Undheim IL arrangerte tradisjonen tro sin løpsfestival med ulike løp på menyen. Her kunne løperne velge alt fra 5 km til 6.timers løp. Løypene går i en sløyfe på 2,5 km med start og mål inne i selve Undheimhallen. Dette gjør at arrangementet blir intimt og publikumsvennlig.



Carlo Brekken fra arrangørklubben løp desidert lengst med 77,52 km på 6.timersløpet. Jofrid Sel var eneste kvinne på startstreken her og fullførte i fin stil med 52,5 km.



På 50 km distansen seiret Torstein Svendsen på 3.41.32.



Asle Undheim fra Jæren Sparebank og Oddveig Odland fra Varhaug IL seiret på maratondistansen.

10 km var den distansen som samlet flest løpere og her seiret Håvard Solheim fra Sørskår Idrettsforening på 34.29 ,mens beste dame ble Eirin Martens Bore fra Bryne triatlonklubb på 53.34.

Talitha Stone og Thomas Hetland vant på 5 km løpet.



RESULTATER



Alle bilder: Thomas Hetland.





Carlo Brekken fra Undheim IL holdt trykket opp i samtlige 6 timer. Han løp inn til sterke 77,52km.





Oddveig Odland og Siv Elise Seland(160) på en av sine mange runder i sitt maratonløp.





Bjøro Nevland fra Gjesdal IL har tatt teten på 10 km. Bjøro havner til slutt på 4.plass.





Johanna Håland fra Bryne triatlonklubb.