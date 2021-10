Løp 5: Blåmanen, by night 5. oktober

Dato: 5.. oktober 2021. Start: Kl: 20:00. Løypebeskrivelse: Start ved Skansemyren, via Søre Kamveien mot Fjellhytten og videre over Blåmanen. Deretter Rundemansveien til mål ved Brushytten. Dette et løp som krever hodelykt. Løypen blir merket med refleks og flere synlige vakter med refleksvest i løypen. Lengde: 5,9 km og 450 meter stigning.

Praktisk info: Blir det rom for at mange kan samles blir det servering av betasuppe og premieutdeling i Brushytten. Vi satser på det!!!





Løypekart Blåmanen by night





Arrangøren med Ida Neteland og Anders Gjestemoen gjør klar betasuppen før målgang i 2020.





Espen Roll Karlsen vinner finalen i 2020.





De 3 beste kvinner i fjor, tidligere skiskytter Hilde Fenne (t.h.) raskest.





God stemning på brushytten etter endt dyst i fjor, arrangøren legger opp til samme opplegg i år

