I år har det hittil vært seks løp som har blitt arrangert, og sammenlagtseieren skal avgjøres i et stort finaleløp på øyen El Hierro. Finalen skulle opprinnelig ha foregått i Argentina, men har altså blitt flyttet til Kanariøyene.

Og det er Stian Angermund som er favoritt til å vinne hele serien. Han har i år vunnet alle de tre løpene som han har deltatt i: L’Olla de Núria i Spania, Marathon du Mont-Blanc og Dolomyths Run. Seier i et løp gir 100 poeng i denne verdensserien, så Stian står dermed med 300 poeng før finalen. En seier her vil gi 200 poeng. Nummer to sammenlagt står med 250 poeng.

Stian har dermed gode sjanser for å stå øverst på sammenlagtlisten etter lørdagens løp, og dermed kunne innkassere premien på 10 000 Euro.

Men mye kan skje i løpet på El Hierro. Deltagerne skal igjennom en 37 kilometer lang fjelløype med 2862 akkumulerte høydemetre, og på startstreken står noen av verdens beste fjelløpere.

Foruten Stian så stiller Anders Kjærevik i denne finalen. Han ser dette som en god læring:

– For meg blir det å måle meg med verdenstoppen og sakte, men sikkert nærme meg.

Eli Anne Dvergsdal har i år deltatt i to av løpene i verdensserien, men det krever minimum tre løp for å få en finaleplass så hun stiller ikke her.

Historien bak Golden Trail World Series

Golden Trail World Series ble arrangert for første gang i 2018. Stian Angermund vant sammenlagt.

I 2019 kom Stian Angermund på tredjeplass totalt mens Eli Anne Dvergsdal tok en meget sterk fjerdeplass, blant annet med en seier i det prestisjetunge fjelløpet Zegama-Aizkorri.

I 2020 ble det ikke arrangert en vanlig verdensserie på grunn av at koronapandemien medførte at de fleste løp ble avlyst. Det ble i stedet arrangert et nytt alternativ, Golden Trail Championship som foregikk på Azorene fra 29. oktober til 1. november i fjor. Her tok den norske debutanten Anders Kjærevik seieren i det innlagte «Downhill»-segmentet, altså han var beste utforløper. Stian Angermund gjorde også en svært god prestasjon ved å ta en 5. plass sammenlagt på tid av alle etappene.



Stian Angermund vant blant annet Marathon du Mont Blanc. (Foto: @jsaragossa)

Anders Kjærevik deltar i finalen. Her fra løpet sitt i Skyrhune. (Foto: @jsaragossa)

