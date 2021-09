Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget vinner sekundstriden i H15-16

Resultater

D 13-14, 3 030 m:

1) Selma White, Søgne og Songdalen OK, 15.29,

2) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 17.06,

3) Tuva Berger Gjelstad, Oppsal Orientering, 18.03,

4) Synne Nordby Hvenekilde, Oppsal Orientering, 19.27,

5) Astrid Reusch, Heming Orientering, 19.46,

6) Ulla Lunøe Akselsen, Nydalens SK, 20.08.

D 15-16, 3 270 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 15.33,

2) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 16.20,

3) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 16.25,

4) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 17.59,

5) Tale Nordby Hvenekilde, Oppsal Orientering, 18.13,

6) Marie Scheele, Nydalens SK, 18.38.

H 13-14, 3 030 m:

1) Peter Telle-Hansen, Tyrving IL, 15.14,

2) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 15.52,

3) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 15.58,

4) Thomas Venbakken, Fossum IF, 16.04,

5) Emil Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 16.24,

6) Eivind Vågsnes, Oppsal Orientering, 16.30.

H 15-16, 3 270 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 13.49,

2) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 13.55,

3) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 14.19,

4) Bjørnar Peikli, Tyrving IL, 14.35,

5) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 15.02,

6) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 15.17.