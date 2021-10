Det var en løper i den yngste klassen som stod for den raskeste gjennomføringen av den 4 kilometer lange løypa i Frognerparken for gutter 15-17 år. Kristian Bråthen Børve fra Gui Sportsklubb meldte seg på allerede fra start, og lå foran i feltet sammen med Filip Skari fra Nittedal IL, Østen Brovold Midtsundstad fra Vaaler IF og Ole Daniel Prigge fra IL Nybrott.



Gutta er i gang i Frognerparken. (Foto: Samuel Hafsahl)



Da løperne passerte halvveis begynte det å bli klart at dette skulle stå mellom Bråthen Børve, Skari og Prigge, og det var de to førstnevnte som fikk en luke på 3-4 sekunder. Kilometeren før mål fikk Kristian Bråthen Børve den nødvendige luken, og kunne løpe først over målstreken. Bak vinneren ble det et spurtoppgjør mellom Skari og Pigge, hvor sistnevnte hadde mest krefter å rutte med, slik at sølvet havnet hos IL Nybrott. Skari tok tredjeplassen



Det skal nevnes at Nikolai Solum fra Vidar, som lenge var med i front, måtte bryte løpet.



NM Terreng lang løype - Gutter 15 år Plass Navn Klubb Tid 1 Kristian Bråthen Børve Gui Sportsklubb 12:49 2 Nahom tesfalem Sturla 13:12 3 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL 13:17

NM Terreng lang løype - Gutter 16 år Plass Navn Klubb Tid 1 Ole Daniel Prigge IL Nybrott 12:52 2 Filip Skari Nittedal IL 12:52 3 Lars Horten Jordet Ren-Eng Friidrett 13:20

NM Terreng lang løype - Gutter 17 år Plass Navn Klubb Tid 1 Sindre Swan Moland BUL-Tromsø 13:20 2 Vetle Kntsen Innstranda IL 13:29 3 Østen Brovold Midtsundstad Vaaler IF 13:33





