Ettersom fjorårets arrangement måtte avlyses, er det helt sikkert en ekstra løpssulten gjeng som legger i vei under Bisletts tribune lørdag 20. november. Det skal løpes, og det skal løpes langt. I hvert fall lenge. 24 timer er målet for de fleste. Men det er altså ikke bare løperne som får en drøy utfordring denne helgen på Bislett. Avisa Oslo har også en stor oppgave foran seg, når de skal holde en 24 timers LIVE-sending i gang.



Maratonsending

Avisa Oslo vil ha et bemannet kamera gjennom hele det 24 timers løpet, samt at de vil ha en GoPro-posisjon, slik at man kan endre kameravinkel litt som man vil. De vil også kommentere store deler av løpet, men ettersom man allerede har en glimrende speaker på Bislett, så vil man i enkelte perioder koble inn han også. Arrangørklubben Romerike Ultraløperklubb uttaler at dette sannsynligvis er den lengste sammenhengende idrettssendingen noen gang i Norge.



Fra Bislett24 i 2019. (Foto: Kjell Vigestad)



- Det er en slags galskap å løpe innendørs under en tribune i 24 timer

Så, dette blir altså en skikkelig monsterøvelse for både løpere og TV-team, og selvfølgelig arrangører og mange andre involverte. Men en som virkelig har et stort ansvar på sine skuldre er den personen som skal skape stemning underveis, oppmuntre, trøste og informere. Henning Lauridsen - speakeren! Vi tok kontakt med ham for å høre hva han har å si om Bislett24, om opplevelsene underveis og om jobben ved mikrofonen.





Skrevet av speaker Henning Lauridsen

Bislett 24-timers er et helt unikt løp. En gjeng med sjeldent energirike mennesker samles for å være sammen i et helt døgn. Det er en slags galskap å løpe innendørs under en tribune i 24 timer, men galskapen er positiv. Om man skal kalle det julebord, sport, lidelse eller fest er vanskelig å avgjøre. Det er nok en slags kombinasjon av alt. For ultramiljøet er det utvilsomt den happeningen i løpet av året der man får mulighet til å være lengst sammen med mange andre samtidig.

Før løpet er det er spent og nervøs stemning som eksploderer i til dels alt for rask løping for mange de første timene mens musikk, hilsener og skrøner kommer ut av høytaleranlegget. Deretter tar fornuften ofte over og justerer ned farten til de som ikke har kapasitet til å holde rekordtempo gjennom hele døgnet. I tillegg til de som er frivillige hos arrangøren eller support for løperne, kommer det stadig publikummere innom og de kommer gjennom hele døgnet. Ut over ettermiddagen og kvelden begynner normalt de første og gi seg. For det fleste er det nok hodet som får nok.

Underveis i løpet et det ekstremt kort mellom matstasjonene - faktisk bare en runde på banen. Med noen timers mellomrom kommer det en varmrett, is, vafler eller noe annet godt i tillegg til den maten som serveres av frivillige mesteparten av løpet.

Utover natten blir det litt roligere og mange når et krevende punkt mellom 02 og 05. Man er sliten etter å ha holdt på i mange timer, og har fortsatt mange timer igjen til tiden er ute. De fleste klarer heldigvis å komme seg igjennom denne perioden. Når det nærmer seg slutten av løpet stiger energien igjen for å eksplodere den siste timen. TIl tross for at mange halter, går og har blitt skjeve i kroppen biter den tennene sammen og presser seg for å nå målet sitt. Kvinner må passere 130 km for å få medalje og menn må nå 150 km.

Livet som speaker er veldig givende. Det er gøy å følge løperne og fore dem med skrøner, dårlige vitser, musikk og status over løpets gang. Som speaker får man også mange innspill, spørsmål og musikkønsker i alle retninger. Det gjør at sammensetningen av musikk blir i verdensklasse når det gjelder originalitet. Her er en serie med eksempler med innspill som kom under løpet i 2017: .

Hej hej. Vad sägs om lite musik med lite mer fart i?

Det er noen som har spydd i trappen. Vet du om det er en løper?

Can you please play "Kocham Cie, Kochanie Moje" by Maanam" to honour my dead wife?

Goldenboy, spill Goldenboy!

Snart litt vanlig musikk, please

Vi vil höra Göta Kanal med Cool Candys

Play some Zorba for us that has finished Spartathlon!

Det er en drita mann med rosa jakke som løper rundt på banen

Seriøst, må du spille Zorba bare for å irritere oss?

Spill Kjøtt eller gammel Raga!

Du er jo egentlig hyggelig!







Tid for vending og løpsleder Olav Engen tar jobben som rundingsbøye. Speaker Henning Lauridsen guider. (Foto: Kjell Vigestad, 2019)



Vi gleder oss til å følge årets versjon av Bislett 24. Løpet har vært fulltegnet lenge, og mange profilerte løpere står på deltakerlisten. Rekorden er det Bjørn Tore Kronen Taranger (257,606 km) og Therese Falk (236,803 km) som innehar. Begge er påmeldt også i år.



Therese Falk og Arvid Haugen vant Bislett24 i 2019. (Foto: Per Inge Østmoen)