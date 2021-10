Det siste karusell-løpet gikk av stabelen ved Gimlebanen, og løypa måtte legges litt om fra tidligere. Det ble ei rundløype også opp i Jegersberg. Det var barneløp på menyen, og det var ei rundløype på 400 meter, og det var kort løype på 3.7 km, og Milsluker på 7.1 km.

Norgesenergi var en stolt sponsor på karusell-løpet. Og det var sprudlende humør og masse energi i mange kropper, og Norgesenergi var også ansvarlige med å skape varme og masse glede.

Resultatlister fra løpet ved Gimlebanen finner du her.



Vi snakket med 3 personer i Norgesenergi: Sonja Wåland (52), Susanne Koster Iversen (45) og Hildegunn Skage Teinum (43). (Bildet øverst her)

Hva slags rolle har Norgesenergi i karusellen i dag?

-Vi er en stolt sponsor til Bedriftsidretten og Terrengkarusellen. Vi tar samfunnsansvar, og vi satser på helse. Vi er opptatt av å skape menneskelig kontakt og bevegelse.

Hva mener så Norgesenergi om karusellen?

-Det er godt at vi er igang igjen. Det er veldig bra å være tilbake til normalen! Vi kan se og snakke med folk. Man får oppleve Kristiansand på så mange måter. Karusellen er veldig folkelig. Det er en avslappet og god atmosfære. Man kan gå eller løpe i løypa!

Hva synes dere om arrangementet og det sosiale miljøet i karusellen?

-Det er en flott gjeng med frivillige som deltar. Vi føler oss alle velkommen! Det er mange smil, og det er kjempekoselig i karusellen, spesielt når det gode humøret sprudler og smitter! Man blir tatt godt vare på. Det er mye jobb med arrangementet, det er mye logistikk, og de som arrangerer gjør et fantastisk godt arbeid som mange setter pris på!

Hva har Norgesenergi ellers gjort her i dag?

-Vi skaper motivasjon blant våre ansatte og blant deltakerne og arrangøren. Ansatte fra Norgesenergi som løper i dag, får 1 time fri til å gå eller til å løpe. Så vi er fleksible som bedrift med hensyn til hva vi gjør.

Vi hadde barneløp på menyen, og vi hadde også Milsluker og kort løype!

Fra starten i barneløpet, runde på 400 meter.

Fra starten på Milslukeren, lang løype, 7.1 km

Fra starten på kort løype, 3.7 km

Vi snakket deretter med vinneren av kort løype og med 3 deltakere.



John Magne Lomeland (36). Vinner av kort løype.

Hvordan løp du i dag?

-Jeg gikk hardt ut, og så stivnet jeg litt på slutten! Jeg holdt helt inn, og jeg synes løpet var veldig greit. Det er mitt 1. karusell-løp i år.

Var det noen utfordringer i løypa?

-Det var ei veldig fin løype. Det er ei rask løype, selv om det er noe oppfor!

Har du noen sterke konkurrenter som tirrer deg?

-Nei, ikke for øyeblikket. Men jeg ser opp til Jakob Ingebrigtsen! Det var flott å komme i gang igjen, også nå før Perseløpet!

Jeg synes for øvrig at opplegget i karusellen er helt fantastisk!



Tobias Solberg Rødland (12) Deltaker

Traff du noen jevngamle i karusellen i dag?

-Ja, jeg traff noen, men ikke så mange. Jeg har sett noen som er like gamle som meg. Jeg har ikke løpt så mange fellesstarter!

Var løpet gøy?

-Jeg løper, og jeg føler at jeg blir bedre fra løp til løp! Og det er godt at det går bra!

Er det noen konkurranse i karusellen for barn?

-Nei. Jeg går på Vågsbygd skole. Det er ingen konkurranser, og jeg har foreslått til elevrådet at det bør være det! De diskuterer det for tiden, så det kan hende det kommer noen konkurranser hvis elevrådet godtar det!



Eirik Lunde (20) Deltaker

Hva synes du om løypa her i området?

-Den er ganske bra, og den er bedre enn forventet. Jeg har vært gjennom løypa. Det er ikke så kupert, og det er passe bra utfordringer i den!

Hva gjør du for å holde deg i form?

-Jeg trener styrke og løping. Og så blir det også litt håndball etter hvert!

Hvilke positive opplevelser har du av karusellen?

-Jeg er med her i dag, og det er første gang på en god stund. Det er bra å være her, og det er veldig hyggelig. Det er bra å møte folk i løypa, og det er et bra opplegg!

Hva synes du om karusell-tilbudet?

-Tilbudet er kjempebra. Dette er et lavterskeltilbud, slik at alle nivåer er velkomne! Og man får sett mange plasser i byen, og det er jo alltid noe å lære, også om stedene som vi beveger oss i!

Borgar Haugland (80) Deltaker

Hvordan legger du opp ukas trim?

-Det gjør jeg som det passer. Trimmen blir som vinden blåser. Jeg har sluttet med kalender over uka, og jeg tar derfor ting som de kommer!

Har du hørt mye bra om karusellen?

-Det er bare positivt. Jeg har vært med 25 år i år. Dette opplegget kan ikke bli bedre, det er helt fantastisk. Og staben er alltid positiv, også i alt slags vær!

Hva slags livsstil er bra for å holde seg i form?

-Man bør trene jevnlig og ha et sunt kosthold. Man bør trene 2 til 3 ganger i uka, helst minst 3 ganger.

Hva synes du om løypa her i dag?

-Jeg synes den var veldig bra, så den skal få det beste skrytet. Vi måtte legge om løypa i dag, siden ikke alle godtok den opprinnelige løypa!

Er du aktiv også andre steder i landet?

-Ja, det er jeg. Jeg deltok på Birkebeinerrittet i år, og jeg vant min klasse i alderen 80-85.

Og så var det flere som fikk premier i dag. Og Sverre Larsen og Jan R. Hansen ble hedret med en veldig fin blomsterbukett som duftet godt og hadde flotte farger, og de fikk også et gavekort. Og Sverre og Jan ønsker å bidra positivt til glede for alle i karusellen, også i fremtiden!

Da var sesongen med karusell-løp over for i år, men vi satser på at viruset gir seg, og at vi kan komme sterkt tilbake neste år! Vi ønsker normale tilstander.