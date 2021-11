Bislett 24-timers er fortsatt det mest profilerte av de norske ultraløpene, og i år blir det også for første gang 24-timers live TV-sending fra løpet i regi av Avisa Oslo - og med sending på DirekteSport. Kondis vil også følge løpet tett med reportasjer underveis og etter løpet.

Som vanlig var interessen for å delta veldig stor, og løpet ble utsolgt dagen etter at påmeldingen åpnet i mai. Senere har en del startplasser byttet eier, slik at vi nok en gang får 160 løpere på startstreken, flere er det ikke forsvarlig å ha på den 546 meter lange løpebanen på samme tid.

Se tidligere omtale: 24 timers TV-sending fra Bislett24 inkl. speaker Henning Lauridsens løpsbeskrivelse.

Dette er linkene du trenger førstkommende helg i tillegg til www.kondis.no

​

Favoritter?



Bjørn Tore Taranger og Therese Falk har vunnet NM 24-timers henholdsvis fem og tre ganger, og satser på nye gull i årets NM. Bildet er fra NM 2017. (Foto: Per Inge Østmmoen)



Nesten alle de beste norske 24-timersløperne er på start. Per nå kjenner vi to forfall, Simen Holvik som skal løpe samme distanse i USA om 2 uker, og Annette Velde Sande som har blitt syk bare få dager før løpet.

På kvinnesiden har vi en soleklar favoritt i Therese Falk, og ingen blir veldig overrasket om hun også ender opp som totalvinner. Tidligere i år satte hun en fantastisk norsk og nordisk bestenotering for kvinner med 254,846 km. Et resultat kun to norske herreløpere har overgått (så vidt).

Bak Therese er det flere løpere som kan slåss om pallplasser og kanskje EM/VM-kravet på 224 km; Ingrid Lid, Marit Stuhaug, Mari Mauland er de vi først og fremst tenker på, mens og Sofiia Granheim kan være med å utfordre pallen i totalresultatene med/uten NM.

På herresiden kommer vi selvsagt ikke utenom NM-kongen Bjørn Tore Taranger som har den norske bestenoteringen på 257,606 km (Bislett 2015). Hans overmann i NM 2019, Arvid Haugen, er vi litt mer usikker på i år, men han viste en voldsom bergensk fighterevne i 2019.

De største utfordrerne til Taranger er nok Jo Inge Norum og Didrik Hermansen, som dersom de klaffer skikkelig på et 24-timersløp blir vanmskelige å slå. På utfordresiden ellers har vi elitetriatlet Allan Hovda, Mount tEverest-klatrer Frank Løke og Spartathlondeltaker Magnius Thorud.



En eller flere overraskelse får vi sikkert også, og kanskje kan "nykommerne" og kjæresteparet Ida Slorafoss og Marius Taugbøl snuse på medale?





Hva kan "nykommerne" Ida Slorafoss og Marius Taugbøl klare? (Foto: Janne Slorafoss)



10 ting du ikke trenger å vite om Bislett 24-timers (før løpet 2019)

Arvid Haugen og Therese Falk vant NM 24-timers (2019)





Medaljevinnerne i NM 24-timers løp 2019. Kristin Stokke (bronse), Mari Mauland (sølv), Therese Falk (gull), Arvid Haugen (gull), Bjørn Torfe taranger (sølv) og Svein Kjell Riska (bronse). Foto: Per Inge Østmoen.