Skisesongen som forsvant

Sist vinter registrerte vi på kondis.no at det skulle vært arrangert 170 skirenn i Norge. Kun 13 av disse ble gjennomført, altså godt under 10 prosent. Av de resterende var det 149 renn som ble helt avlyst (de fleste på grunn av pandemien, men også noen på grunn av vær- og føreforhold) og 8 renn som ble gjennomført virtuelt.

Siste normale skisesong

Siste vi hadde en skisesong der turrennene kunne arrangeres på «normalt» vis var vinteren 2018/19. Da var det 153 renn i resultatoversikten på kondis.no. 22 av disse ble avlyst på grunn av vær- og føreforhold (langrenn er tross alt fremdeles en utendørsidrett), men de resterende 131 rennene ble altså gjennomført som normalt. Størst var Birkebeinerrennet som på hoveddistansen hadde rundt 8500 fullførende deltakere.

De største renn 2018/19 Birkebeinerrennet, Hedmark 8443 deltakere Skarverennet, Buskerud 6075 deltakere Holmenkollmarsjen, Oslo 2015 deltakere UngdomsBirken, Hedmark 1982 deltakere Hovden Tour, Aust-Agder 1593 deltakere Reistadløpet, Troms 1430 deltakere

Skisesongen som fikk en brå slutt

Sesongen etter, altså vinteren 2019/20, var det 141 norske turrenn registrert på kondis.no. Da Norge «stengte ned» fra 12. mars på grunn av pandemien, fikk samtidig skisesongen en brå slutt. Alle turrenn fra midten av mars og resten av vinteren ble avlyst. Dette utgjorde 30 renn. I tillegg var det tidligere på vinteren 20 renn som var avlyst på grunn av dårlig vær- og føreforhold. Totalt var det altså 50 renn som ble avlyst vinteren 2019/20, mens 91 ble gjennomført på normalt vis.



Statistikken med de største rennene, altså rennene med flest deltakere, ble radikalt endret i forhold til hva som er normalt. Store renn som Birken og Skarverennet, som arrangeres sent på vinteren, ble avlyst på grunn av pandemien og Holmenkollmarsjen med rundt 1500 fullførende deltakere ble til slutt den vinterens største turrenn.

De største renn 2019/20 Holmenkollmarsjen 1462 deltakere Telemarkhelten, Helterennet 1225 deltakere Sjusjøen Skimarathon 854 deltakere Lauritz Bergendahls minneløp 833 deltakere Hafjell Ski Marathon 812 deltakere Furusjøen Rundt 694 deltakere Trysil Skimaraton 647 deltakere

Store arrangement som Birkebeinerrennet ble vinteren 2019/20 avlyst. (Foto: Geir Olsen/Birken)

Skisesongen som forsvant

Som nevnt innledningsvis var det sist vinter på kondis.no registrert 170 skirenn som skulle vært arrangert i Norge. Kun 13 av disse ble gjennomført, og da til dels med store restriksjoner og begrensninger.



Dette gjorde at vi knapt kan bruke ordet «største» om turrennene vinteren 2020/21, men Markatrimmen i Trondheim var med sine 155 deltakere det «største» rennet. Her var det innført deltakerbegrensning, og i tillegg måtte alle deltakere være bosatt i Trondheim kommune.

De største renn 2020/21 Markatrimmen 155 deltakere Ustedalsfjorden Rundt 90 deltakere Marka Rundt 81 deltakere

Vinteridrettens utfordring

Både i år og i fjor så vi mange mosjonsløp (bane-, gate- og terrengløp) endret arrangementsdato i håp om at restriksjonene på arrangement ville endre seg til det bedre. Flere løp som normalt arrangeres på våren ble isteden gjennomført på høsten.



Slike muligheter for utsettelser har arrangørene av skirenn i svært begrenset grad. Dersom det, på grunn av restriksjoner, ikke er mulig å gjennomføre skirenn den korte perioden vinteren varer, så er ofte avlysning eneste alternativ.



Arrangører av turrenn er riktig nok vant med å måtte utsette sine arrangement noen uker på grunn av utfordrende vær- og føreforhold, men det har vært begrenset hvor mye «korona-forholdene» har endret seg på noen få uker i vintermånedene. Og når pandemien i tillegg viste seg å blomstre opp om vinteren, og dermed resulterte i enda strengere smittevernstiltak, så gjorde ikke det saken noe bedre.



Flere skirenn har nå måttet avlyses to vintre på rad. For mange arrangement kan dette være «kroken på døra». Ikke bare går det ut over inntektene, kompensasjonspakker til tross, men også motivasjonen til arrangørene kan få seg en knekk. Det kreves mange arbeidstimer for å få i stand et arrangement, og mange av disse timene må brukes til forberedelser og planlegging i lang tid før selve arrangementet. Det er lett å forstå at motivasjonen kan få seg en knekk om da arrangementet viser seg å måtte avlyse.

Nytt håp

For vinteren vi nå så vidt er i gang med er det foreløpig 133 turrenn inne i terminlista til Kondis. Vi krysser fingrer og tær for at skirenn denne vinteren kan gjennomføres med langt færre restriksjoner og avlysninger enn de to foregående sesongene.



I så fall kan oppfordringen til dere som leser dette da være følgende:

- Still opp som deltaker i turrenn. Dette bidrar både økonomisk til arrangøren og viser samtidig arrangørene at innsatsen deres er høyt verdsatt.

- Om du har muligheten, så bidra med noen dugnadstimer for å få gjennomført turrenn i ditt lokalmiljø.



Begge deler øker sannsynligheten for at turrennene vil leve videre.



God skisesong!

