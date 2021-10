20 stafettlag stilte på startstreken i tillegg til 12 tøffe individuelle løpere. Løypen er kupert og tøff og det løpes 8 ganger rundt Brakvatn i en sløyfe på 2,6 km. I tillegg 300 meter ekstra på 1. runden slik at løypen blir nøyaktig en halv maraton.



ASK sitt stafettlagg var først i mål og fikk notert tiden 1.12.15. Nærmest fulgte hjemmefavorittene Mjøsdalen og Osterøy hhv snaue 4 og 5 minutter bak vinnerne fra Askøy.



Bedriftsklassen ble vunnet av Lobas Solar 1 på tiden 1.22.03.



Et lag kan bestå av inntil 8 unike utøvere og det er også tillatt for en utøver å løpe flere runder med eller uten pause mellom.



Beste individuelle løper ble Emil Hosøy på 1.23.47. Sammen med Eirik Aastveit vekslet de på å ha ledelsen underveis. Sistnevnte ble klokket inn på 1.24.32 etter å ha ledet med snaue 45 sekunder en runde før mål.



I tillegg til stafett og individuell halvmaraton ble det også arrangert barneløp.



Resultater

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Emil Hosøy Osterøy IL / Team Bauhaus 01:23:47 2 Eirik Aastvedt Osterøy IL 01:24:32 3 Jan Roar Solberg Osterøy IL 01:31:28 4 Bjarne Otto Lyngbø Ask Friidrett 01:38:17 5 Bjørn Helge Kleppe 01:39:34 6 Simon Skjerping Vhfk 01:43:48 7 Bjørnar Dragøy Equinor BIL 01:44:12 8 Frode Sørhøy Varegg Fleridrett / Fjellgeitene 01:44:37 9 Helge Lidtun HAUS 01:49:14 10 Øivind Andersen Varegg Fleridrett 01:49:59 11 Stian Nordås Mjøs Mjøsdalen IL 02:12:30 12 Atle Kolbeinsen Dnb/Tif Viking 02:17:12 Plass Lagsnavn Klubb/Bedrift Tid 1 Ask IL Ask IL 01:12:15 2 Mjøsdalen Formel 1 Mjøsdalen IL 01:16:07 3 Osterøy Il Team Ungdom Osterøy IL 01:17:09 4 Elghufsarane Osterøy Il/Ski 01:19:59 5 Osterøy Il Team Batti Osterøy IL 01:21:56 6 Lobas Solar 1 Bedrift 01:22:03 7 Hår I Suppa Osterøy IL 01:29:14 8 Nr1 Fitnes Osterøy Bedrift 01:31:13 9 Mjøsdalen Formel 2 Mjøsdalen IL 01:31:18 10 Langaneset Skilauparlag Osterøy Il/Ski 01:31:49 11 K Lerøy Metallindustri As Bedrift 01:33:09 12 Kortebuksna Venegjeng Andre 01:34:11 13 Bergan Bygg Bedrift 01:37:28 14 Arkoconsult Arbeidsgjeng Bedrift 01:37:41 15 Endevendarane Thunestvedt Bedrift 01:39:53 16 Lobas Solar 2 Bedrift 01:41:49 17 Mjøsdalen Formel 3 Mjøsdalen IL 01:44:16 18 Arkoconsult/kontorgjeng Bedrift 01:47:59 19 Sparebanken Vest Bedrift 01:51:14 20 Lobas Plastic Fantastic Bedrift 01:51:42



Alle resultater med rundetider (EQ-timing, klikk på link)