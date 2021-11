Det ble løpt så fort at løyperekordene røk for mennene i både 5- og 10 km-løypen i denne 7 år gamle løpskarusellen. Det var Eivind Wikshåland som sørget for å ta løyperekorden på 10 km med å løpe på tiden 32:17, en tid som vi ellers gjerne bare ser i raske traseer som Hytteplanmila og noen andre løp.

Eivind Wikshåland er en rutinert baneløper som tidligere løp for Tjalve, men som nå bor i Bergen og representerer Gular. Og han kunne etter løpet si seg god fornøyd med både løpet og miljøet i Gular:

– Det er et fint treningsmiljø som motiverer til treningen.

Det var klubbkompis Daniel Beeder som tok andreplassen her, også det en sterk tid, 34:01. Espen Krohn-Hansen på tredjeplass.

Den gamle løyperekorden tilhørte Ivar Stefansson og var 33:09, satt for to år siden.

På 5 km var det Tyrving-løper Karl Fremstad som suste inn til tiden 15:48, som er en forbedring av Jens Bøhmers fire år gamle løyperekord som lød på 15:53.

Karl Fremstad har denne høsten deltatt i flere gateløp der han nærmest har herjet med konkurrentene, så en løyperekord i Åsane Løpskarusell var en naturlig fortsettelse her. Etter løpet kunne han bekrefte at han regner seg som 100 % orienteringsløper, men han liker også å delta i gateløp, spesielt når det ikke er sesong for o-løpene.

Beste kvinne i 5-km-løypen ble Sølvi Renate Nedreberg Askeland foran Maren Austevik Bø og Hedda Skatvedt. Veteranen Grethe Jørgensen fulgte like etter disse.

På 10 km ble det en suveren til seier til Amalie Joensen fra Gular. Hannah Silgjerd og Anke Fichtner Seldal fulgte her på de neste plassene.

Alle resultater fra Åsane Løpskarusell 11. november

Det var naturlig nok mørkt på denne tiden, men det var gode løpsforhold med lite vind.

15 beste menn, 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 866 Eivind Wikshåland Gular / IL Gular / Löplabbet Norge M23-34 32:17 2 887 Daniel Beeder Gular M23-34 34:01 3 859 Espen Krohn-Hansen BFG Bergen Løpeklubb M35-39 36:31 4 227 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M23-34 36:50 5 284 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett M50-54 37:38 6 883 Arturas Minikauskas Varegg Fleridrett M35-39 38:12 7 857 Johannes Aune Btsi Løpegruppe M23-34 39:30 8 856 Sander Gårderløkken Øium Btsi M23-34 39:44 9 264 Tore Nymark Varegg Fleridrett M50-54 39:58 10 346 Jan Silgjerd FLAKTVEIT M50-54 41:23 11 407 Øyvind Risnes BFG Bergen Løpeklubb / Grønneviken AS M55-59 44:05 12 885 Lars Olav Knutsen Samnanger IL M60-64 46:57 13 878 Nils Rune Sæthre FREKHAUG M50-54 47:54 14 868 Kjartan Toppe Toppe FREKHAUG M45-49 47:55 15 213 Morten Jørgensen Data Ingeniørene AS M55-59 48:04

Eivind Wikshåland og Daniel Beeder var de to beste menn på 10 km. Begge representerer Gular.



Hedda Skatvedt og Maren Austevik Bø inn til 3. og 2. plass på 5 km. Maren har nå meldt overgang fra Skjalg IL til Gular, så hun blir dermed klubbvenninne med Hedda.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 889 Sølvi Renate Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett K23-34 19:59 2 851 Maren Austevik Bø Skjalg IL K20-22 20:15 3 865 Hedda Skatvedt Gular K20-22 20:34 4 263 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 21:02 0 313 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL K10-11 21:56 5 879 Linda Nese Wilhelmsen TERTNES K40-44 22:14 6 251 Ida Høsteng FLAKTVEIT K45-49 23:32 7 352 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:39 8 280 Torill Kjøsnes Gabrielsen Equinor Bergen BIL K45-49 24:33 9 333 Anette Alvær MJØLKERÅEN K35-39 24:35 10 310 Solveig Haugland Hauge EIKANGERVÅG K45-49 24:56 11 294 Evelyn Kvamme Wold PARADIS K55-59 25:07 12 875 Marianne Fjørstad ISDALSTØ K45-49 26:46 13 231 Hanne Bjørke Team Hanne K45-49 27:15 14 340 Anita Wiik Team Hanne K40-44 27:15 15 860 Patricia Viviana A. Flataker Melkesyre K35-39 27:18



De tre beste menn 5 km: Torstein Stokkenes, Karl Fremstad og Bjørnar Stusdal.

15 beste menn, 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 880 Karl Fremstad Tyrving IL M23-34 15:48 2 874 Bjørnar Stusdal Team Stusdal M23-34 18:01 3 252 Torstein Stokkenes Åsane CK M23-34 18:17 4 420 Christian Magnus Lothe Hitland Norna-Salhus IL M12-13 18:19 5 894 Bjarte Falkanger Varegg Fleridrett M35-39 18:21 6 386 Alexander Brurås Helland Norna-Salhus IL M14-15 19:10 7 898 Didrik Prestegård Norna-Salhus IL M18-19 19:11 8 289 Aleksander Mork-Knudsen Lille Ulven Mikrobryggeri M23-34 19:21 0 354 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL M10-11 19:40 9 888 Gustav Iden Norna-Salhus IL M23-34 19:40 10 341 Eirik Nøtsund Brogjengen M35-39 19:47 11 886 Eirik Alexander Håkansson Norna-Salhus IL M14-15 19:53 0 417 Emil Hannevik Fyhn Norna-Salhus IL M10-11 19:59 12 891 Richard Arnø EIDSVÅG I ÅSANE M40-44 20:25 13 871 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask Friidrett M12-13 20:26 14 862 Helge Iversen Skartveit Måløy IL M40-44 20:27 15 897 Sveinung Bauge FANA M23-34 20:28



Amalie Joensen var helt suveren på 10 km i dag. Også hun er Gular-løper.

Resultat kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 869 Amalie Joensen Gular K23-34 37:33 2 415 Hannah Silgjerd FLAKTVEIT K20-22 42:43 3 250 Anke Fichtner Seldal TERTNES K50-54 49:28 4 893 Irene Myking RÅDAL K35-39 53:49 5 858 Marie Faanes RÅDAL K23-34 54:49 6 267 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 55:34 7 899 Hege Andersen ULSET K45-49 56:54



Start 10 km: Jan Silgjerd og Hannah Silgjerd er godt i gang.



Hanne Bjørke er forhåpentligvis også godt i gang med sitt løp.



Torill Kjøsnes Gabrielsen.



Disse fire kan juble over vel gjennomført 5 km: Evelyn Kvamme Wold, Bjørg Fagnastøl, Bente Andersen og Siv Nina Gjervik.