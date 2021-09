Det var tilrettelagt for både god stemning og kos, men også for å kunne prestere topp løping for dem som deltok i Kvalheimmila på Bislett. Dette var et mosjonsløp på bane der alle fikk optimale forhold for å forbedre persene sine: puljer med ønsket sluttid for alle nivåer, lyshare og kommentering av alle løp.

Og de beste var der også: Hedda Hynne løp 800 meter på 2:01 og Sigrid Jervell Våg forbedret persen sin på 5000 meter.

Arrangørene hadde også en topp fototjeneste som tok kule løpsbilder av alle deltakerne.

Og på trekning på startnummer fikk en av deltagerne bruke Karoline Bjerkeli Grøvdal som hare tilpasset egen fart og ambisjoner. Hun tauet her Henrik Paus inn til 17:30, som visstnok var ny pers. For Karoline er vel 3:30-fart å betrakte som rolig løping.

Og når vi legger til at været var ekstremt bra så får man nok ikke bedre stevner enn dette.

Stevnenavnet er en hyllest til brødrene Arne og Knut Kvalheim som alltid har hatt et sterkt engasjement for Tjalve, både som utøvere og ledere.

Alle resultater fra Kvalheimmila. (klikk på deltagerne for å se bilde av dem)

(Alle bilder: Samuel Hafsahl)

Kondis benyttet også anledningen til å overrekke Kondis’ gullsko til Karoline Bjerkeli Grøvdal som årets beste norske langdistanseløpere i 2020. Kåringen fant sted i begynnelsen av året, men gullskoen har ikke blitt overrakt før nå.



Eirik Landheim løp 5000 meter 16:20.

20 beste menn 5000 meter:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 260 Awet Kibrab Ullensaker/Kisa IL / Ull/Kisa M15-34 13:57 2 261 Senay Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL / Ull/Kisa M15-34 14:12 3 267 Roderick Duodu BUL M15-34 14:46 4 269 Jesper Lundin BUL-Tromsø M15-34 14:54 5 255 August Sveen Jotun IL M15-34 14:54 6 266 Kristian Ulriksen Tromsø Løpeklubb M35-99 14:56 7 254 Mikkel Blikstad Lillehammer IF M15-34 14:57 8 268 Mads Waaler Strindheim IL M15-34 15:00 9 256 Fredrik Sætran Oslostudentenes IK - Friidrett M15-34 15:01 10 263 Iver Matias Linge Glomnes Tjalve M15-34 15:01 11 259 Ånung Viken Vollan I.K. M15-34 15:10 12 265 Iver Wang Johansen Kjelsås IL M15-34 15:29 13 257 Jonas RISETH Tjalve M15-34 15:39 14 289 Jostein GJEVRE Norconsult BIL M15-34 16:00 15 232 Ole Viktor Ravna Oslostudentenes IK - Friidrett M15-34 16:01 16 285 Benjamin Dolva OSLO M15-34 16:09 17 233 Jon Fiva Tyrving IL M35-99 16:10 18 219 Roger Thompson Driv IL / Team Sportsmanden M35-99 16:13 19 225 Eirik Landheim Tynset IF / Finansco AS M15-34 16:20 20 32 Tsegay Kidane OSLO M15-34 16:22



Delphine Poirot løp 5000 meter på 17:48.

Resultater kvinner 5000 meter:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 228 Sigrid Jervell Våg Tjalve K15-34 15:58 2 237 Delphine Poirot BUL K15-34 17:48 3 238 Sofie Kjos Bergum BUL K15-34 17:52 4 236 Maiken Prøitz Sarpsborg IL K15-34 18:10 5 221 Hedda Høntorp Oppegård IL K15-34 19:01 6 40 Andrea Fjellseth Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 19:49 7 220 Malin Høntorp Oppegård IL K15-34 20:15 8 279 Emma Leiner Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 20:30 9 280 Ida Barstad Fredrikstad IF K15-34 20:33 10 47 Oda Linnestad Oslostudentenes IK - Friidrett K15-34 20:48 11 291 Julie Bingen Larsen OSLO K15-34 22:10 12 292 Christine Sunde OSLO K15-34 24:54 13 42 Anna Hadland OSLO K15-34 27:02 14 43 Karoline Petrine Nordmo Karoline Petrine Nordmo / Lørdalen Sportsklubb K35-99 35:12



Christine Westerbø Bertelsen står med DNF i resultatlisten. Hun fikk en piggsko i foten, så hun måtte avbryte løpet og var veldig lei seg for det, hun lå an til kjempepers.



Henrik Paus fikk Karoline Bjerkeli Grøvdal som personlig fartsholder.



Elin Hanevik fra Gular løp den raskeste milen blant kvinnene. Tiden 17:31 er over minuttet raskere enn hun løp på Fana Stadion og Bergen Legend League i sommer.

Resultater kvinner 10.000 meter:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 133 Elin Hanevik Gular K15-34 37:31 2 79 Nora Grønneberg OSLO K15-34 39:06 3 126 Mari Kristensen TOMASJORD K15-34 39:12 4 93 Anette Foss Lia Asker Skiklubb Turløpergruppa K35-99 39:20 5 9 Anna Stenvaag Asker Sk. Friidrett K35-99 42:32 6 7 Kristine Thomassen OSLO K15-34 42:47 7 295 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb K35-99 42:48 8 13 Jenny Toftner BUL K35-99 44:47 9 94 Pia Vedvik OSLO K15-34 50:20

20 beste menn 10.000 meter:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 135 Haakon Engelsen Berg Bøler IF Friidrett M15-34 31:34 2 297 Knut Hjertvik Oslostudentenes IK - Friidrett M15-34 32:04 3 243 Ole Kristian Heggheim Kristiansand Løpeklubb M35-99 32:14 4 244 Magnus Salberg Lillehammer IF M15-34 32:45 5 247 Martin Kjäll-Ohlsson Sportsklubben Vidar M35-99 33:11 6 169 Reis Avdimetaj OSLO M15-34 33:23 136 241 Harald Solhaug Næss Sportsklubben Vidar M15-34 33:35 7 180 Håkon Aalbu Ztrong AS M15-34 33:38 8 168 Jørgen Feldt Sandnes OSLO M15-34 33:38 9 187 Erik Rønneberg OSLO M15-34 33:42 10 174 Ole Martin Synnes Kongen Marina Løpeklubb M15-34 33:44 11 252 Simon Pedersen Rye Sp.Kl. M15-34 33:50 12 173 Erlend Ormbostad Kongen Marina Løpeklubb M35-99 34:26 13 188 Pål Konradsen Kongen Marina Løpeklubb M35-99 34:27 14 166 Sondre Selberg Gjelleråsen If/Team Driv Trening M15-34 34:40 15 189 Eirik Hope Langåker AVALDSNES M15-34 34:41 16 277 Georg Jørgensen Georg Jørgensen M15-34 34:49 17 251 Vetle Flage Hemsedal IL M15-34 34:49 18 139 Christoffer Hagen Team Driv Trening M15-34 34:52 19 140 Steffen Aabel Adamstuen løpeklubb M15-34 34:57 20 178 Endre Osnes KML M35-99 35:02