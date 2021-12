Det blir varm gløgg som vanlig på Adventsløpet. Dessverre kuttes pepperkaker grunnet smittefaren. Husk 1-metersregelen ved henting av Taffel og gløgg. I tillegg innførers krav til munnbind ved henting av startnummer i gymsalen før løpet.



Påmeldingen har øket jevnt og kanskje blir det sesongrekord førstkommende mandag til det 3. løpet. Det blir som vanlig fellestart for 5 og 10 km kl 19.00 der løperne deles inn i startintervaller på et minutt med ca 100-150 i hver pulje. Dette for å unngå trengsel inne på Stadion og ut maratontunellen.



De som ønsker løpe raskest stiller i 1. pulje.



Startnummer hentes i gymsalen på Fana Stadion løpsdagen mandag 13. desember fra kl 1700.





Start og mål som vanlig på Fana Stadion, nå er arrangøren tilbake til puljestarter med ca 150 i hver pulje etter antatt slutt-tid. De raskeste i 1. pulje.





Under sesongens 1. løp strømmet løperne til arrangementet i kjent stil, over 500 fullførte sesongåpningen. Nesten like mange på det 2. løpet også.





Sponsorene er veldig interesserte i Vinterkarusellen, her er det Frode Vatnelid fra Necon som overrekker førstepremien til Philip Massacand. Hovedsponsor Necon gir gavekort fra Sport Norge til totalvinnerne på 5 og 10 km og vil være hovedsponsor i alle fall ut 2023-sesongen. I tillegg får topp 3 på hver av distansene (begge kjønn) medaljr i valørene gull - sølv - bronse.





Det blir om vanlig varm gløgg sponset av REMA 1000 Søreide på adventsløpet. Grunnet smittefaren blir det dessverre ikke pepperkaker i år.





REMA 1000 i samarbeide med Taffel sponser flaskevann til tørste deltagere.





Erik Hanøy fortsetter som karusellens speaker





Planen er at årets Vinterkarusell benytter samme løype som Sommerkarusellen. Siden det er fellesstart for 5 og 10 km løpes ekstrasløyfen mot Solsikken barnehage (rød løype) på 2. runden.Hvit løype er 5 km. De som løper 10 km slipper å løpe innom stadion halveis, i stedet får disse en ekstra sløyfe langs Grimseidvegen mot Solsikken barnehage tilsvarende den avstanden det er ut og inn av Fana Stadion. (Rød løype som løpes på 2. runden)



Det vil være merking for hver kilometer, se kart over.







Kondis er tilstede med reportasjer og bilder som vanlig.







Flott deltakermedalje til alle som fullfører minimum 5 løp.

Påmelding Vinterkarusellen 2021 – 2022.





Meld deg på alle løp

Voksen: kr 900 + event. lisens kr 50,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 250.- + evnt. lisens kr 30.-

“Familiepakken” (4 familiemedlemmer) kr 1400.- + evt lisens

Påmelding enkelt løp

Voksen kr 150 + event. lisens kr 30,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 50.-(ingen lisens.) / kr 100.- + event. lisens kr 30,-



Større bedrifter og idrettslag kan få store “grupperabatter"

Flere enn 10 personer, ta kontakt med friidrettskoordinator@gneist.no

Helt ned til kr 400.- pr deltager ved over 20 stk. Frist 15. oktober, men fordel å sende inn før om karusellen skulle bli fulltegnet

Er du Kondis-medlem får du rabatt i årets Necon Vinterkarusell ved å fylle inn ditt medlemsnummer ved påmelding.



Ikke medlem, meld deg inn og benytt rabatten. I tillegg får du en rekke Kondis-fordeler. Klikk på logo under.













