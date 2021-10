Det er bare utøvere som er født i 2003 og 2004 som er tatt ut på U20-laget. IL Runar er den klubben som har med flest med tre løpere. Geografisk er det god spredning med utøvere fra Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Sørlandet og Nord-Norge er imidlertid ikke representert.

Friidrettsforbundet opplyser at utøvere som ligger tett oppunder kravet til å være med på landslaget, kan få mulighet til å hospitere på samlingene. Det gjelder spesielt de unge utøverne som er født i 2005. Tanken bak juniorlandslaget er å realisere et av Friidrettsforbundets tre hovedmål: "Norsk Friidrett skal utvikle utøvere som tar medaljer i internasjonale seniormesterksap."

Her er oversikten over utøverne, klubben de løper for og hvem de blir trent av.

U20 mellom og langdistanse Eilen Brenne (03) Herkules Friidrett (Rikke Valen) Ina Halle Haugen (03) IL Runar (Gunhild Halle Haugen Maren Halle Haugen (03) IL Runar (Gunhild Halle Haugen Sigrid Alvik (03) IL Tyrving (Eystein Enoksen Ole Jakob Høsteland Solbu (03) Ås IL (Henrik og Eyvind Solbu Ingeborg Østgård (03) FIK Ren-Eng (Håvard Østgård Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg (03) Ranheim IL (Morten Rønnekleiv Benjamin Storm Rettore (03) Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen Vebjørn Hovdejord (03) Snøgg Friidrett (John Lars Hovdejord Tord Ulset (03) Selsbakk IF (Ola Sakshaug Esten Hansen Møllerud Hauen (03) FIK Ren-Eng (Jørgen Moen Abdullahi Dahir Rabi (03) IL Runar (Tord Mortensen Anna Maria Sirevåg (04) SK Vidar (Mariusz Wozniak Thea Charlotte Knutsen (04) Varegg Fleridrett (Christer Sælen) Benjamin Olsen (04) Sarpsborg IL (Asbjørn Kullerud) Mathias Vanem Aas (04) Steinkjer FIK (Henrik Sandstad) U20 kappgang Maren Karlsen Bekkestad (03) IF Sturla (Evelyn Bekkestad) Andreas Døske (03) Haugesund IL (Kåre Osnes)



Se også laga for sprint og hekk, mangekamp, hopp og kast hos friidrett.no





Ole Jakob Høsteland Solbu er en av mange store talenter som er tatt ut på juniorlandslaget. (Foto: Arne Dag Myking)