. Supporterne er Alf Magne Veivåg og Ada Rolfsen Veivåg på mamma sitt fang.





Kondis satser på å være på plass også i 2021. Her er Trude Sundtsteigen og Bjarte Nes innom Kondis sin stand før start i 2018



