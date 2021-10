Det har blitt en tradisjon at sesongen avsluttes med et natteløp for deltagerne i Fjellkarusellen til Platou i Bergen. Det har jo vært en sesong med en del usikkerhet skapt av koronapandemien, men alle de fem løpene har blitt gjennomført. Og i det siste løpet var det i alt 63 deltagere som fikk prøve seg med løp i mørket, med start på Skansemyren og opp til Blåmanen via Fjellhytten, og så ned til målpassering ved Brushytten.

Det var greie forhold for løping i fjellet, med våte løyper etter en del regnvær, noe som man må forvente på denne tiden av året.

I Brushytten ble det servert betasuppe i forbindelse med premieutdeling, noe som ble mulig etter at smittevernsreglene åpnet opp for det bare en uke tidligere.

Det var ikke noen sammenlagtliste denne gangen, siden sesongen i det hele tatt har vært noe usikker.

Men det var premiering av de tre beste i dette løpet, og her ble det en jevn og tett kamp mellom de beste. For mennene ble det Anders Runningen som passerte målstreken først, noen sekunder foran Mark Purkis, etterfulgt av Ørjan Nilsen. Anders Runningen har ikke vært på premiepallen i disse løpene mens Mark Purkis har en andreplass fra løpet på Landåsfjellet. Ørjan Nilsen var også en ny mann på premiepallen.

Beste kvinne ble Charlotte Watson, og hun kom seg til mål minuttet foran Ronya Solberg, med Kristine Fjellanger inn på den siste pallplassen. Charlotte har noen topp-plasser fra årets karusell, også en førsteplass. Ronya Solberg har vært på pallen tidligere i år mens Kristine Fjellanger har to fjerdeplasser.



De tre beste kvinnene i Platou Fjellkarusell - Blåmanen by night: Ronya Solberg, Charlotte Watson og Kristine Fjellanger.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 515 Charlotte Watson Varegg K23-34 37:05 2 760 Ronya Solberg BSI Friluft K23-34 38:03 3 128 Kristine Fjellanger Varegg K23-34 38:34 4 108 Elisabeth Haug HSI K40-44 38:51 5 122 Caroline Ertsås Christie Fjellgeitene K40-44 40:45 6 689 Hanne Liland Varegg / Fjellgeitene K50-54 47:06 7 787 Anne Grete Andreassen Løp Sammen Askøy K45-49 48:35 8 565 Linn Åse Bergsvik LSA - Løp Sammen Askøy K40-44 48:36 9 790 Judith Van Der Laan Varegg/Fjellgeitene K45-49 52:32 10 131 Mette Fagerheim Fjellgeitene K55-59 55:11 11 913 Lisbeth Fauskanger Løp Sammen Askøy ASK Friidrett K50-54 57:11 12 116 Solgunn E. Knardal Varegg - Fjellgeitene K45-49 59:59



To av de tre på premiepallen for herrene: Anders Runningen og Ørjan Nilsen. Mark Purkis var gått hjem før premieutdelingen.

Resultatliste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 649 Anders Runningen Tietoevry M23-34 32:12 2 103 Mark Purkis Varegg M23-34 32:19 3 102 Ørjan Nilsen Fjellgeitene M40-44 32:26 4 793 Asgeir Ristesund BSI Friluft M23-34 32:52 5 789 Olav Ekrheim BERGEN M23-34 33:30 6 169 Mads Slåke - M23-34 33:47 7 569 Bendik Kristoffersen BERGEN M23-34 34:46 8 101 Håkon Tufteland BSI Friluft M23-34 34:55 9 109 Kurt Brekke Fjellgeitene M50-54 35:01 10 125 Julian Schlicht BSI Friluft M23-34 36:21 11 873 Preben Mjaatvedt Loddefjordløperne M40-44 36:49 12 126 Bjart Are Hellen Fjellgeitene M50-54 37:01 13 728 Lars Engeli Varegg - Fjellgeitene M45-49 37:05 14 110 Pål Thomassen Varegg - Fjellgeitene M45-49 37:25 15 795 Niklas Profors Varegg M23-34 37:39 16 106 Petter Goga Petter Goga / NRK Vestland M50-54 37:43 17 588 Adrien Dautheville BERGEN M23-34 37:48 18 788 Kristopher Straus BERGEN M40-44 38:41 19 119 Øyvind Flaageng BERGEN M40-44 39:34 20 105 Rein Kloster Ulriken Velo M23-34 39:49 21 640 Fredrik Moldestad NYBORG M23-34 40:29 22 791 Christian Larsen Team Bjorøy M40-44 40:30 23 120 Knut-Frode Dagestad Meteorologisk Institutt M45-49 40:41 24 136 Petter Wilhelmsen Team Bjorøy M35-39 40:54 25 112 Leon Commandeur BSI Friluft M23-34 41:01 26 551 Morten Isaksen BERGEN M23-34 41:06 26 123 Vegard Marken Bck/Odfjell M23-34 41:06 28 124 Stian Sigvathsen BERGEN M23-34 41:10 29 691 Joar Teigland Eiendomsmegler Vest M40-44 41:20 30 782 Stian Skare Iversen BERGEN M45-49 41:23 31 127 Morten Teigen Hansa M50-54 41:28 32 792 Bjørnar Dragøy Equinor BIL M50-54 41:42 33 803 Janos Kozma Asko M40-44 41:52 34 115 Dag-Ove Njøtøy HJELMÅS M50-54 42:32 35 756 Kris Urheim BERGEN M40-44 42:55 36 796 Kåre Jonny Nygård Murmester Jon A Nygård as M45-49 43:12 37 121 Magnus Eichner Dagestad Nymark IL M14-15 43:32 38 114 Casper Lohse Team Bjorøy M35-39 43:43 39 695 Are Bu Vindenes Fjellgeitene M45-49 44:38 40 794 Casper Mørner ULSET M23-34 44:46 41 113 Nicolai Sandberg Berg-Arnesen BERGEN M23-34 46:39 42 118 Erlend Bakken BERGEN M45-49 47:10 43 993 Morten Stevnebø Myr & Kratt Løpelaug M40-44 47:22 44 117 Lars Robert Hole Lars Robert Hole / Meteorologisk Institutt M50-54 51:01 45 111 Sturle Rasmussen BERGEN M45-49 52:22 46 894 Peder Omenaas BTC M40-44 54:18 47 676 Christoph Schori LSV Basel M55-59 54:23 48 107 Erik F Urheim BERGEN M12-13 56:13 49 984 Bengt Eliassen Beel M55-59 57:09 50 104 Paul Hemmer KLEPPESTØ M35-39 1:01:51 51 750 Christian Fraga Løp Sammen Askøy M50-54 1:01:52



Klar for start på Skansemyren.



Ut fra start, på veien opp fra Skansemyren mot Fløyen.



Mark Purkis, Ørjan Nilsen og Anders Runningen tar teten fra start.



Lars Engeli, Håkon Tufteland, Kurt Brekke, Olav Ekrheim, Caroline Ertsås Christie. Vi ser noen av disse bærer den røde Fjellgeit-trøyen. Det betyr at de trener i terrenget med denne Varegg-gruppen, så de er nok på hjemmebane.



Nicolai Sandberg Berg-Arnesen.



Erlend Bakken



Linn Åse Bergsvik og Anne Grete Andreassen løper for "Løp Sammen Askøy" som er en entusiastisk treningsgruppe som holder til på Askøy. De har markert seg på mange måter i Platou Fjellkarusell.



Leder for Platou Fjellkarusell Sverre M. Slethaug serverer betasuppe til deltakerne på Brushytten.



Janos Kozma er en fargeklatt i fjelløpene i Bergensdistriktet, denne sesongen har han for eksempel løpt i Borat-drakt på noen av løpene. Denne gangen var antrekket mer diskret.

Flere bilder fra Platoukarusellen - Blåmanen by night: